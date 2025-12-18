Replica USR după ce PSD a votat împotriva unui ministru USR: Cum votează la moțiunile împotriva lui Radu Marinescu (PSD) și Cătălin Predoiu (PNL) 

Mai mulți parlamentari USR sunt „tentați” să voteze săptămâna viitoare moțiunile simple depuse de AUR împotriva miniștrilor Justiției, Radu Marinescu (PSD), și Internelor, Cătălin Predoiu (PNL), au declarat surse din partid pentru HotNews.

Gestul vine ca răspuns la decizia PSD care a votat luni alături de AUR și a trecut moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu (USR). Trecerea unei moțiuni simple nu duce la demiterea ministrului ci este un instrumentat parlamentar prin care opoziția își exprimă nemulțumirea pe o temă de politică internă sau externă.

AUR a motivat miercuri depunerea moțiunilor simple prin faptul că în cele două domenii conduse de Marinescu și Predoiu „s-au acumulat o serie de nereguli care au pus în pericol siguranța cetățenilor”.

„Se discută foarte serios dacă să votăm sau nu”

Mai mulți parlamentari USR își doresc să voteze moțiunile simple împotriva celor doi miniștri, mai ales pe cea împotriva lui Radu Marinescu, de la PSD, pentru a întoarce gestul social-democraților care au votat împotriva ministrei USR Diana Buzoianu.

„Se discută foarte serios chestia asta, dacă să votăm sau nu. Sunt oameni care sunt foarte tentați să o facă”, au declarat surse din USR pentru HotNews.

La nivelul conducerii USR nu s-a luat pentru moment o decizie privind votul partidului pe cele două moțiuni simple, însă o decizie va fi luată zilele următoare, conform acelorași surse.

Decizia va veni în contextul în care USR l-a chemat deja în Parlament, la Ora Guvernului, pentru a da explicații, pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, încă de săptămâna trecută, miercuri.

Protocolul coaliției, încălcat de PSD

În momentul în care senatorii PSD au votat moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu partidul a încălcat protocolul coaliției, care prevede că „niciun parlamentar, membru al partidelor și formațiunilor politice care fac parte din Coaliție nu va semna, nu va susține și nu va vota o moțiune simplă îndreptată împotriva vreunui membru al Guvernului sau o moțiune de cenzură împotriva Guvernului”.

Odată cu acest gest, PSD a deschis calea în coaliție pentru ca și alte partide să voteze împotriva miniștrilor social-democrați, atunci când vor avea ocazia.

Mai mult, miercuri președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat jurnaliștilor de la Parlament că partidul va vota și alte moțiuni simple împotriva Dianei Buzoianu, dacă vor exista.

Moțiunile simple împotriva lui Marinescu și Predoiu, în urma documentarului Recorder, deși AUR nu amintește materialul în textele moțiunilor

Cei doi miniștri Cătălin Predoiu, ministrul al Internelor, și Radu Marinescu, ministru al Justiției, au fost criticați de societatea civilă pentru neregulile din justiție care au fost semnalate în documentarul Recorder „Justiție Capturată”.

Cătălin Predoiu era ministru al Justiției în 2022 când a fost numit actualul procuror-șef Marius Voineag despre care Recorder a arătat că a pretins „controlul asupra dosarelor”. O petiție Declic prin care se cere demiterea lui Predoiu a strâns peste 20.000 de semnături.

AUR nu menționează documentarul Recorder în moțiunile simple prin care atacă pe cei doi miniștri. Liderul formațiunii George Simion a criticat documentarul afirmând „puteți să aveți 500.000 de vizualizări, un milion de vizualizări lumea nu vă mai crede”.

Moțiunea care îl vizează pe Predoiu se numește „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri”. AUR subliniază că la baza moțiunii stau „multiplele abuzuri care au fost constatate în ultima perioadă, atât intervențiile în procesul electoral, dat și situația alarmantă a șefilor interimari de la conducerea inspectoratelor județene de poliție”.

În cazul lui Marinescu, partidul condus de Simion reclamă faptul că ministrul conduce un domeniu care „împarte mai degrabă nedreptate, în loc de dreptate” și îl acuză de o lipsă cronică de reacție și de inițiativă care „subminează atât buna funcționare a sistemului de justiției, cât și încrederea populației în justiție”.

Votul asupra celor două moțiuni simple va avea loc cel mai probabil luni.