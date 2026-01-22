Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume a fost suspendată din cauza unei defecțiuni la barele de control

Reluarea funcționării celei mai mari centrale nucleare din lume a fost suspendată joi, la doar câteva ore după ce aceasta fusese repornită pentru prima dată de la dezastrul nuclear de la Fukushima din 2011, relatează ABC News.

Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), operatorul centralei, a precizat că repornirea reactorului nr. 6 de la centrala din nordul Japoniei a fost suspendată din cauza unei defecțiuni legate de barele de control – esențiale pentru pornirea și oprirea în siguranță a reactoarelor.

TEPCO a declarat că defecțiunea nu a generat probleme de siguranță și că situația este în curs de verificare. Deocamdată nu se știe când va fi reluat procesul de repornire.

Reluarea funcționării centralei Kashiwazaki-Kariwa era atent monitorizată, întrucât TEPCO operează și centrala Fukushima Daiichi, distrusă de cutremurul și tsunamiul din 2011, iar Japonia, o țară săracă în resurse, accelerează utilizarea energiei nucleare pentru a face față creșterii puternice a cererii de electricitate.

Toate cele șapte reactoare de la Kashiwazaki-Kariwa au fost oprite la un an după topirile de miez de la centrala Fukushima, care au contaminat terenurile din jur cu precipitații radioactive atât de grave încât unele zone sunt încă nelocuibile.

Centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa din Japonia. Foto: Tetsuji Noguchi / AP / Profimedia

Centrala este prima repornită de TEPCO după dezastrul de la Fukushima

TEPCO lucrează la operațiunile de curățare a sitului Fukushima, estimate să coste 22 de trilioane de yeni (139 de miliarde de dolari). Compania încearcă, de asemenea, să își refacă reputația după ce investigații guvernamentale și independente au pus dezastrul de la Fukushima pe seama practicilor deficitare de siguranță ale TEPCO și au criticat autoritățile de reglementare pentru complicitate cu compania.

Paisprezece alte reactoare nucleare au fost repornite în Japonia din 2011, însă centrala Kashiwazaki-Kariwa, situată la aproximativ 220 de kilometri nord-vest de Tokyo, este prima unitate operată de TEPCO care își reia producția.

Repornirea reactorului nr. 6 ar putea genera un plus de 1,35 milioane de kilowați de electricitate, suficient pentru a alimenta peste 1 milion de gospodării din regiunea capitalei japoneze.

Capacitatea totală de producție a centralei Kashiwazaki-Kariwa, de 8 milioane de kilowați, o face cea mai mare din lume, deși TEPCO intenționează să repornească doar două dintre cele șapte reactoare în anii următori.