Cea mai mare centrală nucleară din lume, repornită miercuri după o pauză de 15 ani

Centrala nucleară japoneză Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare centrală din lume, urmează să fie repusă în funcțiune miercuri, pentru prima dată de la catastrofa de la Fukushima din 2011, care a dus la închiderea tuturor reactoarelor din Japonia, a anunțat operatorul acesteia, în ciuda îngrijorărilor majorității populației, transmite France Presse.

„Facem pregătiri pentru pornirea reactorului”, care ar trebui să aibă loc după ora 19:00 (19:00 în România), a anunțat operatorul Tokyo Electric Power (Tepco) într-un comunicat.

Această repornire ca începe doar cu unul dintre cele șapte reactoare ale centralei Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare din lume în ceea ce privește capacitatea totală de producție.

Guvernatorul departamentului Niigata (centru-vest), unde se află centrala, și-a dat luna trecută acordul pentru repornire, în ciuda opiniei publice împărțite pe această temă: potrivit unui sondaj realizat în septembrie de departament, 60% dintre locuitori se opuneau repornirii, față de 37% care o susțineau.

Marți, câteva zeci de manifestanți, în principal persoane în vârstă, au înfruntat frigul pentru a manifesta în zăpadă lângă intrarea în centrală, pe malul Mării Japoniei.

„Electricitatea din Tokyo este produsă la Kashiwazaki, și doar locuitorii (de aici) ar trebui să fie în pericol? Nu are niciun sens”, a spus Yumiko Abe, o locuitoare în vârstă de 73 de ani intervievată de AFP.

Kashiwazaki-Kariwa a fost oprită când Japonia a închis toate reactoarele nucleare după tripla catastrofă – cutremur, tsunami și dezastru nuclear – de la Fukushima, în martie 2011.

Însă țara dorește să-și reducă dependența de combustibilii fosili, să atingă neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050 și să răspundă cererii crescânde de energie electrică legate de inteligența artificială.

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru utilizarea energiei nucleare civile.

În total, 14 reactoare – situate în principal în vestul și sudul țării – au fost deja repuse în funcțiune după introducerea unor norme de siguranță mai stricte. La jumătatea lunii ianuarie, 13 reactoare erau în funcțiune.

Unitatea nr. 6 de la Kashiwazaki-Kariwa ar fi primul dintre reactoarele nucleare ale Tepco, care este și operatorul centralei de la Fukushima Daiichi, care a fost repus în funcțiune din 2011 și până acum.

La aproape cincisprezece ani după catastrofă, „situația nu este încă sub control la Fukushima. Și Tepco vrea să repună în funcțiune o centrală? Pentru mine, este absolut inacceptabil”, a spus indignat Keisuke Abe, un protestatar în vârstă de 81 de ani.

Vastul complex Kashiwazaki-Kariwa a fost echipat cu un dig de 15 metri înălțime împotriva tsunamiurilor, noi sisteme de alimentare electrică de urgență instalate la înălțime, precum și alte dispozitive de siguranță.

Cu toate acestea, unii locuitori s-au declarat îngrijorați, amintind de frecventele scandaluri de ascundere a informațiilor, de micile incidentele, precum și planurile de evacuare pe care le consideră insuficiente.

„Cred că este imposibil să ne evacuăm” în caz de urgență, explică pentru AFP Chie Takakuwa, o locuitoare din Kariwa în vârstă de 79 de ani.

La începutul lunii ianuarie, mai multe asociații au înaintat o petiție cu aproape 40.000 de semnături împotriva repornirii centralei trimisă către Tepco și Autoritatea japoneză de reglementare nucleară, subliniind că centrala se află într-o zonă seismică activă, unde a avut loc un cutremur violent în 2007.