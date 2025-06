REPORTAJ Cele două apartamente din București unde sunt înregistrate 3.000 de firme cu datorii imense la stat / Cine a răspuns la ușă / „E vina ANAF”

Curtea de Conturi a anunțat recent că a descoperit un risc de evaziune fiscală împotriva căruia ANAF n-a luat aproape nicio măsură: sute și mii de firme cu datorii la stat de milioane de euro au sediile sociale la aceeași adresă. Un exemplu este un bloc de locuințe aflat în Sectorul 2 din București, pe strada Arhitect Grigore Ionescu. HotNews.ro a mers la fața locului.

2.736 de firme într-un apartament, peste 200 de firme în alt apartament

Strada Arhitect Grigore Ionescu este plasată în estul Bucureștiului, în cartierul Tei. Aici sunt două apartamente invocate în raportul Curții de Conturi.

Blocul unde se află cele două apartamente, pe strada Arhitect Grigore Ionescu.

„În Sectorul 2 din București, într-un singur apartament dintr-un imobil de pe strada Arhitect Grigore Ionescu funcționau 2.736 de firme, cu un sold total al datoriilor de 124.773.065 lei (la 31.12.2023). La aceeași adresă, însă la un alt apartament, se regăsesc, de asemenea, un număr impresionant de peste 200 de firme”, se arată în documentul Curții.

Datoria către stat, invocată de Curtea de Conturi, este de aproape 25 de milioane de euro.

Documentul Curții de Conturi a fost publicat săptămâna trecută, în pline discuții politice privind măsurile de reducere a deficitului bugetar. E un raport de audit de peste 500 de pagini asupra activității ANAF din 2023, în care Curtea de Conturi avertizează asupra problemelor la colectarea TVA și a lipsei de măsuri împotriva unor situații cu risc de evaziune fiscală.

România pierde anual miliarde de euro, având cel mai mare deficit de încasare a TVA din UE, situație care persistă de mulți ani.

Pe baza datelor primite de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), de la Centrul Național pentru Informați Financiare și Registrul Comerțului, echipa de auditori publici ai Curții „a identificat un număr mare de adrese pe teritoriul României la care sunt înregistrate sediile sociale aparținând unor sute și mii de firme (la aceeași adresă), dintre care cele mai multe în București”.

Critici ale Curții față de ANAF

Conform Curții, astfel de situații permit practici prin care „firmele cu datorii mari la buget sunt transferate către alți acționari și administratori decât cei care au beneficiat de neplata impozitelor și taxelor în scopul vădit de a ”îngropa” acele firme cu datorii mari către bugetul statului, lipsind de eficiență măsurile de recuperare ale organelor fiscale”.

„Deși organele de control fiscal au efectuat în anul 2023 diverse verificări la unele dintre aceste adrese, nu au fost valorificate sau măcar analizate riscurile fiscale ce țin de împrejurarea desfășurării activității într-un sediu la care funcționează un număr foarte mare de firme, verificările finalizându-se în cea mai mare parte fără nicio constatare și fără a se semnala de către echipele de inspecție antifraudă această situație ce ar trebui investigată suplimentar”, se arată în raport.

Femeia și pisica

Ca să ajungi la blocul a cărui adresă a fost publicată de Curtea de Conturi mergi cu autobuzul 182 până la stația „Maica Domnului”, în zona Tei din București. De la stația Maica Domnului, drumul este pe lângă strada „Sfânta Treime”.



Blocul are 8 etaje. Am sunat la unul dintre apartamentele în care am auzit zgomote. Mi-a răspuns o bătrână printre picioarele căreia se alinta o pisică. Bătrâna a confirmat că și pe adresa sa au fost înregistrate temporar câteva sedii sociale ale unor firme. Dar asta acum aproape 10 ani, situație care nu mai este de actualitate, pretinde femeia.

În stânga, ușa apartamentului unde ne-a răspuns o doamnă în vârstă. Numerele apartamentelor au fost anonimizate.

Avocată: Fără opțiunea de a se stabili sediul social la un cabinet de avocatură s-ar susține munca la negru

Apartamentul vecin, unde Curtea de Conturi spune că ar funcționa peste 2.700 de firme, nu are niciun număr. Dar sub sonerie este o plăcuță pe care scrie „Cabinet Avocat” și este trecut un număr de mobil. Am anonimizat numărul, după cum nu furnizăm nici numerele apartamentelor, chiar dacă ele apar în raportul Curții de Conturi. La sonerie nu a răspuns nimeni. Dar la telefon, da.

Apartamentul avocatei

Speriată că se va trezi la ușă cu tot felul de oameni după ce Curtea de Conturi i-a publicat adresa cabinetului, avocata a acceptat să discute despre activitatea firmei, fără a furinza numele și prenumele ei.

Avocata spune că, într-adevăr, ea înregistrează și ține corespondența a mii de firme, de 15 ani, „în condițiile prevăzute de lege pentru orice avocat”.

„Fără a exista opțiunea de a se stabili sediul social la un cabinet de avocatură ar însemna susținerea muncii la negru întrucât sunt multe persoane care nu au proprietăți personale pentru a-și stabili sediul social și astfel nu si-ar putea deschide firme pentru a lucra legal și a plăti taxele aferente”, a declarat avocata care reprezintă firmele.

„Acolo nu mai există niciun sediu valabil”

Avocata invocă Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, ”cea care permite stabilirea sediului social la sediul avocatului printr-un contract de asistență juridică”. Sediul social stabilit la sediul avocatului nu poate fi folosit pentru desfășurarea activităților comerciale, ci doar pentru primirea corespondenței, adaugă ea.

Soluția este utilă, spune interlocutoarea, pentru firmele care întâmpină dificultăți în găsirea unui spațiu pentru sediul social. În afară de avocați, sunt multe firme care oferă servicii de găzduire de sedii sociale.

În urmă cu mai mulți ani, spune avocata, a avut cabinetul stabilit pe aceeași scară, la adresa unde locuiește bătrâna. Firmele cu sedii expirate au rămas însă agățate.

„Acum aproximativ 8 ani acolo am avut stabilit cabinetul, apoi l-am închis. Acolo nu mai există niciun sediu valabil (toate sunt expirate) de ani de zile. Au rămas agățate de adresă anumite firme întrucât eu nu am puterea să le schimb sediul, doar asociații”, susține avocata.

„90% sunt societăți în regulă fiscal. Aici e vina ANAF”

Avocata nu contestă că ar avea înregistrate multe firme, dar susține că doar o parte au datorii la stat și vina pentru proasta colectare aparține ANAF-ului.

„Din 2.736 de firme, 90% sunt societăți în regulă din punct de vedere fiscal. Datoriile sunt făcute de câteva firme, pentru care și eu am făcut sesizare întrucât au sediul expirat la adresa mea și care au funcționat cu datorii ani de zile. Aici e vina ANAF-ului că nu i-a declarat inactivi de când datoriile erau mai mici. De la acele firme probabil nu se vor mai obține taxele respective, însă a bloca activitatea atâtor firme care își desfășoară în mod corect activitatea la mine ar însemna bani mulți în minus la buget”, declară femeia.

„Înainte de a vedea ce sume sunt datorii”, avocata spune că „ar trebui să vedeți și ce sume se strâng din impozitele de la celelalte firme care au sediul la mine”.

„Firmele care vor să facă evaziune își pot face sediu și în altă parte, nu trebuie neapărat să ia de la un cabinet de avocatură. Deci nu eu sunt de vină sau legislația că permite mai multe sedii pentru corespondență la aceeași adresă. În concluzie, ANAF trebuie să acționeze de la început, nu să aștepte să se strângă zeci de mii de euro datorii la o firmă”, a încheiat avocata.