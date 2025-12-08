REPORTAJ.  Cum au trăit liderii USR înfrângerea la Primăria Capitalei: de la „Eu zic că va fi bine” la „Felicitări, Ciprian Ciucu!”

Duminică seară, după ora 21:00, când vedeam primele rezultatele ale exit-pollurilor, candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a vorbit vreme de 3 minute și jumătate despre București. Apoi a plecat fără să răspundă la nicio întrebare.

Lipsa de reacții și liniștea au dominat atmosfera de la sediul de campanie al USR în ziua votului pentru primarul Bucureștiului. Cu 30 de minute înainte de anunțarea rezultatelor exit-poll, președintele USR Dominic Fritz a sărit din mașină direct în sediul partidului, fără să facă declarații.

„Eu zic că va fi bine”, a declarat el, din mers, întrebat de reporteri ce poate spune despre alegeri.

Înaintea lui, puțin după ora 20:00, a ajuns la sediul de campanie și candidatul Cătălin Drulă, care a anunțat inițial că nu va face declarații la ora 21:00, pentru că așteaptă să vadă rezultatele finale. „Poate la ora 23:00”, a spus el. Până la ora 23:00, însă, la sediul USR s-a lăsat liniștea de tot.

Ce a făcut Cătălin Drulă după rezultatele exit-poll

Cătălin Drulă a văzut rezultatele exit-pollurilor care îl clasau pe locul 4 în cursa pentru București alături de colegi din partid, precum președintele USR Dominic Fritz, ministra Mediului Diana Buzoianu, fostul primar al Sectorului 2 Radu Mihaiu, senatoarea Simona Spătaru, dar și de membri din filialele județene.

Sediul USR după încheierea alegerilor pentru Primăria Capitalei, 7 decembrie 2025. Inquam Photos / Mălina Norocea

A așteptat mai întâi declarațiile lui Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și cele făcute de Anca Alexandrescu și George Simion.

Apoi a ieșit și l-a felicitat pe Ciprian Ciucu.

„Aș vrea să încep prin a-i adresa felicitări lui Ciprian Ciucu, pentru ceea ce pare, conform exit-pollurilor, să fie un mandat câștigat de primar al Capitalei. (…) Le mulțumesc bucureștenilor care ne-au dat încrederea și le spunem că rămânem alături de București. Îmi doresc ca acest oraș să înflorească, îmi doresc ca orice primar general ar fi să aibă succes, dar cred că acest succes vine cu reforme. De aceea l-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj pentru aceste reforme”, a declarat Cătălin Drulă după afișarea exit-poll-urilor.

Jurnaliștii au primit și un microfon, pentru a pune întrebări candidatului: „Vă așteptați ca USR să fie scos de la guvernare?”, întreabă o jurnalistă.

„Nu o să luăm întrebări acum. O să vă luăm întrebări… Nu luăm întrebări acum”, a replicat Cătălin Drulă. Apoi a urcat scările sediului de pe Kiseleff, urmat de colegii de partid.

Cătălin Drulă, pe locul 4

Cătălin Drulă s-a clasat pe locul 4 în clasamentul pentru Primăria București, cu 13,9% din voturi. Noul primar general este liberalul Ciprian Ciucu, cu 36,1% din voturi, urmat de Anca Alexandrescu cu aproape 22%. Daniel Băluță a câștigat 20,5% din voturile bucureștenilor.

La alegerile locale din 2024, USR a câștigat 27,2% din voturile la Consilul General, dar atunci a candidat în alianță cu PMP și Forța Dreptei.