Un prim semn dinspre USR: Anunțul lui Cătălin Drulă

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunțat jurnaliștii aflați la sediul de campanie, în urmă cu puțin timp, că nu va face declarații la 21:00, când se închid urnele.

Cătălin Drulă a ajuns la sediul de pe Kiseleff al partidului în jurul orei 16:00. Ulterior, el a plecat pentru o întâlnire cu voluntarii din campanie. A revenit după 20.00, când a anunțat că nu va face declarații la anunțarea exit-pollurilor.

Dintre liderii marcanți ai partidului, la sediul de campanie a fost doar Diana Buzoianu. Dominic Fritz, președintele USR, a ajuns și el după ora 20.30. „Eu zic că va fi bine, așteptăm”, le-a spus el jurnaliștilor, apoi a urcat, fără a face alte declarații.

Cătălin Drulă a votat în prima parte a zilei, iar la ieșirea din cabina de vot s-a declarat „plin de optimism” și încrezător în rezultatele alegerilor.

„Am votat cu încredere și optimism pentru un nou început pentru orașul nostru, care să meargă cu onestitate pe drumul construcției, să facem proiectele mari de care acest oraș are nevoie. Să ținem departe de Primăria Capitalei orice influențe nefaste”, a transmis candidatul USR la alegerile pentru București, în această dimineață.

Pe parcursul zilei, el a postat mai multe mesaje pe Facebook în care a făcut apel la bucureșteni să iasă să voteze.