REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară

În timp ce SUA au anunțat că retrag din România cam 1.000 din 2.000 de soldați care vin pe bază de rotație, 5.000 de militarii români și din alte state europene derulează acum la Cincu cel mai mare exercițiu militar din țara noastră în acest an.

Mărturiile obținute de HotNews la fața locului de la militarii români vorbesc despre faptul că se simte și la firul ierbii abordarea diferită a Europei, mai preocupată acum de apărare: „Ne povesteau superiorii că în urmă cu 10-15 ani când era vorba de exerciții din astea mari, eram noi și americanii, iar unele țări europene trimiteau doar observatori sau ofițeri de planificare.”

Dacian Fall 25 este un exercițiu militar complex: certificarea oficială a faptului că Grupul de Luptă NATO condus de Franța în România poate fi ridicat, în caz de nevoie, la rang de brigadă de luptă – adică de la 1.700 de militari străini în România în mod uzual, la peste 5.000 de militari, precum se întâmplă în aceste zile.

Simbolică e și suprapunerea celor două evenimente – o parte din militarii americani pleacă, în timp ce alte câteva mii, împreună cu multă tehnică grea, vin în țară, chiar dacă doar temporar. Ce ecouri a stârnit retragerea parțială a americanilor? I-am întrebat pe cei care s-au antrenat zi de zi, cot la cot cu ei. Nu vă promitem un material senzațional.

„Așa cum au plecat, la fel de bine pot reveni”

Un militar român, parte dintr-un contingent de rachete tactice operative implicat în exercițiul Dacian Fall 25, spune că nu simte că mișcarea americanilor ar da vreun semnal.

„Așa cum au plecat, la fel de bine pot reveni. Important e că nu pleacă de tot, definitiv. Oricum ei mereu vin ocazional, la exerciții, nici nu știu dacă noi din armată vom simți lipsa cuiva, adică mereu vor fi aici pe la exerciții dacă va fi nevoie, sunt sigur”, spune acesta.

„Nu vă pot răspunde la această întrebare”, a spus și tânărul pilot de drone Bayraktar din cadrul armatei României atunci când HotNews l-a întrebat ce a simțit când americanii au anunțat că-și retrag aproape jumătate din soldații din țara noastră.

Oficial, „Nu știu” și „Nu pot comenta” au fost mai toate răspunsurile primite de HotNews de la mai mulți militari prezenți la Cincu, acolo unde miercuri și joi au loc cele mai ample manevre militare din acest an. Neoficial, însă, vorbind sub protecția anonimatului, fiecare are o altă părere.

Un soldat de pe Piranha 5

Ionuț se prezintă în stil de nick-name militar, deși nu este numele său real, este un tânăr militar din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est NATO cu baza la Craiova. E în armată de mai puțin de cinci ani și acum e prins în contingentul de transportoare de luptă Piranha 5. Zice că nu a prins până acum să lucreze cu americani: „Doar cu militari din Europa am avut exerciții în ultimii ani”.

„Anul ăsta am lucrat cu mai mulți soldați străini ca niciodată”

Ionuț spune că nu crede că retragerea parțială a americanilor din România va afecta cu ceva Armata Română.

„N-am simțit nimic, pe mine nu m-a afectat. Nici direct, nici indirect. Noi lucrăm direct cu polonezii, am mai lucrat cu portughezii, cu macedonenii”, explică tânărul militar.

El zice că nu simte că s-a schimbat ceva odată cu anunțul retragerii parțiale ale americanilor, nici în rândul operațiunilor, nici ca atmosferă între trupe.

„Chiar vorbeam și cu colegii între noi, ne vedem de treaba noastră mai departe. Anul ăsta am lucrat cu mai mulți soldați străini ca niciodată”, spune militarul, făcând referire la contingentele militare europene prezenta la Brigada Multinațională, dar și la Grupul de Luptă NATO de la Cincu.

Între militarii prezenți la Cincu sunt mulți tineri, unii aflați la primul lor exercițiu militar de așa o anvergură. „Acesta este cel mai lung exercițiu la care am participat”, recunoaște sublocotenenta Mateș, de la Batalionul 288 de Apărare Antiaeriană „Milcov”. Întrebată de retragerea americanilor, zice că nu poate să vorbească.

Un mesaj pentru țările europene

Un sublocotenent din Forțele Terestre crede, însă, că mutarea americanilor de a retrage o parte din trupe nu doar din România, ci din mai multe țări de pe flancul estic al NATO, este „un semnal”.

„Nu neaparat un mesaj pentru România, cred eu. Ci mai degrabă pentru țările din NATO care nu erau așa active”, tânărul cu grad de locotenent, aflat pentru a doua oară în carieră la Cincu la un exercițiu militar NATO.

Ce s-a schimbat în ultimii ani

„Ne povesteau superiorii că în urmă cu 10-15 ani când era vorba de exerciții din astea mari, eram noi și americanii mai ales, apoi mai veneau câteva unități mici de prin alte țări sau unele state europene trimiteau doar ofițeri sau observatori sau ajutau la planificare Acum, de câțiva ani, parcă facem exerciții doar cu europeni”, adaugă el.

Deși mulți dintre soldații prezenți acum la Dacian Fall spun că n-au avut prea mult de-a face cu militarii americani, unele unități au avut o legătură directă și s-au antrenat în special cu trupele americane în ultimii ani.

„Că pleacă sau nu, noi trebuie să ne pregătim”

Este cazul Batalionului 83 rachete operativ-Tactice, practic una din unitățile armatei române dotate cu sisteme de rachete americane HIMARS.

„Am avut exerciții de instruire cu partenerii americani chiar din 2023, de când a intrat tehnica în dotarea batalionului. În fiecare an participăm la exerciții în comun”, spune maiorul Oana Olinici, din cadrul Batalionului 83.

„Nu ne-a afectat absolut deloc”, vestea că SUA își retrag o parte din militarii din România, spune maiorul. „Ei nu au fost prezenți permanent în baza noastră, ei vin trimestrial sau de câte ori este nevoie în cadrul marilor exerciții sau exercițiile noastre”, spune ea.

Lângă un tanc românesc dispus la expoziția statică de tehnică militară în cadrul exercițiului de la Cincu, un militar român aude întrebările adresate de reporterul HotNews și încearcă un răspuns, „dar să nu-mi dai numele”.

„Că pleacă sau nu, noi trebuie să ne pregătim. La fel de intens, cum putem. Ieri au fost americanii, azi sunt francezii, mâine poate va fi altcineva. Doar noi vom fi aceiași aici și trebuie să fim gata pentru orice. Restul e pentru politicieni”, încheie scurt militarul.