REPORTAJ. Un fost președinte, trei Românii. Judecata istoriei la catafalcul lui Ion Iliescu

La funeraliile lui Ion Iliescu, primul președinte ales al României prin vot direct, trei generații privesc diferit spre trecut: victimele, susținătorii și tinerii care trăiesc într-o țară unde rănile istoriei nu s-au închis.



Miercuri, 6 august 2025. Palatul Cotroceni, ora 9 dimineața.

Dricul cu sicriul lui Ion Iliescu intră în curtea palatului de unde fostul președinte a condus țara prin tranziția către democrație, timp de trei mandate.

A murit marți, 5 august, după o spitalizare de aproape două luni.

Militarii din Brigada 30 Gardă – „Mihai Viteazul” îi cântă onorul și îi depun sicriul îmbrăcat în tricolor, pe catafalcul din Sala Unirii. După o viață în care trandafirii roșii ai FSN, PDSR și PSD i-au fost emblemă, la final sunt albi.

Zâmbește familiar, dintr-un portret alăturat, cu acea expresie pe care, de-a lungul anilor, unii au citit-o ca bonomă, alții ca cinică. Ion Iliescu a purtat țara prin aderarea la NATO și a negocierilor pentru Uniunea Europeană, dar și prin psihozele terorismului de la Revoluție și prin Mineriade.

A murit nejudecat și a lăsat în urmă mii de victime cărora nu li s-a făcut dreptate. Parchetul Militar l-a acuzat de crime împotriva umanității în 2018 și în 2025. (click pentru detalii)

Acum, cinci preoți îi cântă zece minute prohodul, în miros de tămâie: „Dumnezeu să-l ierte”.

Urmează două ore de omagii oficiale. Se aprind lumânări la biserica din curte, se înclină capul câteva secunde la catafalc. Numai pașii și zgomotul aparatelor foto tulbură liniștea.

