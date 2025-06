REPORTAJ Viața în comuna Praid, sub amenințarea prăbușirii. „Oamenii au fost evacuați. Problema e că nu știm pentru cât timp”

Până de curând, comuna Praid stătea sub un mare munte de sare. Acum, stă sub un mare semn de întrebare. Zeci de oameni au fost evacuați în ultimele zile de aici, în timp ce au început lucrările pentru devierea pârâului Corund, care a inundat salina. Lucrările se desfășoară printre cratere și printre saci cu nisip.

În urmă cu o săptămână, Ocna de Jos era o vale prin care puteai trece. În satul aflat la 7 minute cu mașina de intrarea în salină, care face parte din comuna Praid, sunt acum mai multe cratere.

Mai multe cratere și mai multe familii evacuate – în total, 45 de familii și-au părăsit locuințele, în timp ce autoritățile au ridicat o barieră care separă dezastrul de restul localității.

Din când în când, pe aici mai vin oameni care vor să mai strângă ceva din locuințele lor. Adună câteva lucruri în sacoșe, iar apoi pleacă.

În apropiere, de-a lungul străzii, muncitorii de la Apele Române Mureș, alături de mai mulți voluntari ridică sacii pentru construirea digurilor care să modifice cursul apei.

Pârâul Corund

Pe șantier e plin de bolovani, noroi și gropi. Deasupra craterelor a fost pusă sârmă ghimpată. În mijlocul șantierului stau niște țevi de schimb și suluri de câțiva metri de geomembrană.

Crater împrejmuit cu sârmă ghimpată.

„Se așteptau să se prăbușească tot plafonul minei”

În apropiere, în centrul comunei, nu mai este deloc aerul de vacanță, care era de obicei, în acaestă perioadă. E pustiu la pensiuni și la hoteluri. Nu mai primesc rezervări.

Vizavi de centrul Wellness se aude doar zgomotul de la lucrările de scoaterea apei din salină. Ștrandul e pustiu în bătaia soarelui, cu lacătul pus pe ușă.

Ștrandul Praid.

„Nu s-a întâmplat ce au așteptat. Ei se așteptau să se prăbușească tot plafonul minei și să se formeze un tsunami mare, care să inunde casele de aici — asta era prima teorie. Așa că, din fericire, oamenii au fost evacuați. Problema e că nu știm pentru cât timp. Asta e problema. Toată lumea așteaptă să se întâmple, odată, ceva să se prăbușească sau să fie ceva. Toată lumea explodează. Să se întâmple o dată ceva”, spune o localnică din sat.

A lucrat la salină și crede, la fel ca mulți din zonă, că investițiile pe care le-au făcut ,,cei de la București” au fost infime.

Pârâul Corund și zidul care ar trebui să oprească apa, dacă acesta se mărește.

Credincioșii care au venit să se roage pentru cei care suferă

În fața salinei, chiar la intrarea în mină, la un kilometru de locul lucrărilor și de cratere, este forfotă. Mai mulți pelerini catolici au venit să se roage „pentru cei care suferă astăzi din cauza inundațiilor”. Mergeau spre Șumuleu Ciuc (Csíksomlyó în maghiară), un loc cunoscut printre pelerinii catolici, dedicat Fecioarei Maria, însă, în drumul lor, au vrut să se oprească la Praid.

Pelerini catolici aflați la popas.

Printre ei se numără și Dóna și logodnicul ei, Peter, care au venit din Budapesta.

,,Am fost aici vara trecută, am vizitat mina și era foarte frumos, impresionant chiar, iar acum chiar ne pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Este o mare pierdere. Sperăm să se găsească o soluție și să fie accesibilă din nou”, spune Dóna.

Dóna și Peter

Au venit și voluntari din Ungaria

Șimon Clara a venit din Ungaria pentru a oferi ajutor voluntar forțelor de ordine și localnicilor. Este împreună cu soțul ei și cu Iuko, un câine antrenat pentru situații de urgență.

Ea s-a născut în Târgu Mureș, unde a trăit 45 de ani, apoi s-a mutat în Sfântu Gheorghe, unde a locuit o perioadă. De șapte ani a ales să se stabilească în Ungaria.

Clara, soțul ei și câinele Iuko

Când au fost inundațiile, au venit să ajute. Au mers mai întâi în Covasna, unde au oferit sprijin pentru cei ale căror case au fost inundate, iar apoi au venit în Praid.

„Suntem oameni și avem suflet. De când s-au întâmplat aceste lucruri, am plâns acasă. Nu doar pentru că am familie aici, în Transilvania, dar îmi pare rău de oamenii care locuiesc aici care și-au pierdut locurile de muncă și o să mai piardă, pentru că n-o să mai fie turism aici dacă se închide. Adică, deja e închisă mina, iar turismul o să se oprească”, spune Clara.

Ea spune că a vorbit cu directorul minei, care i-a spus că o va contacta dacă are nevoie de ajutor.

„M-am prezentat, i-am spus cine sunt, că am venit de la o mie de kilometri distanță, să ajut, dacă e nevoie. Mi-a zis doar: «Vă rog, numele, până când stați? Dați un număr de telefon și, dacă e vreo problemă, vă sunăm.» Ei degeaba spun acum că se caută vinovați?”, se întreabă Clara.

Experți internaționali, veniți să ajute

Intrarea în șantierul minei.

Nu este clară perioada lucrărilor de la mină, însă Prefectul județului Harghita, Sándor Petres, a anunțat că a fost diminuat riscul prăbușirii bruște a zonei. Măsurile privind relocarea oamenilor și închiderea anumitor zone nu este clar cât timp mai rămân valabile.

,,Cu cât o să avem puncte în care se întâmplă o prăbușire lentă, cu atât mai mult o să fim siguri că nu se duce totul dintr-o dată în jos. Țin să subliniez că am lucrat pe scenariul că se duce totul dintr-o dată și pentru astea ne-am pregătit, pentru asta am evacuat zona. (…) Avem tot grupul de experți străini la fața locului. Avem și experți din țară care sprijină munca experților străini”, a spus prefectul județului Harghita, Sándor Petres, potrivit Euronews România.

Opt experți europeni specializați în mediu, dezastre naturale, apă, geologie și minerit vor lucra timp de o săptămână la fața locului, pentru a evalua situația de la Salina Praid.

România a cerut ajutor prin mecanismul de protecție civilă al UE, solicitând specialiști în roci și mine de sare. Uniunea Europeană răspunde trimițând echipa pentru a sprijini eforturile de redresare după inundații.

Bagajele unei familii care pleacă din casa de lângă cratere.

Fotografii de Dana Coțovanu / Hotnews