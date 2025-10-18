REPORTAJ VIDEO După criticile pentru organizarea deficitară, MApN a pus în scenă o demonstrație cu fumigene/ Cum a arătat o zi printre rezerviști

Peste 2.000 de rezerviști din Armata Română au participat, vineri, la un exercițiu de tragere. Atât persoane care au îndeplinit stagiul militar obligatoriu înainte ca acesta să fie suspendat, cât și cadre militare, s-au prezentat pentru a-și reîmprospăta cunoștințele de tragere. HotNews a fost la poligonul de la Codul Izvorului, din Prahova, pentru a vedea cum se desfășoară.

În formații de câte 15 oameni, rezerviștii proaspăt coborâți din microbuze intră pe un traseu format din corturi, fiecare îndeplinind rolul unui atelier cu cunoștințe militare. Prima oprire este la echipare. Vestă antiglonț, cască și pistolul-mitralieră, fără muniție. La nivelul soldaților, media de vârstă este undeva la 47-48 de ani. La nivelul cadrelor militare atinge vârsta de 50 de ani, după cum am aflat de la organizatori.

Imediat după echipare, traseul trece prin dreptul vehiculelor militare, o imagine similară cu cea pe care o vedem în fiecare an la parada de 1 Decembrie, de la Arcul de Triumf. Urmează mai multe corturi.

O primă oprire o facem la cortul cu informații despre primul ajutor. Aici, plutonierul adjutant Liviu Neamțu face demonstrații pe un manechin care simulează o persoană cu diferite răni. Manechinul este robotic, are o mână și un picior „amputate” și imită respirația umană, pulsul și diferite complicații care pot apărea. Rezerviștii primesc borseta de prim ajutor și sunt învățați cum se oprește o hemoragie și alte exerciții de acest tip.

Mai departe, ajungem la cortul unde se face instructajul privind mânuirea armelor. Aici, un militar profesionist primește pe rând grupuri de câte 15 rezerviști pentru a le explica cum să manevre armele cu care vor trage.

Oficiali de la vârful armatei, desant la acțiune

La poligonul de la Codul Izvorului din Prahova, Ministerul Apărării a luat inițiativa să ofere accces jurnaliștilor după ce presa a prezentat mai multe probleme întâmpinate în exercițiile de mobilizare din București și Ilfov.

Într-un reportaj pentru G4Media, jurnalistul Liviu Avram a povestit cum nu a mai ajuns să tragă cu arma pentru că nu existau destule autobuze care să transporte rezerviștii din Ilfov până în poligonul de lângă Ploiești, aflat la 70 de kilometri de unde au fost chemați rezerviștii.

Acțiunea de vineri a fost atent supravegheată de oficiali de la vârful armatei. În jurul orei 12, în timp ce o nouă echipă de rezerviști era preluată, în spatele cortului de întâmpinare trage un Touareg negru. Mai mulți ofițeri se aliniază, ușa din spate se deschide, se aude un „Atenție!” și se ia poziția de drepți. Este generalul Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării.

Generalul Gheorghiță Vlad (centru), Șeful Statului Major al Apărării. Foto: HotNews/Nicolae Cotruț

Nu este singurul oficial prezent. Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a ajuns înaintea generalului. Moșteanu a ținut și o scurtă declarație de presă.

„Apropo, dacă ați văzut cozi, că am văzut la niște televiziuni că au fost prezentate niște cozi, niciuna dintre ele nu a fost la Ministerul Apărării”, spune Moșteanu.

Exercițiul este coordonat de Ministerul Apărării Naționale, dar ministrul a precizat că există diferențe în procesarea rezerviștilor de către instituții precum MAI, IGSU și SRI.

Episodul relatat de Liviu Avram a fost menționat la rândul său, dar Moșteanu l-a catalogat drept un caz izolat.

Întrebat ce poate învăța un om în doar o singură zi de pregătire, ministrul subliniază că sunt persoane care nu sunt la prima întâlnire cu armata, fiind vorba de cadre militare în rezervă și persoane care au făcut stagiul militar atunci când acesta era în vigoare. Scopul exercițiului este și verificarea situației în care se află rezerva armatei.

„Sunt mai bătrânel, fac 52 de ani, dar cred că am o formă fizică suficient de bună să trec printr-un program de pregătire”, spune Moșteanu întrebat dacă s-ar înscrie pentru stagiul voluntar.

După declarație, ministrul Apărării Naționale a plecat prin poligon să salute rezerviștii.

Ionuț Moșteanu și rezerviștii. Foto: HotNews/Nicolae Cotruț

„Nu luăm inițiativă pe cont propriu”

Înainte de tragerea propriu-zisă, rezerviștii au un exercițiu când trag „la rece”. Termenul definește o tragere fără glonț. În loc de trepiedul pe care își așează arma, aceștia au o rețea din lemn pe post de suport.

„Dacă vedem că se blochează arma, nu putem trage sau se întâmplă altceva, ridicăm mâna și spunem «Incident!», da? Nu luăm inițiativă pe cont propriu”, explică un militar care însoțește rezerviștii.

De la perimetrul de tragere „la rece”, rezerviștii trec la cel unde folosesc muniție reală care le este furnizată dintr-un cort plasat în spatele perimetrului de tragere.

Rezerviștii sunt împrăștiați pe 15 linii de tragere. Fiecare are lângă el un un militar care-l ajută. Țintele sunt sub forma unor busturi albastre automate care, după ce sunt doborâte, revin în poziția inițială. Când rezervistul termină gloanțele, militarul care îl asistă ridică mâna și spune că linia a încheiat tragerea.

„Sunt mai sigur pe sistem”

Printre cei mobilizați se numără și Cristian Cristea. A făcut stagiul militar în 1996, la infanterie. HotNews a discutat cu el imediat după ce și-a încheiat seria de tragere.

„Stați puțin să țin arma cum trebuie”, ne spune atunci când intrăm în dialog cu el. „Trebuie ținută regulamentar, să nu se descarce”.

Cristian Cristea nu a fost mirat atunci când a primit ordinul de chemare. Ne spune că a urmărit discuțiile din presă și se aștepta să fie chemat. „Ținând cont de situația actuală, știu eu dacă e indicat să refuzi?”, ne explică motivul pentru care a venit.

Întrebat dacă se simte sigur pe el, acum, după exercițiu, Cristian Cristea spune că este mai sigur pe sistem nu neapărat pe propria persoană.

„Sunt mai sigur pe sistem, nu neapărat pe mine. Sistemul creează o siguranță, nu eu. Eu sunt puțin cam bătrânel, dar sistemul este cel care creează o oarecare siguranță”, conchide rezervistul.

Cristian Cristea. Foto: HotNews/Adi Iacob

„Arma este aceeași, tot cu pistol-mitralieră se trage”

Ionuț Fâciu a făcut armata în 2004 la infanterie. Din grupa din care face parte, el a tras cel mai bine. Ne povestește însă că de când a făcut armata, nu a mai pus mâna pe armă. L-a anunțat mama că a primit ordinul de mobilizare și că trebuie să se prezinte. „Pe moment nu am știut despre ce e vorba, pentru că pe ordin scria să ne prezentăm în data de la ora de. Nu știam în ce constă și ce se face”, spune el.

„Arma este aceeași, tot cu pistol-mitralieră se trage. Înainte executam fără vestă anti-glonț. Toate echipamentele sunt mai moderne decât ce era acum 20 de ani”, remarcă Fâciu.

Ionuț Fâciu. Foto: HotNews/Nicolae Cotruț

„Aveam altceva programat”

Nu toți cei mobilizați au primit vestea într-o notă pozitivă. Mihai Patea ne povestește că avea alte planuri când a aflat că trebuie să se prezinte pentru exercițiul de tragere.

„Nu pot să zic că am primit vestea bine, pentru că aveam altceva programat. Dar dacă nu aveam altceva de făcut, nu aveam absolut nicio problemă să vin. Am nimerit foarte bine, 15 din 16”, afirmă el mândru.

Din 1999, de când a făcut armata la artilerie, nu a mai tras cu o armă. Exercițiul de vineri l-a făcut să fie mai sigur pe el.

„Atât timp cât trăiești în România, din punctul meu de vedere, nu mi se pare logic să nu vii. Cine zice că nu vrea să vină are și el un copil, o mamă, un bunic. În caz de ceva, te duci pentru el. Asta ar trebui să fie logica”, ne-a spus Mihai Patea.

Mihai Patea. Foto: HotNews/Adi Iacob

„M-aș aștepta să fie mai des chestia asta”

Daniel Ion a făcut armata în 2001, la radiolocație. Chiar dacă „a fost din scurt”, știa de la știri că urmează să fie chemați rezerviștii. Deși nu a mai folosit o armă de când a terminat armata, spune că nu are emoții.

„Sunt sigur pe mine, nu mi se pare ceva complicat, așa că n-ar trebui să fie probleme”, precizează bărbatul

El consideră că ar trebui ca măcar o dată pe an să se organizeze o tragere cu arma pentru rezerviști.

„Mi-a plăcut că au prezentat foarte multe tehnici din cadrul armatei, informațiile sunt foarte bune, e destul de bine organizat. M-aș aștepta să fie mai des chestia asta, o pregătire. Măcar o dată pe an”, spune bărbatul.

Daniel Ion. Foto: HotNews/Adi Iacob

O masă la final de mobilizare

După ce lasă în spate mirosul de praf de pușcă din perimetrul de tragere, ultima oprire a celor mobilizați este în cortul unde se servește masa. Înainte de a intra, predau armele, la pachet cu ecusoanele de identificare.

În cort sunt peste 100 de persoane, la zeci de mese. Cum intri, pe dreapta, este bucătăria. Meniul: ciorbă de porc, fasole cu cârnați, salată, fructe, o prăjitură Măgura și apă. Ceaiul și cafeaua sunt la alegere.

După masă, rezerviștii sunt urcați pe rând în microbuze. Exercițiul s-a încheiat pentru ei.

Meniul oferit celor care au participat la mobilizare. Foto: HotNews/Nicolae Cotruț

„Reluați de câte ori e nevoie, să filmeze dânșii”

Separat de activitățile pentru rezerviști, MApN a pregătit o demonstrație doar pentru jurnaliști. În linia de corturi în formă de „U” pe care o parcurgeau rezerviștii înainte de a executa exercițiul de tragere a fost amplasată o cazemată gonflabilă, unde un grup de militari se antrenau „la rece” pentru o demonstrație de extragere a unei persoane.

Pentru că prima demonstrație a atras atenția jurnaliștilor, un superior le-a transmis militarilor să repete antrenamentul. „Reluați de câte ori e nevoie, să filmeze dânșii.”

Dincolo de antrenamentele repetate pentru camere, exercițiul propriu-zis începe la o oră fixată, după o scurtă prezentare pentru presă.

Fumigene, atac din două părți, spart „ușa” gonflabilă, „Stai că trag!”, „Culcat!”, „Fața la perete!” și cătușe. Cele două gărzi de corp sunt „neutralizate”, iar persoana este extrasă.

„Am adus categoriile principale de armament care s-au schimbat”

Spre finalul evenimentului, HotNews a discutat cu generalul-maior Iulian Daniliuc, Șeful Direcției personal și mobilizare. Acesta ne-a relatat că tehnica și armamentul aduse la exercițiul de mobilizare a rezerviștilor au ca scop familiarizarea acestora cu noutățile din domeniu.

„Toți militarii care au venit astăzi, rezerviștii care au venit în poligon, în general au terminat armata de cel puțin 20 de ani. Nu sunt familiarizați deloc cu evoluțiile în domeniul tehnicii și echipamentului pe care le avem în dezvoltarea armatei. Am adus categoriile principale de armament și tehnică de luptă care s-au schimbat din momentul în care au terminat armata, din toate domeniile. Avem și din forțele tereste, transportoare blindate Piranha, plus aruncătoare de proiectile reactive tip HIMARS. Avem autospeciale de toate tipurile de comunicații, avem autospeciale de poliție militară și tot ce s-a schimbat în forțele tereste”, afirmă generalul-maior Daniliuc.

Exercițiul și-a atins scopul, consideră Daniliuc, pentru că militarii rezerviști au fost luați în evidență și armata are mai multe date spre cei pe care se poate baza. Aproximativ 15-20% dintre cei care s-au prezentat nu au trecut screening-ul psihologic, în special cei cu vârstă înaintată.

Acest tip de exercițiu se va organiza în fiecare an. MApN a luat această decizie invocând practici din alte state europene.

„Noi trebuie să înțelegem că toate țările au o configurare a armatei pentru un sistem de pace. Nu își permite nicio țară să țină milioane de oameni în armată. Trebuie să ne pregătim această rezervă, de asemenea trebuie să o evaluăm periodic, să vedem care este stadiul ei.

General-maior Iulian Daniliuc, Șeful Direcției personal și mobilizare. Foto: HotNews/Adi Iacob

În totalitate, 2000 de rezerviști au participat la exercițiul de vineri, dar nu doar în poligonul din Coada Izvorului, ci în toate locurile desemnate. Statul Major al Apărării va analiza exercițiul desfășurat și va ieși cu o prezentare detaliată.