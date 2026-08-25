Reprezentanții celor 800 de angajați TAROM susțin că Wizz face presiuni la nivelul Guvernului României. Acuze la Bolojan și Oana Gheorghiu. „Peste un an o să vedeți că se va adeveri ce vă spun”

Josef Varadi, CEO al Wizz Air, a declarat într-un interviu în HotNews că firma aviatică pe care o conduce vrea să negocieze cu autoritățile române ca să preia zborurile interne operate de Tarom. Redacția a discutat și cu reprezentanți ai sindicatului TAROM.

Wizz Air are la rândul său probleme financiare și acesta este fondul ofensivei Wizz contra TAROM, spune Narcis Pașcu, lider al Sindicatului Unit Tarom.

El dă vina pe statul român pentru declinul Tarom care nu a avut un management predictibil și stabil, iar directorii au fost schimbați „ca pe ciorapi”.

Într-un interviu pentru HotNews.ro, Josef Varadi, șef al Wizz Air, a spus că TAROM a devenit de mulți ani o povară pentru cetățeanul român. Wizz e dispus să-i preia rutele interne. „Din ce în ce mai mult testăm ideea de a opera zboruri interne în diferite țări”, a afirmat Josef Varadi.

TAROM a reacționat printr-o poziție trimisă HotNews. „TAROM consideră că declarațiile Wizz Air despre viitorul companiei naționale și propunerea ca Wizz Air să înlocuiască rețeaua internă a TAROM sunt cel puțin ofensatoare la adresa companiei naționale a țării care îi găzduiește unul dintre cele mai importante centre de operațiuni”, spune TAROM, condusă de directorul general Cristian Anghel.

Am discutat și cu angajați ai Tarom.

Narcis Pașcu, liderul sindicatului: „Domnul Varadi ar trebui să-și vadă de treaba dumnealui”

Tarom are aproape 800 de angajați și 14 aeronave. Peste jumătate dintre angajați sunt membri ai Sindicatului Unit Tarom, condus de Narcis Pașcu, susține acesta.

„Domnul Varadi, de câțiva ani de zile, face presiuni prin declarațiile lui, atât în mass media, cât și la Guvernul României, unde s-a întâlnit în februarie cu premierul Bolojan. El face foarte multe presiuni asupra companiei Tarom, însă, din păcate, compania Tarom nu reacționează, fiindcă este o companie de stat și nu își permite”, spune șeful de sindicat.

„Noi, Sindicatul Unit Tarom, spunem că domnul Varadi ar trebui să-și vadă de treaba dumnealui, fiindcă Wizz Air începe să aibă probleme financiare, iar faptul că domnul Varadi face atâta presiuni asupra Guvernului României, dar și în mass media arată, de fapt, gravitatea situației financiare a companiei Wizz Air. Peste un an o să vedeți că se va adeveri ce vă spun”.

„ATR sunt excepțional de bune pe intern”

Narcis Pașcu susține că e „o aberație” declarația șefului Wizz Air cum că firma din Ungaria e pregătită să preia zborurile interne ale Tarom .

„Este bine știut faptul că pe zborurile interne, avioanele de capacitate mare consumă foarte mult și atunci nu devin rentabile. Tocmai din acest motiv, compania Tarom a cumpărat acele avioane ATR care sunt excepțional de bune pe acest segment, pe acest sector de zbor, pe cursele interne și pe cele care sunt în jurul țării”.

„Presiune făcută împreună cu Guvernul României”

Sindicalistul spune că Wizz Air n-ar putea „în niciun caz” să preia cursele interne ale Tarom „Este doar o presiune făcută de un competitor low-cost asupra companiei naționale. Dar această presiune este făcută împreună cu Guvernul României. Declar, cu mâna pe inimă, că acest Guvern al României, din moment ce s-a întâlnit în februarie domnul prim-ministru cu domnul Varadi, iar în aprilie, alt membru al Guvernului, doamna Oana Gheorghiu, declara că pe 30 aprilie se închide compania Tarom…

Eu mă întreb ce-o fi în spatele acestei acțiuni? Mă întreb sincer, oare ce interes are Guvernul României de la domnul Varadi, ca pe el să-l primească la discuții, iar directorul companiei Tarom să nu fie primit?”

„Ai schimbat directorii ca pe ciorapi…”

„Statul român, prin exponenții săi pe care i-a numit politic la compania Tarom, a reușit performanța să scadă numărul de aeronave, să scadă numărul de zboruri la compania Tarom, să scadă numărul de salariați și totodată să creeze și aceste datorii care sunt reale. Toate sunt din vina statului român”, a spus liderul sindical în discuția cu HotNews.

„Atât timp cât nu ai avut un management predictibil și stabil, ai schimbat directorii ca pe ciorapi… Gândiți-vă că fiecare director a venit și și-a impus oamenii lui, consilierii lui, inclusiv anumite contracte care noi, sindicatele, bănuim că sunt lăsate de toți directorii companiei Tarom… Verifică cineva aceste contracte care trag compania în jos?”, se întreabă Narcis Pașcu.

Wizz Air „este expert în a primi fonduri de la statul român”

Pașcu mai spune că Wizz Air, „este expert în a primi fonduri de la statul român”. și adaugă că recent mass-media a scris că Wizz Air ar fi primit de la Consiliul Local Târgu Mureș nouă milioane de euro pentru efectuarea anumitor zboruri.

„Toate aceste sume pe care le primește de la statul român se fac prin reducerea taxelor aeroportuare pe acest aeroport. Deci, practic, aeroportul va pierde în timp anumite sume de bani, fiindcă nu încasează taxe de securitate, taxe de survol, taxe de parcare, sau taxe de iluminat. Aceste reduceri pe care aeroporturile le practică pentru compania Wizz Air ajung la 85% din total taxe”.

Exemplul cu aeroporturile din Arad și din Timișoara

Sindicalistul de la Tarom s-a mai referit și la un episod de acum mai bine de 15 ani. „Vă dau exemplu scandalul care a fost în anii 2008-2010, unde și noi, Sindicatul Unit Tarom, alături de compania Carpatair, am făcut plângere la Comisia Europeană. La acel moment, aeroportul Timișoara subvenționa cu 2,5 milioane de euro zborurile Wizz Air”.

„Iar compania de stat Tarom era pur și simplu sufocată pe acest aeroport de faptul că Wizz Air avea reduceri de taxe de 85%, iar compania Tarom trebuia să plătească 100% și la fel și Carpatair”, susține liderul sindical.

Pașcu a adăugat că în perioada 2009-2012, Comisia Europeană solicita desființarea aeroportului Timișoara, iar ministerul transportului se gândea, la acel moment, să unească aeroportul Timișoara cu aeroportul Arad, tocmai pentru a salva zborurile din Banat.

„Nu este corect ce face Wizz Air. Ei folosesc aceste tertipuri de management prin care creează falsa impresie că ajută acel aeroport, însă dimpotrivă, pe durate lungi aeroportul va pierde”. Narcis Pașcu susține că întrega mișcare a Wizz este parte a încercării de a destabiliza TAROM.