Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, „apel la rațiune” către români în scandalul voturilor date României

Vlad Sabajuc (Satoshi), care a reprezentat Republica Moldova în finala Eurovision 2026 și s-a clasat pe locul 8, intervine în disputa publică generată de punctajul mic – 3 puncte – acordat de juriul din Moldova concurentei României, Alexandra Căpitănescu.

Satoshi a reacționat pe Instagram, unde a postat un mesaj adresat românilor, cărora le mulțumește că l-au votat în finala Eurovision 2026.

În contextul criticilor apărute după ce juriul de la Chișinău a acordat României doar 3 puncte, artistul din Moldova că publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim, iar „sta reprezintă opinia publică onestă”.

El face „un apel la rațiune” către români: „Nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene”.

Satoshi, care pe scena Eurovision a interpretat piesa „Viva Moldova”, a primit cel mai mare punctaj din partea României – 12 puncte din partea juriului și încă 10 puncte din partea publicului. Urmează Ucraina, care a dat concurentului Republicii Moldova 12 puncte din partea publicului și 8 din partea juriului. Totodată, 12 puncte a dat Republicii Moldova și publicul din Italia, iar câte 10 – cel din Estonia, Franța.

Votul acordat de juriul național al Republicii Moldova în finala Eurovision 2026 de la Viena a provocat un val de reacții în online, după ce România a primit doar 3 puncte, iar Ucraina nu a fost punctată deloc.

„Am avut o reacție de șoc”, a spus Margarita Druță, cea care a anunțat punctajul acordat de juriul de la Chișinău la Eurovision.