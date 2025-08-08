Republica Moldova, prezentată ca un teritoriu rusesc, în manualele de liceu din Rusia scrise de consilierul lui Putin. Cum este zugravită imaginea României

Elevii ruși învață la liceu că Republica Moldova este „un teritoriu istoric rusesc, slab legitimat ca stat suveran și expus influențelor externe ostile”, potrivit unei analize a comunității WatchDog.

Manualele rusești după care li se predă istoria elevilor din clasele a 9-a, a 10-a și a 11-a, scrise sub coordonarea lui Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin, au o abordare profund geopolitică, propagandistică și distorsionată a istoriei Republicii Moldova, scrie doctorul în istorie și expert în securitate în cadrul comunității WatchDog, Artur Leșcu, în analiza sa, „Istoria folosită ca armă politică: Imaginea Moldovei în manualele școlare rusești”, citată de Radio Cișinău.

Potrivit expertului care a analizat manualele de istorie folosite la liceu în Rusia, acestea sugerează că Republica Moldova nu ar avea dreptul la existență ca stat suveran.

Manualele tratează integrarea Basarabiei în Imperiul Țarist (1812) și în Uniunea Sovietică (1940) ca acte de „reîntregire istorică”, iar evenimentele din vara anului 1940 sunt descrise ca „revenire în componența Rusiei”, evitându-se cu desăvârșire calificarea juridică de ocupație militară rezultată în urma ultimatumului din 26 iunie 1940, potrivit analizei.

De asemenea, Republica Moldova apare în manualele rusești ca entitate artificială, creată exclusiv în logica politico-administrativă a Uniunii Sovietice. În pagina 290 din manualul de istorie pentru clasa a X-a este menționat că formarea RSS Moldovenești a rezultat din unirea Basarabiei cu Republica Autonomă Moldovenească (RAMN) , care făcea parte anterior din RSS Ucraineană.

Manualele susțin și că, în 1991, populația din Găgăuzia și Transnistria ar fi votat pentru păstrarea URSS , în contrast cu refuzul autorităților de la Chișinău. Autorul studiului este de părere că această formulare sprijină indirect narațiunea rusească privind legitimitatea proiectelor separatiste și delegitimează acțiunile guvernului moldovean. Se omite deliberat faptul că referendumul din martie 1991 a fost organizat ilegal în aceste regiuni, fără recunoașterea autorităților centrale ale RSS Moldovenești.

Totodată, aspirațiile europene ale Republicii Moldova sunt asociate cu instabilitatea politică, sugerând că orientarea pro-europeană este cauza crizelor interne și nu un proiect de modernizare democratică. Potrivit autorului, aceasta este o abordare periculoasă, care pregătește tinerii ruși să accepte eventuale conflicte sau invazii în fostele republici sovietice.

„Narațiunea istorică nu este niciodată neutră. E natural să fie așa. Lecțiile de istorie există inclusiv pentru o educație patriotică. E firesc ca la lecțiile de istorie să fie subliniate momente glorioase din trecut. E nefiresc când totul se transformă în instrumentalizarea justificării acțiunilor politice și pretențiilor teritoriale contemporane, se arată în analiza de la WatchDog.

Cum e prezentată România

Aceeași analiză arată că și imaginea României este prezentată în termeni negativi, evocând o așa-zisă „campanie naționalistă de absorbție” a Moldovei, iar Unirea din 1918 este calificată ca „ocupație”.

„În mod evident, este evitată orice mențiune despre votul Sfatului Țării, despre realitatea prăbușirii Imperiului Rus și despre voința majoritară a populației basarabene. În această logică, orice apropiere între Moldova și România este considerată ilegitimă și periculoasă. Această prezentare răspunde unei strategii narative menite să delimiteze identitar Moldova de România și să cultive percepția unei entități moldovenești separate, tradițional pro-ruse”.

Sursa foto: Dreamstime.com