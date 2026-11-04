Republicanii se pregătesc de încă un șoc la alegeri, într-un bastion conservator. Mai puțin de 50 de voturi diferență între cei doi candidați

Statul american Mississippi poate oferi o nouă surpriză de proporții la alegerile pentru Congresul SUA, în condițiile în care cei doi candidați pentru un mandat de senator este despărțită acum de doar câteva zeci de voturi, relatează publicația locală Sun Herald.

Cursa de aici este între republicana Cindy Hyde-Smith, senatoarea în funcție, și democratul Scott Colom. După numărarea a peste 945.000 de voturi la nivelul întregului stat, 96% dintre cele exprimate, diferența dintre candidați era de doar 28 de voturi în favoarea lui lui Hyde-Smith.

Associated Press notează că după numărarea a încă 1% din voturi, democratul Scott are un avans de 43 de voturi.

Un reprezentant al campaniei lui Colom a declarat într-un interviu acordat CNN că se estimează că există peste 10.000 de voturi însoțite de declarații pe proprie răspundere, care nu au fost încă numărate.

Mississippi n-a mai ales un senator democrat de la începutul anilor ’80

În acest stat nu există o lege care să prevadă renumărarea automată a voturilor, Mississippi fiind de asemenea unul dintre cele nouă state americane care nu prevăd o procedură de renumărare la cerere.

Mississippi este unul dintre statele americane în care renumărarea voturilor poate avea loc exclusiv în baza unei hotărâri judecătorești.

Statul conservator din sudul SUA nu a mai ales un democrat pentru Senat din 1982. Ultimul candidat democrat la președinție care a câștigat acest stat a fost Jimmy Carter, în 1976.

Este așteptat ca numărătoarea finală a voturilor pentru Senat să fie finalizată în următoarele ore.