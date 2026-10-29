Reședința lui Trump din Florida, protejată de sisteme anti-aeriene

Forţele armate ale Statelor Unite au desfăşurat sisteme terestre de apărare aeriană la clubul Mar-a-Lago din Palm Beach (Florida), unde se află reşedinţa preşedintelui Donald Trump, şi în vecinătatea acestuia, potrivit imaginilor difuzate de mass-media locale, informează EFE, preluată de Agerpres.

Sistemele de rachete sunt amplasate pe mai multe barje, situate aproape de Mar-a-Lago, precum şi la aeroportul internaţional Palm Beach, care în iulie a fost redenumit Aeroportul Internaţional Preşedintele Donald J. Trump, a informat canalul WPTV.

Această desfăşurare de sisteme de apărare a fost realizată de Comandamentul Apărării Aero-spaţiale al Americii de Nord (Norad) şi Comandamentul Nord al Statelor Unite (Northcom) „la cererea Serviciului Secret al Statelor Unite”, a explicat purtătorul de cuvânt al ambelor instituţii pentru sursa citată.

Totuşi, purtătorul de cuvânt nu a clarificat dacă măsura răspunde unei ameninţări specifice la adresa preşedintelui, care se deplasează la reşedinţa sa din Florida în anumite weekenduri.

Mar-a-Lago rămâne sub un dispozitiv strict de securitate după tentativa de asasinare eşuată împotriva preşedintelui Trump din septembrie 2024 de la clubul său de golf din Palm Beach, după care autorităţile federale au întărit măsurile de protecţie ale preşedintelui.

Potrivit WPTV, din ianuarie 2025, când a preluat mandatul de preşedinte Donald Trump, piloţii de luptă au interceptat peste 60 de aeronave care încălcau restricţiile temporare de zbor în zona Palm Beach.

Donald Trump se află în prezent în Carolina de Sud pentru a participa la un miting electoral, cu mai puţin de o săptămână înainte de alegerile de la jumătatea mandatului în care Partidul Republican ar putea pierde majoritatea în Camera Reprezentanţilor şi în Senat, ceea ce ar limita puterea preşedintelui.

Trump are programat vineri un eveniment electoral vineri în Daytona Beach, Florida, la aproximativ 300 de kilometri de Palm Beach.