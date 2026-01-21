Restaurantele din Ungaria vor fi sprijinite de guvern înaintea alegerilor parlamentare din primăvară. Ce le-a promis Viktor Orbán

Viktor Orban ia masa împreună cu Xi Jinping într-un restaurant din Budapesta, în timpul unei vizite efectuate de președintele chinez în Ungaria în mai 2024, FOTO: Vivien Cher Benko / AFP / Profimedia Images

Guvernul premierului ungar Viktor Orbán a anunțat miercuri un pachet de 100 de miliarde de forinți (aproximativ 260 de milioane de euro) pentru sprijinirea industriei restaurantelor, în contextul în care liderul veteran se confruntă cu o luptă dificilă pentru relansarea economiei înaintea alegerilor din aprilie, transmite Reuters.

Orbán, al cărui partid de dreapta Fidesz este devansat de formațiunea de opoziție Tisza în majoritatea celor mai recente sondaje de opinie, a semnalat totodată o posibilă prelungire a subvențiilor la prețurile energiei. El a afirmat că măsura este menită să îi ajute pe unguri să facă față facturilor tot mai mari la încălzire, pe fondul temperaturilor scăzute.

Un sondaj Eurobarometru realizat în toamnă a arătat că creșterea costului vieții se află în fruntea preocupărilor interne ale locuitorilor Ungariei – în pofida faptului că inflația a scăzut în noiembrie de la maxime de peste 25% la începutul lui 2023 până în intervalul de toleranță de 2%–4% al băncii centrale.

Guvernul lui Orbán va oferi sprijin restaurantelor sub formă de lichidități, va înjumătăți o taxă din turism și va elimina un impozit pe cheltuielile de divertisment pentru companii, în valoare de până la 1% din cifra lor de afaceri anuală, a relatat site-ul de știri financiare portfolio.hu, citându-l pe ministrul Economiei, Márton Nagy.

Aproape 10.000 de restaurante vor avea, de asemenea, permisiunea de a trata până la o cincime din veniturile lor drept taxă de servicii, ceea ce le va reduce povara fiscală. Guvernul speră că această măsură va consolida situația financiară a restaurantelor, un sector puternic expus majorărilor salariului minim, care a crescut cu 11% la începutul anului 2026.

Promisiuni pe bandă rulantă făcute de Viktor Orbán înaintea alegerilor de anul viitor

Unii analiști au avertizat că, după creșteri salariale puternice în ultimii ani, o economie slabă și costurile în creștere ale energiei ar putea face mai dificilă pentru companii finanțarea majorării salariului minim.

Orbán a mai anunțat reduceri de taxe pe scară largă pentru familii, majorări salariale, vouchere alimentare pentru pensionari, un supliment la pensie care urmează să fie plătit în februarie, precum și un program de credite ipotecare subvenționate, menite să-i consolideze sprijinul electoral.

Agenția Fitch Ratings a redus la finalul anului trecut perspectiva ratingului Ungariei la negativă, din cauza inițiativelor de cheltuieli preelectorale ale lui Orbán.

Se așteaptă ca guvernul să decidă asupra modificărilor privind subvențiile la prețurile energiei în cadrul unei ședințe care va avea loc mai târziu în cursul zilei de miercuri.

Președintele ungar Tamás Sulyok a anunțat pe 13 ianuarie că s-a luat decizia ca alegerile parlamentare să fie organizate în țară în data de 12 aprilie a acestui an.

La alegeri, Orbán se va confrunta cu Péter Magyar, un fost membru al guvernului, al cărui partid de centru-dreapta Tisza, a zguduit scena politică maghiară de la lansarea sa în 2024.

Partidul Fidesz al lui Orban face campanie cu sloganul „Alegerea sigură”, afirmând că va ține Ungaria în afara războiului din Ucraina, în timp ce va ține la distanță migranții ilegali.