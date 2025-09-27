Restaurantul Monte Carlo, emblema Grădinii Cișmigiu. Doborât de marele cutremur, refăcut de comuniști, reinventat acum

Restaurantul Monte Carlo, emblema grădinii Cișmigiu. Foto credit: Uniunea Arhitecților din România (U.A.R.), Arhiva de fotografii și diapozitive

Povestea restaurantului Monte Carlo din grădina Cișmigiu începe în anul 1926, când arhitectul State Baloșin proiectează o clădire în stil neoromânesc, demnă de eleganța boierească a Bucureștiului interbelic.

O construcție superbă care avea să cadă la cutremurul din noiembrie 1940.

Dar, în anii ’60, a fost refăcută din temelii de regimul comunist. Era pe vremea când Bulevardul Elisabeta se numea Bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Dar numele „Monte Carlo” era prea burghez și prea exotic pentru acele timpuri, așa că a fost înlocuit cu „Braseria Cișmigiu”, „important loc de recreere” al oamenilor muncii.

La începutul acestui an, restaurantul Cișmigiu/ Monte Carlo a fost preluat de grupul City Grill. Noul concept vizează generațiile Z și Y, proiect de transformare anunțat a fi diferit de restul restaurantelor deținute de City Grill.

Descoperă, pe B365.ro, istoria inclusiv în imagini a unui simbol al Parcului Cișmigiu și al Bucureștiului.