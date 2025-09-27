Restaurantul Monte Carlo, emblema Grădinii Cișmigiu. Doborât de marele cutremur, refăcut de comuniști, reinventat acum
Povestea restaurantului Monte Carlo din grădina Cișmigiu începe în anul 1926, când arhitectul State Baloșin proiectează o clădire în stil neoromânesc, demnă de eleganța boierească a Bucureștiului interbelic.
O construcție superbă care avea să cadă la cutremurul din noiembrie 1940.
Dar, în anii ’60, a fost refăcută din temelii de regimul comunist. Era pe vremea când Bulevardul Elisabeta se numea Bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Dar numele „Monte Carlo” era prea burghez și prea exotic pentru acele timpuri, așa că a fost înlocuit cu „Braseria Cișmigiu”, „important loc de recreere” al oamenilor muncii.
La începutul acestui an, restaurantul Cișmigiu/ Monte Carlo a fost preluat de grupul City Grill. Noul concept vizează generațiile Z și Y, proiect de transformare anunțat a fi diferit de restul restaurantelor deținute de City Grill.
