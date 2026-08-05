Cel mai bun restaurant din lume, unde o masă de lux costă de la 700 de dolari, s-a redeschis, după scandalul legat de bătăile aplicate angajaților

Restaurantul Noma din Copenhaga, faimos în lumea întreagă, s-a redeschis miercuri după scandalul privind violențele și umilințele la care ar fi fost supuși angajații săi, informează agenția germană de presă DPA.

Rene Redzepi – cofondator, proprietar și fost maestru bucătar-șef la Noma – va continua să joace un rol cheie, în pofida acuzațiilor potrivit cărora și-ar fi pălmuit angajații și a folosit violența împotriva lor.

35 de foști angajați au declarat, într-o investigație publicată de The New York Times, că Redzepi și alți membri ai conducerii restaurantului i-au supus în mod regulat la abuzuri fizice și psihologice între anii 2009 și 2017. Unii dintre ei au descris cum Redzepi „a lovit angajații în față, i-a înțepat cu ustensile de bucătărie și i-a izbit de pereți”.

Într-un alt caz relatat în investigație, o fostă angajată a povestit că a fost lovită de chef în timpul serviciului după ce a folosit telefonul pentru a schimba muzica din bucătărie.

Foștii angajați au mai susținut, de asemenea, că Redzepi i-a amenințat că își va folosi influența pentru a-i pune pe lista neagră a restaurantelor din întreaga lume, pentru a le deporta familiile sau pentru a-i face pe partenerii lor să fie concediați de la alte locuri de muncă, notează Agerpres.

Redzepi a demisionat apoi din funcția de maestru bucătar șef. Într-un interviu acordat unui ziar, el a recunoscut că a fost „un idiot”, dar a susținut că „nu a făcut lucruri extreme”.

Se preconizează că Redzepi va rămâne director de creație, păstrându-și în același timp calitatea de acționar majoritar.

Chef-ul a spus că urmează să se concentreze pe „proiecte pe termen lung” care implică insecte, alge marine, leguminoase, ciuperci și tehnologie.

Daneza Mette Brink Sorberg și bucătarul mexican Pablo Soto ar urma să preia conducerea afacerii.

Înființat în 2003, Noma a fost desemnat cel mai bun restaurant din lume timp de mai mulți ani de către revista Restaurant.

Noma câștigat trei stele Michelin înainte să se închidă în 2024. Noua conducere a restaurantului speră să recâștige aceste distincții.

Potrivit celui mai nou anunț al restaurantului, începând de miercuri, 5 august, Noma intenționează să ofere în fiecare lună un meniu diferit, la un preț inițial de 4.500 de coroane daneze (697 dolari americani).