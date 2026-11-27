Primele măsuri de blocare a traficului intră în vigoare în Capitală chiar de vineri dimineață. Mai multe bulevarde și străzi vor fi închise treptat până marți, odată cu pregătirile și desfășurarea ceremoniilor de Ziua Națională.

Polițiștii Brigăzii Rutiere au anunțat că restricțiile se aplică în intervalul 27 noiembrie – 1 decembrie și vizează în principal perimetrul Piața Victoriei – Piața Arcul de Triumf – Piața Presei Libere, dar și centrul Capitalei în seara de marți.

Măsurile sunt luate pentru organizarea antrenamentelor și a ceremoniei oficiale de 1 Decembrie.

Ce restricții intră în vigoare chiar de azi, 27 noiembrie

De la ora 10:00 (până marți, 1 decembrie, ora 17:00): Se închide alveola din dreptul stației STB din Piața Arcul de Triumf (pe sensul dinspre Bd. Mareșal Constantin Prezan către Piața Presei Libere), pentru amplasarea sistemului de sonorizare.

Restricții de parcare: Tot de vineri este interzisă parcarea în rondul Kiseleff, pe strada Docenților, pe Aleea Pescăruș și pe strada Arhitect Ion Mincu.

Restricțiile din weekend și de luni

Pentru desfășurarea antrenamentelor, în zilele de 28 și 30 noiembrie, între orele 02:00 și 17:00, circulația va fi restricționată gradual pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff și pe străzile din jur, în perimetrul Piața Victoriei – Piața Arcul de Triumf – Piața Presei Libere.

Restricții se aplică și pe:

Bulevardele: Mareșal Constantin Prezan și Mareșal Alexandru Averescu.

Străzile: Alexandru Constantinescu, Arhitect Ion Mincu, Barbu Delavrancea, Nicolae Ionescu, Ady Endre, Sg. Vasile Dorobanțu, Docenților, Mahatma Gandhi, Petőfi Sándor, Clucerului, Gheorghe Brătianu și Uruguay.

În plus, de luni, 30 noiembrie, ora 12:00, până marți, 1 decembrie, ora 18:00, circulația va fi restricționată pe benzile I, II și III în Piața Arcul de Triumf (sensul spre Piața Victoriei) și pe ambele sensuri ale străzii Alexandru Constantinescu, pentru amplasarea și demontarea tribunei oficiale.

Ziua de 1 Decembrie: Parada militară

Marți, 1 decembrie, între orele 02:00 și 17:00, se mențin restricțiile graduale de trafic în întregul perimetru Piața Victoriei – Piața Arcul de Triumf – Piața Presei Libere și pe arterele menționate anterior.

Zone cu acces pietonal interzis între orele 02:00 și 14:00:

Șos. Kiseleff, între str. Primo Nebiolo și Piața Arcul de Triumf (cu excepția invitaților);

Str. Alexandru Constantinescu, între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf;

Bd. Mareșal Constantin Prezan, între Piața Charles de Gaulle și Piața Arcul de Triumf, pe trotuarul din dreapta pe sensul spre Arcul de Triumf (cu excepția presei);

Parcul Regele Mihai I, în perimetrul delimitat de Aleea Michael Jackson (între Piața Arcul de Triumf și zona aleii spre Muzeul Satului), Aleea Grădina Japoneză, Aleea Aventura Parc și Bd. Constantin Prezan.

Restricții vor fi și în seara de 1 decembrie, pentru retragerea cu torțe, astfel:

Între 18:00 și 19:30: Trafic restricționat pe strada Constantin Mille.

Între 18:40 și 19:45: Trafic restricționat pe Calea Victoriei, benzile I și II, în fața Palatului Cercului Militar Național.

Între 19:00 și 22:00: Coloana militară se va deplasa pe prima bandă de circulație pe traseul: Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bd. Eroilor Sanitari – Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu – Șos. Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. General Paul Teodorescu – Bd. Timișoara – sediul Brigăzii 30 Gardă.

Programul oficial al ceremoniilor de 1 Decembrie