„Restricții de circulație” în orașele Franței anunțate de șeful guvernului după revoltele de sâmbătă. Cum răspund protestatarii

În vreme ce autoritățile anunță măsuri tot mai dure împotriva violențelor, unii dintre coordonatorii protestelor spun că sunt gata să iasă din nou în stradă sâmbăta viitoare.

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a anunțat luni că a solicitat autorităților locale să impună restricții parțiale de circulație în luni seară, în urma protestelor violente care au avut loc în toată țara în timpul weekendului.

Lecornu a declarat, potrivit Reuters, că este „pe deplin hotărât să restabilească ordinea publică” și că, dacă s-ar considera necesară declararea stării de urgență, „am putea face acest lucru”, dar a adăugat că, în acest moment, restricțiile parțiale de circulație par „mai adecvate”.

El nu a precizat în ce orașe vor fi impuse restricțiile și nici ce formă vor lua acestea, deși a exclus impunerea unei restricții totale de circulație în întreg Parisul.

„Aceste restricții trebuie să fie locale și parțiale. Este exclus ca întreg Parisul să fie supus unei restricții de circulație”, a spus el.

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a declarat, de asemenea, în cadrul aceleiași conferințe de presă că nu există planuri de a anula meciul de fotbal de marți seara dintre Paris Saint-Germain și Barcelona.

Afacerile distruse vor fi despăgubite

Protestele au urmat unor săptămâni de manifestații studențești, însoțite ocazional de izbucniri de violență stradală, care au zguduit țara cu șase luni înainte de următoarele alegeri prezidențiale și au amplificat presiunile legate de o economie slabă și de creșterea datoriei.

Luni, primarii celor mai mari orașe din Franța au cerut explicații din partea guvernului cu privire la ceea ce ei au numit o lipsă de pregătire a forțelor de securitate. Autoritățile au admis că au fost nepregătite pentru amploarea mișcării.

O atenție a fost acordată și magazinelor distruse.

Afacerile afectate de violențe – care sunt „fără îndoială cel puțin 3 000”, potrivit ministrului comerțului Serge Papin – vor beneficia de măsuri de ajutor, a mai spus premierul.

„Vom debloca un fond de sprijin specific pentru toate aceste magazine”, a adăugat el, deoarece „mulți comercianți își făcuseră deja stocurile, inclusiv pentru Crăciun” și există „o nevoie de lichidități”.

„Trebuie să le permitem comercianților să-și reia activitatea foarte repede. A-și relua activitatea foarte repede înseamnă a nu pune în pericol locurile de muncă”, a mai subliniat șeful guvernului.

Un „răspuns penal masiv”

Pentru a face față jafurilor, Sébastien Lecornu a promis un „răspuns penal masiv” în viitor.

Ministrul de Interne, care a fost reconfirmat luni de Emmanuel Macron după ce își dăduse demisia, a asigurat că „o serie de măsuri pentru a stăvili și a împiedica acțiunile (acestor indivizi)” vor fi, de asemenea, puse în aplicare „încă de (luni) seara”.

„Vom întări și mai mult efectivele de poliție și jandarmerie pe teren, în special în acest weekend”, a explicat el, în timp ce, cu câteva ore mai devreme, coordonatorii mișcării „vestelor galbene”, care au inițiat manifestațiile de sâmbăta trecută din Franța împotriva costului vieții, au anunțat „actul II”, cu noi acțiuni pentru sâmbăta viitoare.

Prim-ministrul a acuzat, de asemenea, din nou, „mișcarea de extremă stânga” că dorește să „organizeze o dezordine (…) profundă în țară până la alegerile prezidențiale”.

„Există o întreagă rețea care se poate mobiliza pentru a pune sub semnul întrebării calendarul alegerilor prezidențiale și desfășurarea acestora”, a afirmat el.

El a precizat că va avea „o discuție specifică” cu ministrul de interne și serviciile de informații pe această temă, luni. Obiectivul declarat: „protejarea cadrului democratic”, prin asigurarea securității candidaților și a mitingurilor, indiferent de formațiunile politice.