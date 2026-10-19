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Actualitate

Guvernul francez admite că „a pierdut controlul în unele orașe” în fața protestatarilor violenți. Anunțul lui Macron, luni dimineață

Adrian Cochino
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Ministrul francez de interne a admis că forțele de ordine au fost depășite în timpul protestelor violente de sâmbătă și a acuzat un partid de stânga că poartă o parte din responsabilitate pentru tulburări. În acest timp, președintele a făcut un apel important, la primele ore ale dimineții.

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