Autoritățile au intervenit după revoltele din toată Franța – starea la zi și reacții

Marți e o dimineață liniștită la Paris după ce autoritățile franceze au impus restricții de circulație pe timp de noapte în anumite zone din centrul Parisului și în alte orașe franceze, după un weekend marcat de revolte și jafuri în întreaga țară, relatează BBC.

Poliția din Paris a anunțat că restricțiile de circulație vor fi în vigoare între ora locală 23:00 și ora 06:00 în Place de la République, unde s-au adunat protestatarii în weekend, precum și în zona comercială Les Halles.

De asemenea, au fost interzise adunările neautorizate în mai multe alte zone din centrul capitalei.

Restricţii parţiale de circulaţie, care limitează în diferite moduri deplasarea tinerilor şi organizarea adunărilor, au fost anunţate şi în oraşe precum Marsilia, Bordeaux, Nisa şi Lyon, în sudul ţării, precum şi Lille şi alte localităţi din nord.

„Am pierdut controlul”

Anterior, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, criticat dur de politicienii din opoziţie pentru modul în care autorităţile s-au pregătit să gestioneze violenţele, dar a cărui demisie a fost respinsă de preşedintele Emmanuel Macron, a recunoscut că poliţia „a pierdut controlul” în unele oraşe.

Protestele au început luna trecută, când studenții au cerut îmbunătăţirea condiţiilor din şcoli. Ulterior, protestele s-au extins, incluzând o gamă mai largă de nemulţumiri, însoțite ocazional de izbucniri de violență stradală.

Weekendul trecut, numărul participanţilor la manifestaţiile a crescut odată cu alăturarea sindicatelor şi a diferitelor grupuri de protest.

Potrivit oficialilor, peste 2.500 de persoane au fost arestate. Un manifestant a rămas fără o mână în urma exploziei unei grenade folosite de poliţie pentru controlul mulţimii, potrivit agenţiei AFP. Aproximativ 1.000 de poliţişti au fost răniţi.

Se ia în calcul starea de urgență

În urma unei reuniuni de criză desfăşurate luni, premierul francez Sébastien Lecornu a declarat că primarii vor primi autoritatea de a impune restricţii de circulaţie pe timpul nopţii „acolo unde este necesar”, fără să precizeze în ce oraşe vor fi aplicate acestea.

Premierul Lecornu, care nu a exclus posibilitatea instituirii stării de urgenţă în ţară, a declarat că guvernul va aloca şi fonduri pentru a ajuta zonele afectate să se refacă în urma distrugerilor, iar sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate de violenţe.

„Va fi adoptată o lege prin care vom găsi modalităţi de a ne asigura că persoanele care au provocat distrugeri materiale vor fi obligate să plătească”, a declarat Lecornu.

El a anunţat, de asemenea, crearea unui fond pentru şomaj parţial destinat persoanelor care nu au putut lucra din cauza revoltelor şi jafurilor.