Restricții de circulație pe DN 1. Ninge și ce circulă în condiții de iarnă în 19 județe

Centrul INFOTRAFIC a transmis că se circulă în condiții de iarnă pe drumuri din 19 județe și a sfătuit șoferii să fie echipați corespunzător.

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat luni dimineața restricționarea circulației pe DN 1, între localitatea Nistorești, județul Prahova, și limita cu județul Brașov, pentru autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Această măsură a fost luată din cauza precipitațiilor abundente, care impun acțiuni de deszăpezire.

La nivel național, se semnalează ninsoare în județele Arad, Argeș, Bacău, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava și Vrancea, unde carosabilul este parțial acoperit cu zăpadă. În sud și sud-est, plouă ușor, iar carosabilul este umed.

Pe autostrada A1 București-Pitești, între km 130 și 148, precum și pe A1 Sibiu-Deva, între km 225 și 316, precipitațiile se manifestă sub formă de ninsoare, iar traficul a fost redus. În schimb, pe A2 București-Constanța și A3 București-Ploiești, ploaia este prezentă cu vizibilitate bună, dar carosabilul este umed.

Centrul INFOTRAFIC reamintește că, pentru deplasarea pe drumuri acoperite cu polei, gheață sau zăpadă, echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă este obligatorie.

„Pentru siguranţa participanţilor la trafic, conducătorii auto trebuie să-şi asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale. Circulaţi cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, folosiţi frâna de motor pentru reducerea vitezei şi nu pătrundeţi pe drumuri închise traficului rutier!”, au mai transmis reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC.