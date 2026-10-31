Restricții de trafic în București. Pe ce străzi nu se poate circula în weekend

Brigada Rutieră va lua măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație sâmbătă în Capitală, unde vor avea loc două adunări publice și duminică în zona pădurii Băneasa, unde va avea loc un concurs de alergare, transmite Agerpres.

Sâmbătă se vor desfășura două adunări publice în municipiul București, prima între orele 13:00-14:30, cu deplasarea participanților pe banda I de circulație pe traseul Piața Universității – bulevardul Nicolae Bălcescu – bulevardul Gheorghe Magheru – Piața Romană – bulevardul Lascăr Catargiu – punct final alveola centrală Piața Victoriei, iar a doua, între orele 18:00-19:30, cu deplasarea pe trotuar pe traseul Piața Victoriei – Calea Victoriei – Piața Universității – esplanada cu statui.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului rutier și de prevenire a accidentelor de circulație. De asemenea, le solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri, a informat Brigada Rutieră a Capitalei.

Duminică, între orele 08:00-16:00, se va desfășura concursul „Băneasa Forest Run”, după următorul program: între orele 08:00-09:00 – adunarea participanților pe porțiunea cuprinsă între Academia de Poliție și aleea Padina, iar între orele 09:00-16:00 – alergare pe aleile din pădurea Băneasa, pe distanțele de 3 km, 6 km, 11 km și 21 km.

„Pentru buna desfășurare a evenimentului, între orele 07:00-16:00, se va restricționa traficul rutier pe tronsonul de drum cuprins între aleea Privighetorilor și aleea Padina”, a precizat sursa citată.

Brigada Rutieră le solicită conducătorilor de autovehicule să evite deplasarea în zonă în această perioadă, să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.

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