Restricții pe pârtiile din Poiana Brașov: Mai multe trasee sunt închise total sau parțial în acest weekend

Turiști pe o pârtie de schi din Poiana Brașov, Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Patru pârtii din Poiana Brașov sunt vizate de restricții de acces în acest weekend din cauza unor evenimente sportive. Sâmbătă, aceste trasee devin indisponibile total sau parțial pentru publicul larg, iar duminică concursurile pentru copii aduc noi restricții pe domeniul schiabil, potrivit News.ro.

Gazdă a mai multor competiții de schi alpin, Poiana Brașov limitează în acest weekend accesul turiștilor pe anumite trasee din stațiune. Astfel, sâmbătă, pârtia Lupului inferior este închisă în totalitate pentru desfășurarea Winter Corporate Games 2026.

Pe pârtia Drumul Roşu, pe segmentul dintre cabana Postăvarul şi platoul Ruia, se desfăşoară Cupa Active Ski. Pentru acest concurs de copii, jumătate din lăţimea tronsonului va fi delimitată special.

Tot sâmbătă, pe pârtia Doamnei, competiţia „BE FAST&FIXED ECTOPIC WINTER RACE” ocupă un culoar de 6 metri lăţime în zona de sub cabana Salvamont şi Pietrele Doamnei.

De asemenea, accesul turiştilor este limitat pe jumătate din lăţimea pârtiei Lupului Superior (Înclinatul Postăvaru’). Restricția se aplică de la staţia telegondolei până sub Cabana Postăvaru’, unde are loc concursul STSCHI.

După închiderea programului telegondolei, pe Drumul Roşu este programat Red Bull Homerun, o coborâre în grup tip „Chinese Downhill” pentru schiori şi snowboarderi.

Duminică, 8 februarie, restricțiile se mută pe pârtia Drumul Roşu pentru Cupa ProX. Competiţia destinată copiilor (4-11 ani) va ocupa jumătate din lăţimea tronsonului dintre cabana Postăvarul şi platoul Ruia.

Primăria Brașov recomandă prudență și viteză redusă, având în vedere că zonele de concurs îngustează suprafața schiabilă în acest weekend. „Pentru siguranța tuturor, schiorii sunt rugați să manifeste înțelegere și să nu intre sub nicio formă pe traseele special amenajate”, este apelul transmis de autoritățile locale.