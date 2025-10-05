Resturi de dronă, descoperite lângă Varșovia, după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei din noaptea trecută

Echipajele de intervenție lucrează pentru a îndepărta dărâmăturile caselor lovite de rachetele rusești în Ucraina. Foto: Olena Znak / Anadolu / ABACA Press / Profimedia

În Polonia, în apropiere de Varșovia, au fost descoperite resturile unui obiect aerian necunoscut, care, potrivit poliției, seamănă cu o dronă. Poliția militară investighează circumstanțele apariției și originea acestuia, relatează postul de radio polonez RMF FM, conform RBC Ukraine.

„După ora 18:00, într-un câmp din districtul Ostrów, în satul Zarembi Warchoły, un bărbat a observat resturile unui obiect care seamănă cu o dronă”, se arată în comunicatul autorităților.

În apropiere se afla o casă nelocuită. Polițiștii au securizat obiectul și zona în care a fost găsit.

Ulterior, au fost anunțate poliția militară și parchetul.

În noaptea de 4 spre 5 octombrie, armata rusă a lansat un atac combinat cu rachete și drone asupra Ucrainei.

Forțele aeriene poloneze și unități aliate ale NATO au ridicat avioane de interceptare ca reacție la acest atac aerian de amploare al Rusiei asupra Ucrainei.

Cinci persoane au fost ucise duminică în urma atacurilor ruseşti, au anunţat autorităţile locale, potrivit AFP.