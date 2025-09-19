Retailerii, nemulțumiți de plafonarea adaosului pentru alimentele de bază. Concluziile după întâlnirea cu Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri cu reprezentanții retailerilor pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, măsură contestată de PSD. O decizie finală va fi luată săptămâna viitoare.

Vineri, premierul a avut o întâlnire la Palatul Victoria cu Asociația Marilor Rețele Comerciale din România pentru a se consulta pe tema eliminării plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

La întâlnire au participat premierul Bolojan, consilierul onorific al prim-ministrului, Ionuț Dumitru, șeful cancelariei, Mihai Jurca, și un consilier de stat al cancelariei.

La finalul discuțiilor, reprezentanții comercianților nu au dat declarații presei, în schimb Guvernul a emis un comunicat.

Retailerii au transmis în timpul întâlnirii că nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, deci nici cu plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, transmite Executivul.

„Însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință”, au spus comercianții potrivit comunicatului de presă.

A existat o discuție și despre promovarea produselor românești, iar reprezentanții retailerilor au spus că sunt de acord să ajute la promovarea producătorilor români pe piețele externe, în condiții de competitivitate. În plus, ei au spus că e nevoie ca România să crească producția internă de produse alimentare.

Guvernul transmite că premierul Ilie Bolojan a afirmat că în colaborare cu mediul de afaceri „vor fi elaborate politici publice de susținere a producătorilor români”.

După consultările de azi, vor urma din nou discuții politice și abia apoi va fi luată o decizie finală în ceea ce privește prelungirea sau nu a plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază.

Plafonarea, unul dintre motivele pentru tensiunile din coaliție

Hotărârea de a nu prelungi plafonarea adaosului la alimentele de bază a creat noi tensiuni în coalița de guvernare, deoarece nu a fost discutată cu toți partenerii aflați la putere, susține liderul interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a declarat joi că măsura a fost discutată în ședința de Guvern din 27 iunie, una dintre primele ședințe ale cabinetului Bolojan.

Mai multe voci din PSD au spus că partidul nu este de acord cu întreruperea acestei măsuri. Secretarul general al Guvernului Ștefan Radu Oprea (PSD) a afirmat, într-o postare pe Facebook, că plafonarea prețurilor la alimentele de bază ar trebui menținută întrucât și-a dovedit deja eficiența, iar renunțarea la plafonare ar afecta considerabil pe românii cu venituri mici.

Deputatul Mihai Fifor a susținut că subiectul nu a fost discutat în coaliție, iar singura discuție a fost în cadrul cabinetului de miniștri, iar ministrul Agriculturii Florin Barbu (PSD) s-a opus.

Prelungirea plafonării nu ar avea un impact asupra bugetului, au precizat surse din PSD pentru HotNews, fiind vorba de adaosul comercial – adică câștigul comerciantului. Conform surselor citate, dacă măsura nu va fi prelungită acest lucru se va reflecta în inflație, care va crește cu 2-3%.

Inflația, măsurată de Institutul Național de Statistică prin intermediul Indicelui Prețurilor de Consum, a urcat în august la aproape 10%.

Ce spune Bolojan

Într-un interviu acordat Euronews România, premierul Bolojan a declarat că discuția din ședința de Guvern a fost că prelungirea plafonării până la 31 septembrie va fi ultima.

„Măsura de a interveni în piață în general nu este o măsură care rezolvă lucrurile, pentru că orice fel de intervenție în piețe generează perturbații de tipul, în care limitezi, într-o zonă, un preț, exact la o saltea pe apă pe care sari, cei care vor să-și recupereze adaosul pot să mute pierderile de adaos în a crește alte produse”, a declarat Bolojan.

El a spus și că pentru a avea prețuri bune, produse de calitate, „trebuie să susținem creșterea producției agroalimentare în România, trebuie să susținem procesarea în așa fel încât să avem mai multe produse românești”.

Lista produselor care beneficiază de limitarea adaosului

Până în 30 septembrie 17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%:

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi Magiun până la 350 grame”. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT Brânză telemea de vacă vrac Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame Făină albă de grâu „000” până la 1 kg Mălai până la 1 kg Ouă de găină calibrul M Ulei de floarea-soarelui până la 2 l Carne proaspătă pui – Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard. Carne proaspătă porc – Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc. Legume proaspete vrac – Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi. Fructe proaspete vrac – Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă. Cartofi proaspeţi albi vrac Zahăr alb tos până la 1 kg Smântână- 12% grăsime Unt până la 250 grame

Măsura plafonării adaosului comercial a fost luată pentru prima dată în iunie 2023, când premier era Marcel Ciolacu (PSD).

Încă de atunci, procesatorii și retailerii cu care HotNews a discutat spuneau că reglementarea prețurilor poate avea consecințe negative nedorite, precum denaturarea nivelurilor optime de ofertă sau cerere, dar și facilitarea înțelegerilor între întreprinderi de a alinia prețurile produselor.

