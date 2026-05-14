Rețeaua de la Poliția Locală Sector 3, unde a descins DNA. Cum a ajuns șef apropiatul viceprimarului, după ce a picat concursul

Procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 3. Sunt vizați în anchetă viceprimarul Adrian Marian Cocoș și directorul general al Poliției Locale, Răzvan Graur. Site-ul de investigații Snoop a documentat rețeaua de la Poliția Locală Sector 3. Iată ce a descoperit.

Snoop documenta acest subiect încă de anul trecut. DNA a făcut percheziții în această dimineață. „Sunt cu organele”, a comentat Graur.

Viceprimarul care a luat 2 la „mate” la BAC

Adrian Cocoș a devenit viceprimar al Sectorului 3 în februarie 2025, fiind propunerea PSD. A fost administratorul firmei IT de sector, compania Internet și Tehnologie S3 SRL, din subordinea primăriei. A lucrat și a deținut acțiuni la un grup de magazine online care vinde „haine CK” la 99 de lei.

Cocoș a terminat Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din București în 2011, cu specializarea tehnician mecatronist, iar în același an a picat examenul de Bacalaureat, după ce a luat 2,70 la matematică. Nu este clar ce note a luat în sesiunea următoare, dar a intrat și a terminat universitatea particulară Artifex.

Cocoș are în subordinea sa Direcția Generală de Poliție Locală a Sectorului 3.

A luat 42 de puncte la concurs, erau necesare 70

În octombrie 2024, la concursul pentru funcția de director executiv Ordine Publică, Răzvan Graur a picat proba scrisă: a luat un punctaj de 42,57. Pentru promovare avea nevoie de cel puțin 70 de puncte, astfel că postul a fost câștigat de un alt candidat, care însă nu a stat prea mult pe post. În mai 2025, el a fost mutat într-o altă direcție din cadrul Poliției Locale, iar Răzvan Graur a trecut director executiv la Ordine Publică.

În septembrie 2025, Consiliul Local al Sectorului 3 a decis reorganizarea primăriei, iar Răzvan Graur a fost numit director general adjunct în Poliția Locală. În acel moment, Graur nu îndeplinea nici condițiile pentru a ocupa funcția de director al Poliției Locale, neavând studii în cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică, spun surse din anchetă.

Surse din Poliția Locală spun că între viceprimar și șeful din Poliția Locală este o relație naș-fin, pe care Graur o neagă.

