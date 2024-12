Rețeaua de Sǎnatate Regina Maria deține 16 din cele 20 de Centre de Excelență din România, iar la Ponderas Academic Hospital funcționează 8 dintre ele. Ce înseamnă o astfel de titulatură pentru pacienți 

Din cele 20 centre de excelență care funcționează în România, 16 aparțin Rețelei de Sănătate Regina Maria. La Ponderas Academic Hospital funcționează 8 din cele 16. Un centru nu devine de excelență doar pentru că își propune asta, ci pentru că, pe lângă o bună reputație, deține acreditări internaționale de la cei care se ocupă de evaluarea și acreditarea instituțiilor medicale, programelor chirurgicale și profesioniștilor din domeniu. La fel și în cazul chirurgilor ce lucrează în aceste centre, care, la rândul lor, trebuie să aibă în spate acreditări care să le confirme și să le recunoască meritele. Într-un astfel de centru, beneficiile pentru pacienți sunt maxime. Iar Sorina este un astfel de pacient.

„Domnule doctor, vreau să trăiesc! Am un copil de cinci ani și vreau să trăiesc!”. Anul trecut, la 38 de ani, Sorina a fost diagnosticată cu cancer de sân, stadiul IV: „În luna aprilie anul acesta s-a împlinit un an de când a început o altă poveste în viața mea. Pe care nu mi-aș fi imaginat-o niciodată. Și pe care vreau să o împărtășesc pentru că, poate, la un moment dat, poate fi de folos cuiva.”

Totul a început cu o „gâlmă” apărută la sân. Una de mărimea unei mingi de ping-pong. Credea că jena pe care o simțea ca urmare a acestei „gâlme” avea să fie tratată simplu. Și că va trece. A cerut sfatul unei asistente medicale care a trimis-o imediat la medic.

„Prima oară mi s-a spus că nu e nimic grav”

Și Sorina s-a dus. La medici, la clinici de stat și private. „Prima oară, mi s-a spus că nu ar fi nimic grav. Așa că am mai stat un timp. Apoi, mi s-a recomandat să fac biopsie. De ce biopsie? Am întrebat: domnule doctor, eu am cancer? A lăsat privirea în jos și a zis: da, e cancer! Și primele lucruri care-ți vin în cap ca femeie atunci când auzi acest diagnostic sunt că te taie, că rămâi fără păr… Pentru mine, aceasta era imaginea cancerului, pe lângă faptul că îl asociam cu moartea. Pentru că se știe că această boală e cea mai gravă din lume”, povestește Sorina.

Întâmplarea a făcut ca din anturajul profesional al Sorinei să facă parte o persoană care a îndrumat-o către profesorul Cǎtǎlin Copăescu, Chirurg de Excelențǎ și Director Medical Ponderas Academic Hospital: „Colaboratoarea mea îmi tot spunea: Du-te la profesorul Copăescu! Este un medic foarte bun! A operat o mătușă de-ale mele! Du-te la el! Ai încredere! Dar, mie mi se părea că fusesem la destule instituții medicale de stat și private, de ce trebuie să mă mai duc și la domnul doctor Copăescu?”

„Vrem să ai încredere în noi că se poate”

Boala ei evolua sub tratament, iar Sorina ajunsese să aibă multe metastaze la nivelul coloanei vertebrale, pelvisului, genunchiului. Așa că în cele din urmă l-a căutat pe profesorul Cǎtălin Copăescu. Care, spune Sorina „m-a întâmpinat cu blândețe și cu un calm ieșit din comun după atâtea luni de disperare.”

Discuția avută cu el nu și-o mai amintește. Ceea ce știe este că profesorul i-a făcut imediat legătura cu dr. Gerald Filip, Chirurg de Excelențǎ în Patologia Sânului (FOTO).

„Povestea Sorinei este una mai ciudată. Pentru că, la Sorina, diagnosticul a fost stabilit cu ocazia unei leziuni osoase. Avea o leziune la nivelul coloanei cervicale – o leziune total atipică pentru o persoană tânără. Și atunci când a trecut prin procesul de diagnostic – care a inclus investigații imagistice, examen clinic, examen ginecologic – s-a constatat prezența unui cancer de sân. Care avea ca particularitate această metastază osoasă. Totodată, s-a descoperit că Sorina avea și o boală ginecologică, lucru care impunea o intervenție chirurgicală sincronă cu intervenția la sân”, explică dr. Filip.

Un alt aspect particular al intervenției a fost hotărârea Sorinei de a-și apăra feminitatea, mai spune chirurgul: „Adică, a refuzat orice fel de compromis în ceea ce privește forma sânului, aspectul estetic. Și a trebuit să alegem varianta cea mai corectă din punct de vedere oncologic, dar cea pe care Sorina a acceptat-o cu modificări minime ale stilului de viață. A tot ce înseamnă viața unei femei. Pacienta a parcurs tot ce înseamnă diagnostic: precizare de diagnostic, discuție în Tumor Board, iar decizia a fost ca, în aceeași ședință operatorie, să rezolvăm problema ginecologică și problema cancerului de sân.”

Cel care i-a comunicat Sorinei ce avea să se întâmple a fost profesorul Copăescu: „M-a sunat și mi-a spus: eu vreau să te fac bine. Pentru că ești o mamă tânără, cu un copil de 5 ani, și noi vrem să te ajutăm, să fim alături de tine. Mi-a spus că trebuie să-mi opereze inclusiv ovarele și tot ce mai ține de partea de jos. Altfel, există posibilitatea să fie prea târziu în momentul în care îmi voi dori să fac și cealaltă operație. „Vrem să ai încredere în noi că se poate, mi-a spus doctorul Copăescu!”

„După o săptămână era fericită”

Intervenția chirurgicală s-a realizat în Centrul de Excelență în Chirurgia Robotică din cadrul Ponderas Academic Hospital.

În aceeași ședință operatorie i s-a efectuat Sorinei o mastectomie, simultan cu o reconstrucție mamară. „Bineînțeles că am folosit tot ceea ce tehnologia ne-a pus la dispoziție – IGC, ecografie intaroperatorie, examen extemporaneu – tot ce a fost nevoie pentru o operație nu numai corectă, dar și sigură din punct de vedere oncologic. În același timp, s-a efectuat și histerectomie pe cale minim invazivă, robotică, pentru o leziune neoplazică la nivelul uterului”, detaliază dr. Filip.

Evoluția pacientei a fost cea sperată de medici. „Durerea a fost minimă, din punctul nostru de vedere. A avut încredere în noi până la capăt, astfel că, după o săptămână, era fericită. Chiar dacă era purtătoarea unui tub de dren, chiar dacă trebuia să-și mascheze frumusețea prin haine mai largi. Bineînțeles că a urmat etapa tratamentului sistemic. În prezent, are o viață activă precum înainte de operație. Ne-a ascultat sfatul și a renunțat la încărcarea maximală de stres pe care o ducea și se bucură de vacanțe frumoase”, completează dr. Filip.

Opt Centre de Excelență la Ponderas

Centrul de Excelență poate fi șansa cea mai bună pe care o poate primi un pacient care suferă de o anumită patologie și are nevoie de un tratament medical, subliniază profesorul Cătălin Copăescu, Chirurg de Excelențǎ și Director Medical în Ponderas Academic Hospital.

Iar Ponderas Academic Hospital este o astfel de instituție de excelență medicală în care sunt tratați multidisciplinar pacienți cu toate patologiile. „De la început, spitalul a fost gândit și organizat ca instituție care să ofere un cadru adecvat realizării intervențiilor chirurgicale moderne, care folosesc tehnologie digitală, asistată video, asistată computerizat. Toți pacienții sunt evaluați exhaustiv, pentru a trata integral nu doar leziunea aparentă, ci întreaga suferință a pacientului respectiv”, explică profesorul Copăescu.



Un Centru de Excelență, mai spune dr. Copǎescu, este concentrat în jurul unei specialități sau a unei patologii: „Și reprezintă organizarea instituțională a unui cadru care are dotări maximale pentru tratarea pacienților, în care activează personal medical cu înaltă experiență și în care sunt admise atât cazuri simple, cât și cazuri complexe. Cu rezultate la fel de bune.”

În Ponderas Academic Hospital funcționează 8 astfel de Centre de Excelență acreditate internațional de Surgical Review Corporation (SRC) care a auditat și monitorizează activitatea acestor centre, mai spune profesorul. Există un Centru de Excelență în Chirurgia Bariatrică și Metabolică, un Centru de Excelență în Tratamentul Herniilor, un Centru de Excelență în Patologia Colorectală, un Centru de Excelență în Chirurgia Minim Invazivă, un Centru de Excelență în Ortopedie, un Centru de Excelență în Patologia Sânului, un Centru de Excelență în Chirurgia Robotică și – cel mai recent – un Centru de Excelență în Chirurgia Bariatricǎ şi Metabolicǎ pentru copii și adolescenți.

Zece acreditări internaționale

De altfel, Ponderas, adaugă dr. Alina Ambrozie, Directorul Executiv al Ponderas Academic Hospital, este singurul spital din România cu 10 acreditări internaționale. „Pentru mine, sunt importante mai multe aspecte: în primul rând, asigurarea unui act medical de foarte bună calitate, a unui serviciu medical de calitate – acest lucru realizându-se cu personal medical și non-medical bine calificat, adică asistente, medici, infirmiere și nu numai. Totodată, echipamente medicale care folosesc ultima tehnologie – roboți medicali, aparate de imagistică, care folosesc tehnologii foarte avansate, dar și utilizarea de consumabile de unică folosință, de cea mai bună calitate. Iar Ponderas deține acreditări care garantează pacienților cele mai bune și mai sigure servicii medicale de la două organizații internaționale – Joint Commission Internațional – JCI – și Surgical Review Corporation – SRC.”

Acreditarea JCI, mai spune dr. Ambrozie (FOTO), reprezintă un cumul de indicatori, proceduri și procese, care are ca scop realizarea unui act medical de foarte bună calitate: „În același timp, oferă un cadru riguros, organizat și sigur pentru angajații noștri. Acreditarea presupune un intens proces de audit pe care l-au efectuat auditori internaționali.”

Introducerea standardelor de calitate JCI și SRC, completează profesorul Copăescu, a condus imediat la scăderea ratei complicațiilor asociate, la reducerea semnificativă a situațiilor nedorite în care evoluția pacienților poate fi afectată: „Mai mult decât atât, monitorizarea implementării acestor standarde a condus la eficientizarea utilizării acestor proceduri și protocoale și a transformat un Centru de Excelență acreditat într-o cultură instituțională. Un astfel de cadru și o astfel de experiență sunt atent evaluate și monitorizate de un for internațional care, de fapt, desemnează acest centru medical ca fiind Centru de Excelență. Iar echipa centrului va trebui să demonstreze nu doar volume mari de lucru, ci menținerea calității actului medical pentru o durată nedeterminată. Nu poți fi excelent doar astăzi, ci trebuie să demonstrezi în fiecare zi un nivel de excelență.”

Reacreditare, pe baza rezultatelor obținute

Acreditările obținute de Ponderas Academic Hospital înseamnă o standardizare a calității actului medical, precizează dr. Alina Ambrozie: „Pacientul este foarte bine investigat înainte, i se aplică intervenția chirurgicală corespunzătoare, iar cel mai important lucru este un proces de urmărire în post-operator, extrem de riguros aplicat. Rezultatele, mai departe, fiind introduse într-o bază de date. Reacreditarea Centrelor de Excelență se face pe baza acestor rezultate. Datorită rezultatelor foarte bune, spitalul nostru a fost reacreditat de nenumărate ori, pe toate Centrele de Excelență. În spitalul Ponderas pacientul găsește servicii medicale integrate care permit o diagnosticare rapidă a bolii lui, permite un act chirurgical eficient și sigur, și, foarte important, permite urmărirea post-operatorie a cazului. Echipamentele din dotarea spitalului permit diagnosticarea bolii încă din fazele incipiente. Iar noi am dotat spitalul cu echipamente de ultimă generație. Toate aceste standarde au ca rezultat o operație cu complicații diminuate și cu rezultate operatorii foarte bune”, subliniază dr. Ambrozie.

Iar aceste zece acreditări pe care Ponderas Academic Hospital le are sunt un deziderat greu de atins astăzi de către orice instituție din lume, apreciază profesorul Copăescu: „ Ponderas – cu cele zece acreditări internaționale de calitate și de excelență – ocupă un loc privilegiat în peisajul instituțiilor medicale din lume”, conchide specialistul.

Lista celor opt Centre de Excelențǎ acreditate de Surgical Review Corporation (SRC) și a celor șapte Chirurgi de Excelență din cadrul Ponderas Academic Hospital:

1. Centru de Excelență în Chirurgia Obezității:

Prof. Dr. Cătălin Copăescu – Chirurg de Excelență în Chirurgia Obezității

Dr. Bogdan Smeu – Chirurg de Excelență în Chirurgia Obezității

Dr. Simona Filip – Chirurg de Excelență în Chirurgia Obezității

Dr. Ionuț Hutopilă – Chirurg de Excelență în Chirurgia Obezității

2. Centru de Excelență în Chirurgia Obezității pentru Copii și Adolescenți

Prof. Dr. Cătălin Copăescu – Chirurg de Excelență în Chirurgia Obezității

3. Centru de Excelență în Chirurgia Robotică

Prof. Dr. Cătălin Copăescu – Chirurg de Excelență în Chirurgia Robotică

4. Centru de Excelență în Chirurgia Colorectală

Prof. Dr. Cătălin Copăescu – Chirurg de Excelență în Chirurgia Colorectală

Dr. Victor Tomulescu – Chirurg de Excelență în Chirurgia Colorectală

5. Centru de Excelență în Ortopedie

Dr. Vlad Predescu – Chirurg de Excelență în Chirugia Ortopedică

6. Centru de Excelență în Chirurgia Herniilor

Prof. Dr. Cătălin Copăescu – Chirurg de Excelență în Chirurgia Herniilor

7. Centru de Excelență în Patologia Sânului

Dr. Simona Filip – Chirurg de Excelență în Patologia Sânului

Dr. Gerald Filip – Chirurg de Excelență în Patologia Sânului

8. Centru de Excelență în Chirurgia Minim Invazivă

Prof. Dr. Cătălin Copăescu – Chirurg de Excelență în Chirurgia Minim Invazivă

Dr. Victor Tomulescu – Chirurg de Excelență în Chirurgia Minim Invazivă

Dr. Vlad Predescu – Chirurg de Excelență în Chirurgia Minim Invazivă

Dr. Bogdan Smeu – Chirurg de Excelență în Chirurgia Minim Invazivă

Dr. Ionuț Hutopilă – Chirurg de Excelență în Chirurgia Minim Invazivă

Dr. Simona Filip – Chirurg de Excelență în Chirurgia Minim Invazivă

Dr. Gerald Filip – Chirurg de Excelență în Chirurgia Minim Invazivă

Acreditari internaționale Ponderas:

8 acreditări SRC pentru Centre de Excelență

1 acreditare europeană IFSO pentru Centrul de Excelență în Chirurgia Obezității

1 acreditare internațională Joint Commission International (JCI)

