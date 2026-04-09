Rețetă de cozonac pufos cu nucă. Mod de preparare și ingrediente pentru rețeta tradițională de Paște

Fie el cu nucă, cu rahat sau cu stafide, cozonacul nu lipsește de la masa de Paște. Deși durează ore bune până să fie degustat, odată adus la masă, mirosul primei felii tăiate va impresiona negreșit toți invitații.

Rețetă tradițională cozonac pufos cu nucă. Ingrediente

5 ouă

1 kg făină tip 000

300 g zahăr

250 g unt

500 ml lapte

25 g drojdie

Esență de vanilie

Esență de rom

Coajă de la o lămâie

Coajă de la o portocală (opțional)

Mod de preparare cozonac pufos cu nucă

Se pune laptele la încălzit împreună cu zahărul, până se topește. Într-un lighean sau castron mai mare se pune făina cernută împreună cu drojdia, peste care se pune puțin din laptele încâlzit și se amestecă până iese maiaua. Acum trebuie lăsată maiaua la crescut până când își dublează volumul.

După ce maiaua a crescut, se adaugă gălbenușurile cu puțină sare. Compoziția rezultată se frământă continuu, iar în acest timp se adaugă treptat laptele rămas până se încorporează foarte bine. După lapte, se adaugă albușurile bătute spumă treptat.

Se topește untul și se încorporează în compoziție, frământând alert. Acum se adaugă esențele. Dacă aluatul este prea moale, se adaugă câtă puțină făină până când coca nu se mai lipește de mâini.

Apoi, se lasă aluatul la crescut aproximativ o oră. După ce a crescut, se împarte aluatul, se adaugă umplutura și se pun cozonacii rezultați în tăvi și se mai lasă la crescut.

După un timp, cozonacii sunt gata de băgat în cuptorul preîncâlzit la 150 de grade, pentru aproximativ o oră, până se rumenesc frumos.

Rețetă cozonac pufos cu smântână și nucă

O primă rețetă pentru desertul tradițional v-o propunem de la Anyta Cooking, care folosește un anume ingredient pentru frăgezirea aluatului. Din această rețetă vor ieși patru cozonaci.

Ingrediente cozonac cu smântână și nucă

Pentru aluat:

1 kg făină

7 gălbenușuri

coaja de la o lămâie

coaja de la o portocală

250 g zahăr

300 ml lapte cald

50 g unt moale

50 ml ulei

45 gr drojdie proaspată

200 g de smântână

1 lingură esență de vanilie

1 linguriță de sare

Pentru umplutură:

5 albușuri

400 g de nucă măcinată

150 g de zahăr

2 linguri cacao

1 esență de rom

Mod de preparare cozonac pufos cu smântână și nucă

Prima și prima dată trebuie să cerneți făina, apoi pregătiți maiaua. Într-un vas încăpător puneți drojdia cu o linguriță de zahăr, patru linguri de lapte călduț, o lingură de făină și amestecați bine. Lăsați să îți dubleze volumul, apoi o adăugați peste făina cernută.

Puneți gălbenușurile de ou, lămâia, portocala și laptele călduț în care ați dizolvat zahărul și ați pus vanilia. Acum adăugați smântâna, untul și uleiul, apoi frământați totul aproximativ 25 de minute. După frământare, trântiți aluatul de masă de cinci ori pentru a scoate aerul din el și îl lăsați la dospit o oră.

Albușurile le bateți cu zahărul până devin o bezea, apoi adăugați nuca, romul și cacao. Împărțiți aluatul în patru părți egale, apoi întindeți fiecare aluat cu sucitorul, puneți crema și bucățelele de rahat și împletiți cozonacul. Lăsați cozonacii să mai crească în tăvi, aproximativ o oră.

După această oră, ungeți cozonacii cu gălbenuș de ou și băgați-i la cuptor pentru o oră, la 150 de grame. Dacă vedeți că încep sa se înnegrească pe deasupra de la căldură, puneți peste ei o hartie de copt.

După ce i-ați scos din cuptor, lăsați-i să se răcească înainte de a-i tăia.