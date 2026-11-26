Un reper al brutăriei italiene, focaccia este o pâine pufoasă, cu o crustă rumenă și crocantă, unsă generos cu ulei de măsline și presărată cu sare. E acel preparat din care îți vine să rupi o bucată încă fierbinte, înainte să ajungă pe masă. Fie că ești brutar amator sau ai deja ceva experiență cu aluaturile dospite, focaccia nu trebuie să te intimideze. O poți face chiar în cuptorul de acasă.

Alina Muntele scrie de mai bine de zece ani pe blogul Ciocolată și vanilie. Acum, ea scrie și pentru HotNews Food o serie de articole explicative despre cele mai importante deserturi și feluri de mâncare clasice.

Fiecare articol va cuprinde și un scurt și eficient curs de introducere în specificul tehnic ale acestor preparate care și-au câștigat locul în caietul de rețete al omenirii – pentru ca oricine să poată apoi să le facă fără greșeală. Azi, principiile și rețeta pentru cea mai bună Tarte Tatin.

Prima întâlnire cu focaccia italiană nu se uită. Dacă ai gustat-o la ea acasă, ai observat că diferă mult de ceea ce se vindea cândva în meniurile restaurantelor sub denumirea asta. Focaccia nu e un aluat de pizza copt fără topping.

Focaccia e o adevărată pâine, cu un aluat bogat în ulei de măsline, cu o crustă rumenă presărată cu cristale de sare, uneori și cu ierburi aromatice, măsline sau roșii uscate. O poți mânca simplă sau o transformi în sandvișuri generoase umplute cu prosciutto, pesto și mozzarella.

Să încerci să o faci acasă poate fi intimidant. Aluaturile dospite au efectul ăsta fiindcă aduc o mulțime de întrebări despre făina potrivită, fermentarea drojdiei, timpul de frământare și temperatura de coacere. Însă, cu sau fără un mixer performant, cu o făină bună și puțină răbdare îți spun că poți coace o focaccia perfectă chiar în bucătăria ta.

Făina potrivită pentru o focaccia

Să începem cu esențialul. Făina pe care o alegi va face diferența între o focaccia densă sau una cu un miez bine aerat. Sunt atâtea variante pe rafturile magazinelor încât e firesc să te întrebi dacă e mai bună făina de pâine, făina Manitoba, făina 000 sau 650?

În rețetele de focaccia ale lui Paul Hollywood (bucătar și personalitate TV britanică) și Gennaro Contaldo (bucătar italian) găsești mențiunea: făină puternică de pâine. În traducere asta ar însemna o făină albă, cu suficientă proteină pentru a forma o rețea de gluten capabilă să rețină gazele produse în timpul fermentării.

Pe eticheta laterală a fiecărei pungi de făină găsești scrisă cantitatea de proteină pe care o conține. Pune în coș una care are între 12 și 14% proteină. Este un punct bun de plecare, deși procentul de proteină nu spune singur totul despre comportamentul făinii în aluat.

Ce înseamnă hidratarea?

La prima rețetă de focaccia care a ieșit cu adevărat spectaculoasă primul lucru care mi-a ridicat un semn de întrebare a fost cantitatea mare de apă care se adăuga peste făină. Erau în cantități aproape egale și mi se părea imposibil să scot un aluat decent din masa lipicioasă formată în bol.

Hidratarea aluatului, adică raportul dintre cantitatea de apă și cea de făină, face însă diferența la final. O hidratare mai mare contribuie, pe lângă tipul de făină și de fermentare a aluatului, la obținerea unui miez umed, cu alveole mari. Pe de altă parte, face aluatul mai dificil de manevrat și de frământat fără un mixer.

De aceea, rețeta lui Samin Nosrat (autoarea cărții și serialului Netflix Salt, Fat, Acid, Heat) cu un aluat împachetat și fără frământare e mai potrivită pentru o hidratare mai mare de 75%.

Drojdie, maia, preferment

În cazul în care ești la începutul descoperirilor tale în universul aluaturilor dospite, aș evita ultimele două variante. Maiaua și prefermentul aduc arome complexe într-un aluat de focaccia și o fermentare diferită, dar presupun mai multă pregătire și o bună înțelegere a procesului de lucru cu ele.

Pe de altă parte, drojdia (uscată sau proaspătă) este cea mai accesibilă variantă pentru un brutar amator.

Trebuie să ții însă cont de temperatura lichidului în care o folosești. Drojdia este un microorganism viu, iar temperaturile prea ridicate îi pot afecta activitatea. Apa călduță menționată în multe rețete nu trebuie să fie fierbinte. Ca să ai un punct de pornire lucrează cu apă care are o temperatură între 36°C și 40°C.

Contează și cantitatea de drojdie pe care o folosești. Pentru o dospire rapidă, în câteva ore, poți folosi o cantitate mai mare de drojdie de 7-10g, așa cum folosesc Paul Hollywood și Gennaro Contaldo. În schimb, pentru fermentare lentă, cum e cea propusă de Samin Nosrat cantitatea de drojdie scade până la 1,5g.

Metoda

O focaccia pufoasă are nevoie de o rețea de gluten suficient de bine dezvoltată pentru a reține gazele produse în timpul fermentării. Acest lucru se poate obține prin frământare, dar și prin împăturiri succesive și timp. Frământarea este una dintre marile temeri ale unui brutar amator. Cât timp și cu ce?

În funcție de cât de hidratat e aluatul (proporția între apă și făină despre care vorbeam mai sus) poți alege să folosești un mixer cu motor puternic și cârlig pentru frământare sau să îl frămânți cu mâna.

Paul Hollywood în rețeta lui pentru ”the ultimate focaccia” folosește mixerul și frământă timp de 9-10 minute. Tot el, propune o metodă de frămânatre cu mâna pentru aluatul lui, început prin metoda împachetării, apoi frământat cu mâna.

O metodă ceva mai simplă, cu un aluat mai puțin hidratat, are Gennaro Contaldo care propune frământare cu mâna timp de 10 minute și chiar și un timp de dospire mai mic decât Paul Hollywood.

Mai simplă de atât e metoda propusă de Samin Nosrat în rețeta ei de focaccia ligurică, unde toate ingredientele sunt amestecate cu o spatulă până când făina e încorporată. Apoi, bolul e acoperit cu folie alimentară și aluatul e lăsat la temperatura camerei 12-14 ore.

Cum coci o focaccia perfectă?

Tava în care coci focaccia nu este un simplu recipient, ci face parte din tehnica de preparare. Trebuie unsă generos cu ulei de măsline, atât pentru ca aluatul să nu se lipească, cât și pentru a permite formarea unei cruste rumene și ușor prăjite la bază.

În același timp, tine cont și de faptul că dimensiunea tăvii influențează direct rezultatul. Dacă folosești o tavă prea mare, aluatul se va întinde într-un strat subțire, iar focaccia va avea mai puțin miez pufos. Într-o tavă mai mică, va crește în înălțime și va avea o structură mai groasă, cu alveole mai mari.

Temperatura cuptorului este un alt detaliu foarte important pentru rezultatul final. Pentru focaccia ai nevoie de un cuptor bine încins cu temperaturi de la 200°C la 230°C.

O temperatură înaltă îi permite aluatului să crească rapid în primele minute de coacere și să formeze o crustă rumenă, fără să se usuce excesiv în interior. O temperatură prea scăzută prelungește coacerea și poate duce la un miez mai uscat și o crustă palidă.

Dacă vrei o crustă crocantă folosește ulei de măsline și la suprafața aluatului, picurat din belșug înainte să formezi acele adâncituri specifice unei focaccia. Samin Nosrat folosește o tehnică diferită în rețeta ei, iar înainte de coacere, toarnă peste aluat o saramură preparată din apă, sare și ulei de măsline.

Lichidul pătrunde în adânciturile făcute cu degetele și formează mici zone umede la suprafață. În timpul coacerii, apa se evaporă, iar uleiul și sarea rămân să contribuie la gust și la aspectul crustei.

Dacă focaccia ta s-a rumenit la suprafață, nu înseamnă neapărat că e gata. Verifică și baza. Trebuie să fie bine coaptă, fermă și ușor crocantă. Dacă partea de sus s-a rumenit, dar baza este încă palidă și moale, mai are nevoie de timp în cuptor.

Miezul trebuie să rămână moale și elastic, nu umed sau cleios. Dacă ai un termometru de bucătărie, îl poți folosi pentru a verifica temperatura din interior, care ar trebui să ajungă în jurul valorii de 95-98°C.

Ce păstrez pentru o focaccia reușită?

Am încercat de-a lungul timpului toate cele trei metode: am făcut focaccia frământată cu mâna, cu mixerul și fără frământare. De la Paul Hollywood păstrez atenția acordată dezvoltării glutenului și alegerea unei făini de panificație cu suficientă proteină pentru a susține un aluat bine hidratat.

De la Gennaro Contaldo îmi place simplitatea ingredientelor și aspectul rustic pe care îl capătă focaccia atunci când folosești semola, făina de grâu dur cu textura ei ușor grunjoasă și culoarea galben-aurie. Iar de la Samin Nosrat am preluat ideea că timpul și hidratarea pot face o mare parte din munca pe care, în mod obișnuit, o asociem frământării.

În ultimii ani, focaccia fără frământare a devenit metoda mea preferată. Nu cere echipament special și îți permite să obții un aluat bine dezvoltat prin fermentare îndelungată și împăturiri. Este o variantă accesibilă chiar și pentru cei care nu au multă experiență cu aluaturile dospite.

Focaccia

Ingrediente:

500g făină (12-13% proteină)

4g drojdie uscată

15ml ulei de măsline

5g miere

6g sare

420ml apă

Plus: ulei de măsline extra pentru uns focaccia înainte de coacere, cristale de sare, rozmarin

Mod de preparare:

Într-un bol mare pune apa călduță (36-40°C), drojdia, sarea, mierea și uleiul de măsline. Amestecă bine cu un tel.

Adaugă făina și amestecă folosind o lingură de lemn sau o spatulă până când toată făina e încorporată în lichid.

Acoperă bolul cu un prosop și lasă așa timp de 10 minute.

Etapele de întindere și împachetare

După 10 minute, umezește în apă mâna cu care vei lucra. Imaginează-ți că bolul e un ceas. Pornește cu mâna de la ora 12. Pune degetele umezite pe sub aluat, prinde și trage ușor ca să îl întinzi puțin fără să se rupă. Trage apoi ușor spre tine, ducând bucata de aluat întinsă peste mijlocul aluatului din bol.

Rotește apoi bolul spre dreapta 90° și repetă aceeași mișcare. Continuă de încă două ori astfel încât să întinzi și să împachetezi în total aluatul de patru ori.

Acoperă din nou cu un prosop și mai lasă 10 minute.

Urmează aceleași instricțiuni de încă trei ori. După ce ai împachetat a patra oară, mută tot aluatul cu partea împachetată în jos într-un bol mare curat, uns cu puțin ulei. Picură ulei și deasupra aluatului și unge bine cu palmele.

Acoperă bolul cu folie alimentară de plastic și pune-l la rece, în frigider, timp de 24h.

A doua etapă de dospire și coacerea

Pentru o focaccia din cantitățile de mai sus ai nevoie de o taxă de aproximativ 22 x 33 cm. Unge tava în care vei coace focaccia cu puțin ulei. Alternativ poți folosi hârtie de copt pusă în tavă și unsă cu ulei.

Scoate aluatul de la rece, din frigider, și răstoarnă-l în tavă. Unge-ți mâinile cu ulei și apoi împachetează aluatul în trei, pe lungime, ca un plic.

Întoarce aluatul cu partea împachetată spre baza tăvii, presează cu degetele astfel încât să îl distribui cât mai uniform și acoperă tava cu un prosop sau o altă tavă. Lasă aluatul să dospească timp de 2h.

După timpul de dospire, picură deasupra aluatului puțin ulei de măsline. Cu degetele unse cu ulei apasă la suprafața aluatului pentru a forma adânciturile specifice unei focaccia.

Presară cristale de sare și frunze de rozmarin.

Coace focaccia în cuptorul preîncălzit la 220°C, cu ventilație timp de 20-23 de minute. Scoate focaccia din cuptor când e rumenă la suprafață. Lasă să se răcorească în tavă timp de 5-10 minute, înainte să o porționezi.