Rețetă tradițională de ciorbă de miel pentru masa de Paște. Mod de preparare

Ciorba de miel este o mâncare tradițională, preparată mai ales de Paște. Este o ciorbă acrișoară și aromată, făcută din carne de miel, legume, orez și verdețuri proaspete, precum leuștean și pătrunjel. Este consistentă, cu gust intens și potrivită pentru mesele festive.

Pentru prepararea unei ciorbe de miel după rețeta tradițională trebuie să-ți rezervi în jur de două ore, mult borș și leuștean.

Ingrediente și mod de preparare ciorbă de miel tradițională

Ingredinte pentru ciorbă de miel

Vă prezentăm o rețetă tradițională de ciorbă de miel, postată online pe savoriurbane.com:

1 – 1,5 kg de oase si carne de miel (cap, găt)

3 morcovi

1 rădăcină de păstârnac

1-2 rădăcini de pătrunjel

1 bucată de rădăcină de țelină

2 cepe

1 -2 cepe verzi (dacă sunt în sezon)

1 ardei roșu

3-4 cartofi

2 linguri de ulei (pentru călit zarzavatul)

sare, piper

cimbru uscat (optional)

500 ml borș proaspăt

leuștean verde tocat

Mod de preparare ciorbă de miel

Am pus oasele de miel și carnea într-o oală de 6 litri, le-am acoperit cu apă rece, am adăugat 2 lingurițe de sare și le-am pus pe foc. Am îndepărtat spuma de la suprafață. Între timp, am curățat și ras legumele (morcov, păstârnac, pătrunjel, țelină) și le-am călit în 2 linguri de ulei pentru 4-5 minute, la foc mic. După ce am spumat supa, am adăugat zarzavaturile călite și 2 litri de apă fierbinte, plus 1 linguriță de sare și o crenguță de cimbru uscat. Am lăsat să fiarbă 30 de minute.

Am scos carnea din oală, am lăsat-o să se răcească, apoi am dezosat-o. Am tăiat legumele rămase (ceapă, cartofi, ardei roșu, morcov) și le-am adăugat în oală, lăsând la fiert încă 15-20 de minute, până când cartofii sunt moi.

Am încălzit 0,5 l de borș de casă și l-am turnat peste ciorbă. Am adăugat carnea înapoi și am amestecat bine. La final, am presărat frunze de leuștean.

Ciorbă de miel. Rețetă generată de Chat GPT

Ingrediente

1 kg carne de miel (gât, coaste, cap, oase cu puțină carne)

2 morcovi

1 păstârnac

1 rădăcină de pătrunjel

1/4 țelină mică

1 ceapă mare

1 legătură de ceapă verde (opțional)

50 g orez (aprox. 2 linguri)

500 ml borș (sau după gust)

2 gălbenușuri

200 ml smântână (pentru gătit)

Leuștean proaspăt (sau pătrunjel)

Sare, piper după gust

2-3 linguri ulei

Mod de preparare

Spală bine carnea de miel și taie-o în bucăți potrivite. Pune-o la fiert în apă rece cu puțină sare. Spumuiește de câteva ori, până când nu se mai formează spumă.

Taie cubulețe morcovul, păstârnacul, țelina, rădăcina de pătrunjel și ceapa. Călește-le ușor în ulei, apoi adaugă-le în oala cu carne. Lasă totul să fiarbă la foc mediu, aproximativ 45-60 de minute, până când carnea și legumele sunt bine fierte.

Spală orezul și adaugă-l în ciorbă. Fierbe încă 10-15 minute, până se umflă.

Fierbe separat borșul, apoi adaugă-l treptat în ciorbă, după gust. Lasă să mai dea un clocot. Bate gălbenușurile cu smântâna și adaugă câteva linguri de zeamă fierbinte peste, pentru a le tempera. Toarnă amestecul în oală, amestecând continuu, fără să mai lase ciorba să fiarbă (ca să nu se taie).Presară verdeață tocată. Gustă de sare și piper și reglează după preferință.