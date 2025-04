Rețetă tradițională de cozonac pufos cu nucă. Cum se prepară desertul pentru masa de Paște

Nelipsit de la masa tradițională de Paște, cozonacul cu nucă este una dintre vedetele deserturilor din această zi de sărbătoare. De la an la an, gospodinele caută să aducă pe masa familiei rețeta perfectă de cozonac, fie el cu nucă, mac, rahat sau alte ingrediente mai necovenționale.

Până la degustare însă, gospodinele știu câtă muncă implică punerea pe masa de Paște a cozonacului perfect gustos și pufos: de la cumpărarea ingredientelor de calitate și până la frământarea aluatului. Mirosul cozonacului pufos cu nucă aburind parcă te întoarce în perioada de bucurie a copilăriei, iar pentru asta am adunat câteva rețete pentru cozonacul perfect, numai bun de pregătit de Paște.

Rețetă tradițională de cozonac pufos cu nucă

O rețetă tradițională de cozonac pufos cu nucă am găsit-o pe farfuriacolorata.ro, iar vouă vă rămâne doar să respectați ingredientele și pașii de preparare a desertului.

Ingrediente aluat

1 kg făină

50 de grame drojdie proaspătă

250 de grame de zahăr

3-4 pliculețe zahăr vaninilat

500 ml lapte

100 ml ulei

5 gălbenușuri

Sare

Esență de lămâie și coaja rasă de la o lămâie

Ingrediente umplutură

400 grame de nucă

5 albușuri

5 linguri de zahăr

3 linguri cacao

Opțional rahat și/sau stafide

Mod de preparare

Prima și prima dată, cerneți făina de trei ori, într-un vas mare și încăpător. Apoi, faceți o gaură în mijlocul vasului. Pe foc, puneți laptele împreună cu zahărul și zahărul vaninilat cât să se încălzească ușor, deci nu să fiarbă. Dizolvați drojdia în câteva linguri din laptele încălzit și puneți-o în locul din făină, iar apoi acoperiți cu puțină făină din vas și așteptați 10 minute.

Separat, frecați gălbenușurile cu sarea, puneți coaja de lămâie și adăugați compoziția în vasul cu făină, alături de restul de lapte. Amestecați compoziția cu mâinile și omogenizați bine. Rețeta spune apoi să turnați în fir subțire uleiul și să continuați frământarea. Din când în când mai turnăm ulei. Dacă e nevoie turnați mai mult de 100 ml.

Timpul ideal de frământare este de 30 de minute. Dacă nu aveți răbdare puteți să o faceți 15 minute, dar nu mai puțin. După, acoperiți vasul și lăsați-l la căldură, la dospit.

Cât aluatul dospește, bateți albușurile spumă cu zahărul, puneți nuca, praful de cacao și amestecați bine. Miezul de nucă poate fi în bucăți mai mari sau tocat mai mărunt astfel încât umplutura cozonacului să fie mai fină.

Aluatul trebuie lăsat la crescut o oră și jumătate sau două. După aceea se împarte în două bile, care la rândul lor se împart în două.

Fiecare bilă de aluat se întinde pe un blat uns cu ulei și se adaugă umplutura. Se rulează apoi fiecare foaie, apoi se împletesc câte două. Se pun în tăvi tapetate cu hârtie de copt și se mai lasă la crescut. Înainte să băgăm tăvile în cuptor ungem aluatul cu gălbenuș de ou și presărăm zahăr.

Se coace la foc mediu spre mare primele 15 minute, apoi lăsăm focul mai mic. Timpul de coacere este de aproximativ o oră.

Cozonac pufos împletit, cu nucă și smântână

Ingredientul secret pentru un cozonac pufos este, potrivit unor anytacooking.ro, smântâna. Iată o rețetă de cozonac cu nucă și smântână.

Ingrediente pentru aluat

1 kg făină

7 gălbenușuri

coaja de la o lămâie

coaja de la o portocală

250 g zahăr

300 ml lapte cald

50 g unt moale

50 ml ulei

5 gr drojdie proaspată

200 g de smântână

1 lingură esență de vanilie

1 linguriță de sare

Ingrediente pentru umplutură

1 esență de rom

5 albușuri

400 g de nucă măcinată

150 g de zahăr

2 linguri cacao

Mod de preparare cozonac cu smântână

Făina se cerne și pregătim maiaua. Într-un vas punem drojdia cu 1 linguriță de zahăr, 4 linguri de lapte călduț, 1 lingură de făină, amestecăm energic și lăsăm să își dubleze volumul. După ce maiaua își dublează volumul, o punem peste făină. Adăugăm gălbenușurile de ou, lămâia, portocala și laptele călduț în care am dizolvat zahărul și am adăugat vanilia. Adăugăm și smântâna, untul și uleiul, apoi frământăm aproximativ 25 de minute. Trântiți aluatul de masă de vreo 5 ori pentru a scoate aerul din el și îl lăsăm la dospit 1 oră bună.

Bateți bine albușurile cu zahărul până devin o bezea, apoi adăugați nuca, romul și cacaua. Am împărțit aluatul în patru părți egale, am întins cu sucitorul, am pus crema și deasupra ei am presărat bucățele de rahat, iar apoi am împletit cozonacul și îl mai las la crescut în tăvi, aproximativ 1 oră.

Înainte să bag cozonacii în cuptor, i-am uns cu gălbenuș de ou, am presărat semințe de mac și câteva nuci. Lăsăm cozonacii la cuptor 1 oră, la 150 de grade. Dacă vedeți că încep să se înnegrească pe deasupra din cauza căldurii, puneți peste ei o hârtie de copt.

Rețetă VIDEO Jamila Cuisine cozonac cu rahat

Ingrediente pentru aluat

500 ml lapte cald

200 g zahăr

150 g unt

20 g drojdie uscată

5 gălbenușuri

1 kg făină

O păstaie de vanilie

Puțină sare

Ingrediente pentru umplutură

300 g rahat

250 g mac

150 g zahăr

6-7 linguri de lapte

3 linguri cremă de ciolacolată

Modul de preparare în videoclipul de mai jos: