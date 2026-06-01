Reuniune specială la ONU, după incidentul cu drona de la Galați

Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni într-o sesiune specială convocată la solicitarea României după incidentul de la Galați, unde o dronă rusească a lovit și explodat într-un bloc, a anunțat ambasadorul României la ONU, Cornel Feruţă.

Sesiunea specială a ONU la New York are loc de la ora 22.00 (ora României), și participă ministra de Externe Oana Ţoiu.

Anunțul a fost făcut în noaptea de duminică spre luni de ambasadorul României la ONU, Cornel Feruță, pe pagina sa de Facebook.

Conform diplomatului, imediat după incident, România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situații care pun în pericol menținerea păcii și securității internaționale.

„Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri și aliați. Intruziunea dronei și explozia acesteia într-o zonă dens populată în urma căreia au fost răniți cetățeni români sunt încălcări grave ale Cartei ONU și dreptului internațional”, a scris Feruță pe Facebook.

Potrivit acestuia, consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni, la 15.00, ora New York (22.00 ora României – n.r.), în sesiune specială, cu participarea ministrului afacerilor externe al României, Oana Țoiu.

Drona prăbuşită peste un bloc din Galaţi

O dronă rusească, de tip Geran-2, s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, peste un bloc din Galați.

Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe. Două persoane – o mamă și fiul ei de 14 ani – au fost rănite, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați din clădire.

Președintele Nicușor Dan a convocat de urgență ședința CSAT și a numit prăbușirea dronei rusești la Galați „cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”.

„Am avut o dronă rusă, Gheran-2, plecată din Rusia. Cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul României”, a declarat vineri Nicușor Dan, la finalul ședinței CSAT.

Nicușor Dan a anunțat și închiderea Consulatului rus de la Constanța, iar consulul Andrey Kosilin a fost declarat persona non grata. Acesta a părăsit astăzi consulatul, după ce primit termen 72 de ore să părăsească teritoriul României, potrivit presei locale.