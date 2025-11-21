VIDEO Revanșă pentru Miss Mexic: A devenit Miss Universe după ce directorul concursului i-a spus că e „idioată”

O adevărată revanșă pentru Miss Mexic: Fatima Bosch a fost încoronată Miss Universe 2025, vineri, în Thailanda, după ce a fost ținta unor critici atât de dure ale unui director al concursului încât a reacționat indignat chiar și președintele Mexicului, transmite AFP.

Peste 120 de candidate din întreaga lume s-au reunit pentru a încerca să câștige titlul de Miss Universe, considerat unul dintre cele mai importante concursuri internaționale de frumusețe.

Câștigătoare a fost manechina mexicană de 25 de ani Fatima Bosch, iar celelalte finaliste au fost din Thailanda, Venezuela, Filipine și Coasta de Fildeș.

Esto es por y para ustedes, MÉXICO 🇲🇽 #MissUniverse



VIVA MÉXICO ✨ pic.twitter.com/cYXLce7bpn — Fatima Bosch (@fatimaboschfdz) November 21, 2025

Victoria ei a venit după ce, la începutul lunii noiembrie, în timpul unei reuniuni de pregătire filmate, prezentatorul Miss Universe, Nawat Itsaragrisil, a calificat-o pe Fatima Bosch drept „idioată”, după ce i-a reproșat în special că nu a publicat pe rețelele sale sociale un videoclip promoțional despre Thailanda, țara organizatoare a ediției 2025 a concursului.

Miss Mexic a părăsit furioasă sala, urmată de câteva dintre colegele sale.

„Ceea ce a făcut directorul vostru este lipsit de respect: m-a numit idioată”, a spus Fatima Bosch jurnaliștilor prezenți. „Lumea trebuie să fie martoră la acest lucru, pentru că suntem femei independente și acest spațiu ne permite să ne facem auzite vocile”, a adăugat ea.

Incidentul a stârnit reacții în Mexic, atât în presă, cât și pe rețelele sociale. Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că vrea să-i „aducă un omagiu” domnișoarei, a cărei reacție a fost „un exemplu al modului în care noi, femeile, trebuie să ne exprimăm” în fața agresiunilor. Prezentatorul și directorul concursului, Nawat Itsaragrisil, și-a cerut apoi scuze.

La Villahermosa, capitala statului Tabasco din sud-estul Mexicului, de unde provine Fatima Bosch, mii de oameni s-au adunat într-un stadion pentru a urmări transmisiunea în direct a ceremoniei. „Mexic! Mexic!” a scandat mulțimea, izbucnind în urale de bucurie în momentul încoronării, în timp ce focurile de artificii luminau cerul, potrivit mass-media mexicană.

#MissUniverse2025 👑😍

La mexicana Fátima Bosch se corona como Miss Universo 2025 en Tailandia, llevando la corona para México y su estado natal, Tabasco. La candidata sonríe y da su primera vuelta como nueva reina mundial.

📳 Redes #ÚltimaHora pic.twitter.com/H1lJ31zOfz — Primera Línea Mx (@esprimeralinea) November 21, 2025

Următoarea ediție a concursului va avea loc în 2026 în Puerto Rico, insulă din Caraibe care este un teritoriu afiliat Statelor Unite, a fost anunțat în cadrul ceremoniei.