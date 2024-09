REVIEW Google Pixel 9 Pro XL – Unde strălucește și ce mai are de îmbunătățit telefonul etalon pentru Android

Google a reușit să facă din seria sa de telefoane Pixel adevărate platforme prin care să-și expună ce are mai bun în materie software. Acum, însă, parcă și partea hardware e la alt nivel, iar seria 9 lansată recent prezintă niște telefoane ajunse cu adevărat la maturitate.

HotNews.ro a testat noul vârf de gamă Google, modelul Pixel 9 Pro XL și vine cu un review în detaliu, cu plusurile și minusurile noului telefon etalon al universului Android păstorit de Google.

PLUSURI – Ce mi-a plăcut la Google Pixel 9 Pro XL

Designul nou și construcția premium – Telefonul se simte mai premium ca niciodată, iar pentru unii noul design ar putea fi un factor destul de convingător. Cât privește ergonomia, deși nu e cea mai bună, e parcă gândită special să atragă utilizatorii de iPhone.

– Telefonul se simte mai premium ca niciodată, iar pentru unii noul design ar putea fi un factor destul de convingător. Cât privește ergonomia, deși nu e cea mai bună, e parcă gândită special să atragă utilizatorii de iPhone. Ecranul este excelent – Un display superb, foarte detaliat, cu specificații de top și foarte foarte luminos.

– Un display superb, foarte detaliat, cu specificații de top și foarte foarte luminos. Experiența software mi s-a părut mai bună ca niciodată, mai finisată și coerentă. În 10 zile de test nu am avut nici o problemă, nici o eroare, nici o agățare, un sughiț, nimic. Totul s-a mișcat bine, fluid, rapid și fără reproș.

mi s-a părut mai bună ca niciodată, mai finisată și coerentă. În 10 zile de test nu am avut nici o problemă, nici o eroare, nici o agățare, un sughiț, nimic. Totul s-a mișcat bine, fluid, rapid și fără reproș. Camerele foto și experiența de fotografiere rămân unele dintre cele mai bune de pe un telefon mobil. La video lucrurile, deși nu perfecte, s-au mai îmbunătățit.

rămân unele dintre cele mai bune de pe un telefon mobil. La video lucrurile, deși nu perfecte, s-au mai îmbunătățit. Unele funcții AI sunt cu adevărat utile – Unblur, Zoom Enhance, Best Take, Magic Editor sunt doar câteva pe care m-am regăsit că le folosesc frecvent ca utilizator de Pixel.

– Unblur, Zoom Enhance, Best Take, Magic Editor sunt doar câteva pe care m-am regăsit că le folosesc frecvent ca utilizator de Pixel. Noul senzor ultrasonic de amprentă – Deși nu mi s-a părut neapărat cu mult mai rapid decât cel optic de pe modelele anterioare, cu siguranță este însă mai precis.

– Deși nu mi s-a părut neapărat cu mult mai rapid decât cel optic de pe modelele anterioare, cu siguranță este însă mai precis. Noua cameră de selfie – deși nu cu rezultate simțitor mai bune decât cea de anul trecut, am apreciat unghiul mult mai larg ce permite poze de grup mult mai ușor.

– deși nu cu rezultate simțitor mai bune decât cea de anul trecut, am apreciat unghiul mult mai larg ce permite poze de grup mult mai ușor. Autonomia – Dacă anul trecut discutam de un telefon ok la capitolul baterie, cât să țină o zi – o zi jumate de utilizare normală, acum Pixel 9 Pro XL a ridicat ștacheta, e un telefon pe care frecvent l-am folosit și două zile între încărcări, mereu cu sentimentul că poate duce lejer chiar și o zi întreagă (24 de ore) de utilizare intensă.

– Dacă anul trecut discutam de un telefon ok la capitolul baterie, cât să țină o zi – o zi jumate de utilizare normală, acum Pixel 9 Pro XL a ridicat ștacheta, e un telefon pe care frecvent l-am folosit și două zile între încărcări, mereu cu sentimentul că poate duce lejer chiar și o zi întreagă (24 de ore) de utilizare intensă. Husa oficială de la Google este excelentă – E un bonus la acest review, dar țin să-l menționez: rar mi-a fost să folosesc o husă de care să-mi placă atât de mult la atingere.

MINUSURI – Ce NU mi-a plăcut la Google Pixel 9 Pro XL

Consider inadmisibil ca un telefon de aproape 6.000 de lei, în 2024, să vină cu stocarea de bază de doar 128 GB . Aici mai adăugăm și faptul că stocarea e de tip UFS 3.1, ce presupune un standard de viteze inferior față de ce folosesc celelalte telefoane moderne vârf de gamă de pe piață.

ca un telefon de aproape 6.000 de lei, în 2024, să vină cu stocarea de bază de doar . Aici mai adăugăm și faptul că stocarea e de tip UFS 3.1, ce presupune un standard de viteze inferior față de ce folosesc celelalte telefoane moderne vârf de gamă de pe piață. La fel cum consider inadmisibil ca un astfel de telefon să nu vină din pachet cu un încărcător capabil (nu contează că și alții au această practică, tot nu e ok) și cu o viteză de încărcare mediocră. Noroc că autonomia telefonului e bună, dar altfel să ai nevoie în general de o oră și jumătate să-ți încarci telefonul în 2024 e un mare minus, în condițiile în care telefoane din gama medie sau și mai jos oferă tehnologii rapide de încărcare ce iau doar 20 de minute de la 0 la 100.

(nu contează că și alții au această practică, tot nu e ok) și cu o viteză de încărcare mediocră. Noroc că autonomia telefonului e bună, dar altfel să ai nevoie în general de o oră și jumătate să-ți încarci telefonul în 2024 e un mare minus, în condițiile în care telefoane din gama medie sau și mai jos oferă tehnologii rapide de încărcare ce iau doar 20 de minute de la 0 la 100. Unele funcții/aplicații AI mult lăudate de Google lipsesc pe unele piețe cum ar fi România . Pixel Studio sau Pixel Screenshots nu sunt disponibile la noi.

mult lăudate de Google . Pixel Studio sau Pixel Screenshots nu sunt disponibile la noi. Prețul care a crescut: Pixel 9 Pro XL vine cu un preț de 6.000 de lei, cu 100 de euro mai mult decât vârful 8 Pro de anul trecut. Situația nu e grozavă dacă te gândești că un Pixel 8 Pro e în continuare un telefon foarte bun, ce îți poate oferi 80-90% din experiența de pe noul model, dar care pe piață se vinde acum și la 3.500 de lei…

Notă

Pentru acest review am folosit un model Google Pixel 9 Pro XL (Porcelain, 16 GB RAM și 128 GB stocare) timp de 14 zile în București, în rețeaua 5G Orange. Telefonul a fost folosit pe post de unic telefon personal, cu toate aplicațiile și serviciile pe care le folosesc în mod normal pe telefonul propriu.

Telefonul a rulat Android 14 și în perioada de test nu a primit nicio actualizare de sistem.

Telefonul a fost folosit ca un telefon normal, fără să-l menajez din punct de vedere al bateriei și fără a activa modul de economisire a bateriei. A fost însă setat pe funcția „Dark Mode”, care presupune fundaluri închise în multe zone din meniu și în diverse aplicații, dar a fost păstrat pe rata adaptivă de refresh de maxim 120Hz, iar ecranul „Always On” chiar a fost păstrat activ în permanență.

Telefonul ne-a fost pus la dispoziție pentru test de către Google, însă nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol. Acesta nu este un articol plătit sau susținut de companie, ci este o recenzie a unui produs, un demers pur jurnalistic. Nimeni din partea producătorului nu a văzut spre consultare sau aprobare conținutul recenziei înainte de publicare, iar ideile, aprecierile, criticile și opiniile exprimate în articol sunt exclusiv ale autorului.

Google Pixel 9 Pro XL – HARDWARE & SPECIFICAȚII

Dimensiuni: 76,6 x 162,8 x 8.5mm

Greutate: 221g

Dimensiuni: 79 X 162,3 X 8.6mm

Greutate: 233g

Construcție: rame din aluminiu, lucioase / spate din sticlă mată Gorilla Glass Victus 2 / sticlă frontală Gorilla Glass Victus 2

Display: 6,8 inci diagonală, rezoluție QHD (1344 x 2992 pixels format înalt 20:9 (486 ppi), Dynamic LTPO AMOLED, rată de refresh adaptivă 1-120 Hz, HDR10+, 3000 nits (luminozitate maximă)

Procesor: Google Tensor G4 (4nm) – 1×3.1 GHz Cortex-X4 & 3×2.6 GHz Cortex-A720 & 4×1.92 GHz Cortex-A520

GPU: Mali-G715 MC7

RAM: 16 GB

Stocare: UFS 3.1, 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Baterie: 5.060 mAh Li-Ion

Încărcare: 37W pe fir (PD 3.0), 23W Wireless (Qi/PMA), Încărcare wireless inversă

Cameră frontală: 42MP, F2.2, 17mm, 4K@30/60fps

Sistem de 3 camere foto-video:

– Camera principală: 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31″, 1,2µm, dual-pixel PDAF, Laser AF, OIS

– Camera cu unghi ultra-larg: 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF

– Cameră telefoto 5X: 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom

VIDEO: 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+

Sistem de operare: Android 14 (Android security patch level – 5 August 2024 / Google Play system update – 1 August 2024)

Senzori: Senzor de amprentă ultrasonic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Giroscop, Proximitate, Termometru

Conectivitate: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD, USB typeC 3.2, support UWB

Alte caracteristici:

Senzor de amprente ultrasonic, sub ecran

Difuzoare stereo: unul la bază, unul mascat în fanta difuzorului pentru ureche

Protecție apă și praf IP68

Termometru care, de data aceasta, este certificat și pentru a lua și temperatura corpului omenesc (am testat, este foarte apropiat de cele mai multe ori de ce indică un termometru dedicat)

În pachet vine doar cu un cablu USB C la USB C. Fără încărcător, fără husă, fără folie de protecție preaplicată pe ecran.

Culori: Porcelain, Rose Quartz, Hazel, Obsidian

Preț (septembrie 2024): 5.900 lei (16GB RAM+128GB stocare), 6.500 lei (16GB RAM + 256GB stocare), 7,500 lei ( 16Gb RAM + 512GB stocare), 8.500 lei (16GB + 512 GB stocare)

Google Pixel 9 Pro XL – DESIGN & ERGONOMIE

La partea de design Google a introdus cu seria Pixel 9 probabil cea mai mare modificare a limbajului estetic de trei generații încoace, dar a și crescut simțitor nivelul de calitate al construcției.

Muchii metalice drepte și robuste, ecran plat, spate plat și un modul de cameră transformat într-o insulă, spre deosebire de ultimele trei generații când aveam o bandă (metalică) unde regăseam camerele, dintr-o muchie în cealaltă.

Inițial, din primele imagini publicate la lansare, am fost sceptic față de noul look, dar trebuie să recunosc că am început să-l plac, iar în persoană telefonul arată de fapt mult mai bine decât poate fi surprins în poze.

La nivelul construcției, niciodată un Google Pixel nu s-a simțit mai bine, mai robust, mai premium ca acum. De la ecranul plat și cu marginile simetrice, la butoanele foarte tactile, la insula de camere care arată ca un fel de bijuterie, totul e premium.

Altfel, sincer, la capitolul ergonomie cred însă că Pixel 9 Pro XL nu stă la fel de bine ca predecesorul, modelul Pixel 8 Pro. Nu doar că e puțin mai greu, dar muchiile drepte și butucănoase mă face să nu-l simt la fel de bine în mână precum modelul precedent, cu spatele său ușor curbat spre margini.

Desigur, aici e un aspect puțin subiectiv. Spre exemplu, doi dintre colegii mei, utilizatori de iPhone (telefoane cu o formă asemănătoare și care au de asemenea marginile fix la fel de drepte și butucănoase) au ales amândoi modelul Pixel 9 ca fiind mai ușor de ținut în mână.

Poate asta era și ideea Google: din multe puncte de vedere seria Pixel 9 pare că și-a axat designul să fie atractiv și familiar tocmai și utilizatorilor de peste gard, celor din universul iOS.

Ca o paranteză, am apreciat foarte mult noua husă oficială pe care Google a făcut-o și o vinde separat pentru modelele Pixel 9. Se simte foarte „mătăsos” în mână, cuprinde perfect telefonul și e plăcută la atingere, fără să prindă amprente sau urme. Câteva cadre cu husa, mai jos:

Google Pixel 9 Pro XL – ECRAN

Ecranul de pe Google Pixel 9 XL este probabil unul dintre cele mai bune displayuri LTPO OLED de pe un telefon pus vreodată. Nu doar că are toate specificațiile de top (rezoluție mare 1344 x 2992 pixels, 486 ppi, refresh mare adaptiv 1Hz-120Hz), dar este și foarte luminos, atingând un vârf de 3.000 de nits (comparativ cu precedentul care ajungea la „doar” 2.400 nits).

Acum, nu e ca și cum modelul precedent nu avea și el un ecran foarte asemănător și foarte bun. Realist vorbind, în viața de zi cu zi nu am simțit diferența, doar în niște situații de luminozitate extremă unde am sesizat puțin pragul mai ridicat de luminozitate.

În schimb, nu știu de ce, dar am găsit că la Pixel 9 Pro XL setarea de auto-luminozitate este foarte conservatoare, diminuând nivelul uneori mult mai mult decât aș fi preferat, mai mult decât s-ar fi întâmplat să pățesc la modelul precedent.

Altfel, ecranul de pe Pixel 9 Pro XL este unul superb, un as clar în tolba acestui telefon menit să dicteze tonul în universul Android creat de Google.

Google Pixel 9 Pro XL – SOFTWARE

Despre funcțiile AI mai distinctive pe care le laudă Google am să detaliez mai jos, dar acum am să mă refer în general la experiența în utilizare, la sistemul Android și cum se prezintă el pe noua generație de vârfuri de gamă, telefoane etalon ale Google pentru acest sistem de operare.

În trecut, telefoanele Google (mai ales pe vremea modelelor Nexus) veneau cu Androidul de bază pe ele – acel „Vanilla Android”, un sistem în general stabil, robust, dar foarte simplist, neaglomerat de opțiuni și elemente de stil si design. Odată cu tranziția la generația Pixel, Google a început să dezvolte Androidul de bază într-un sistem din ce în ce mai complex, coerent, cu tușe clare și distinctive de design, cu un limbaj al său și împrumutând funcții de la alții sau inventând altele noi.

Ca niciodată nu am simțit Androidul Google mai competent și mai bun ca acum, în perioada de test de pe Google Pixel 9 Pro. Chiar dacă vorbim de versiunea Android 14, aceeași versiune care rulează și pe generația precedentă (Android 15 va fi lansat în Octombrie), experiența de pe Pixel 9 a fost „flawless” – fără cusur, cel puțin în cazul meu.

Două săptămâni de teste fără vreo eroare, fără vreo agățare, fără vreun sughiț oricât de mic, chiar am rămas impresionat. Și o spun eu care vin de pe telefonul meu personal, un Google Pixel 8 Pro, probabil cel mai puternic „concurent” pentru acest model în condițiile date.

La design consider că Androidul la care a ajuns Google e unul mișto, „funky” pe alocuri dacă îmi pot permite. Culori și accente personalizabile, iconițe stilizate, limbajul de design „Material You” dus la orice fel de efect, de atingere, de gest, iar jocul de vibrații se simte în orice ai face pe telefon – inclusiv un fel de „zumzet” vibrator în surdină atunci când tragi într-o parte sau alta de bara de luminozitate. Dacă stai efectiv să analizezi, simfonia efectelor pe Android de pe Pixel este una impresionantă.

Dacă peste astea pui și stabilitatea de care am avut parte în ultimele zile, e greu să nu te îndrăgostești de experiența Android de pe Pixel.

Apoi sunt tot felul de funcții mișto care fac un Pixel un Pixel: modul Always-On foarte util, Always Listening care îți identifică mereu melodiile care cântă în jurul tău, Reportofonul care îți transcrie automat (și fără acces la internet) toate înregistrările în timp real (în Engleză, mai ales… abia aștept să vină și varianta cu Limba Română), Circle to Search (cauți direct orice încercuiești de pe ecranul pe care îl vizionezi), asistentul virtual Google Assistant ce rămâne în continuare probabil cel mai bun de pe piață, mai nou și motorul AI Gemini ce îți permite să poți direct conversații cu el pe orice temă…

AI – Inteligența Artificială de pe telefon

Google, și nu mai e un lucru neapărat nou, plusează pe telefoanele sale Pixel în special pe partea de Inteligență Artificială (AI), propunând tot felul de funcții și giumbușlucuri atrăgătoare, unele chiar folositoare.

Da, telefonul e gândit oarecum și hardware pentru procesarea AI (are memorie RAM dedicată special pentru acest lucru) și da, față de modelul de anul trecut se mișcă mai rapid la partea de procesare, însă multe din funcțiile AI țin totuși de software. O parte sunt aceleași – unele folositoare – ce se regăsesc și pe modelele trecute, iar cât privește noile funcții lansate cu seria Pixel 9 e greu de spus câte din ele vor ajunge în cele din urmă și pe telefoanele mai vechi.

Să trecem în revistă câteva din funcțiile AI de pe modelul Pixel, începând cu cele exclusive pentru seria 9:

Add Me – o funcție integrată în aplicația de cameră ce permite „fotografului” să ia parte și el la poza de grup. Știți, acel moment ciudat când cineva trebuie să facă o poză unui grup, dar el nu are cum să apară în poză alături de cei fotografiați. Ei, cu „Add Me” telefonul face poza de grup, iar apoi altă persoană poate veni să facă poza în timp ce fotograful original se duce și el în cadru. Telefonul ține minte încadrarea, o schițează pe ecran să poată fi reprodusă ușor, iar la final din cele două poze realizate telefonul produce una singură, ca și cum toată lumea a fost în cadrul de la început.

În practică am găsit că funcționează destul de bine. Singura problemă e că pentru a putea păstra încadratura telefonul uneori decupează poate prea agresiv din cadru și la final te trezești cu o poză de grup în care, de exemplu, picioarele sunt puțin tăiate. Dar e ceva promițător ce poate doar fi perfecționat odată cu timpul. Las mai jos un exemplu:

Imaginea finală, cu toate persoanele în cadru Prima imagine A doua imagine

Noi funcții în Magic Editor: Magic Editorul cu AI a venit încă de pe seria Pixel 8, dar acum primește noi funcții. Dincolo de clasicele opțiuni să miști sau să elimini obiecte în cadru, acum editorul îți permite să schimbi fundalul cu totul cu ceva imaginat de AI sau să reimaginezi anumite suprafețe sau zone selectate.

De exemplu, poți selecta fundalul unei poze și să-i ceri motorului AI să-l regândească drept un câmp de flori multicolore și un cer de furtună. Sau să selectezi asfaltul pe care stau unele persoane și să-i ceri motorului AI să regândească suprafața ca un covor de frunze de toamnă sau o pajiște verde. Și de cele mai multe ori rezultatele chiar sunt surprinzătoare.

M-a impresionat mult capabilitatea de a înlocui anumite obiecte din fotografie cu altele. Într-un exemplu am selectat o halbă de bere și i-am cerut s-o înlocuiască cu un cocktail colorat. Nu doar că a reușit să producă ceva foarte credibil, dar a adaptat și umbra originală și reflexiile de lumină la noul obiect, iar în spatele halbei a reușit să umple credibil detaliile care lipseau.

Las mai jos câteva comparații:

Poza originală Poza originală Poza originală

Video Boost – Care poate fi activată din aplicația de cameră dinainte de a realiza clipurile video. Ce face? După ce ai filmat un clip video, îl încarcă în cloud-ul Google și folosește toată puterea de procesare din cloud pentru a îmbunătății (uneori semnificativ) filmarea. Se face în fundal, fără ca utilizatorul să știe și uneori rezultatele sunt foarte bune (stabilizare, iluminat, zgomot redus etc). Ceea ce nu mi-a plăcut este că dacă activezi această opțiune nu poți filma și cu camera ultrawide.

Altfel, merită menționate și celelalte funcții mișto de AI ce se regăsesc și pe modelele mai vechi Pixel, dar care sunt chiar folositoare: Magic Eraser (care șterge obiecte din cadru și/sau le înlocuiește cu altceva), Best Take (care dintr-o serie de poze asemănătoare îți permite să alegi cele mai „bune” fețe ale oamenilor și să le aduci în același cadru) și, mai ales, Unblur (care îți permite să refocalizezi și să salvezi aproape orice poză mișcată pe care o ai, făcută cu telefonul sau de oricând…).

Altă funcție lansată acum, dar ce apare disponibilă și pe modelele mai vechi (cel puțin pe Pixel 8) este Zoom enhance, o funcție care îmbunătățește – uneori semnificativ – calitatea pozelor făcute cu zoom mare. Funcția se folosește și de metode AI de a umple imaginile cu detalii lipsă, uneori inventând forme, litere sau obiecte unde informațiile (pixelii) sunt prea puține. Per total e o funcție mișto, uneori cu rezultate foarte bune.

Sigur, unele funcții AI sunt drăguțe, dar la final sunt doar niște trucuri pe care poate nu le vei folosi prea des, însă altele (precum Unblur) consider că sunt extrem de folositoare.

Google Pixel 9 Pro XL – FOTO & VIDEO

Nu cred că mai miră pe cineva dacă spun că telefoanele Pixel de la Google excelează la capitolul foto. E deja o tradiție, dusă an de an de la generație la generație. De fapt, Google a reușit să cizeleze camerele și rezultatele de pe seria Pixel 8 Pro încât pe noul telefon camerele sunt practic aceleași și rezultatele, în mare parte, sunt cam la fel.

Ce a reușit în plus anul acesta, din ce am putut distinge eu, e o mai bună calibrare de culori și balans între cele trei camere de pe spate, precum și rezultate (uneori) mult mai bune pe camera de zoom la magnificări mari (peste 10x).

Aplicatia foto pe Google Pixel 9 Pro XL

Altfel, în mare, sunt aceleași rezultate bune și consistente pe care le știm deja din familia Pixel: poze foarte reușite, culori în general plăcute, reale, fără a fi prea saturate, un HDR mai puternic care să echilibreze mult cadrele unde avem discrepanță puternică între zonele umbrite și zonele luminate, o excelentă retenție de detalii în zonele supraluminate și un nivel de detaliu foarte bun.

Aplicația de cameră e relativ simplă, dar foarte bine „desenată”, cu setările cele mai importante la vedere, fără să fi nevoit să ieși din fereastra de compoziție pentru a umbla în ele.

Pentru camera foto aș da nota zece cu felicitări oricând. Las mai jos niște fotografii surprinse cu Google Pixel 9 XL în zilele de test, dar las și un link de fotogalerie Flikr pentru cine vrea să vadă și informațiile EXIF pentru fiecare poză în parte.

La partea video nu am simțit chiar așa o mare îmbunătățire față de modelul de anul trecut, poate mai mult la consistența de calitate pe fiecare cameră.

Altfel, tot nu apreciez în mod deosebit cum se descurcă Pixel cu tranzițiile de la o cameră la alta – prea mult tremurat, sărit în cadru.

Funcția Video Boost e mișto, chiar dacă e ceva soft și se face în „post producție”, dar regret că nu poate fi folosită și camera ultrawide în acest mod.

Per total partea video Pixel nu simt că vine cu ceva impresionant, ci mai degrabă acceptabil pentru acest nivel. Un 7 cu indulgență din partea mea.

Google Pixel 9 Pro XL – BATERIE & ÎNCĂRCARE

La baterie Google Pixel 9 XL vine cu aproape aceeași capacitate ca anul trecut – o baterie de 5.060 mAh (față de 5.050 pe 8 Pro), dar efectiv la autonomie noul telefon stă simțitor mai bine.

Pare că noul procesor Tensor G4 este mult mai eficient și face ca telefonul să poată duce lejer și două zile full (două zile de muncă/activitate, nu 48 de ore) sau chiar mai bine între încărcări în cazul unei folosiri mai puțin intensive.

Constant am putut obține și peste 6 ore de timp de ecran în perioada mea de test, cu timpi de utilizare de 28-30+ ore între încărcări. Mereu am simțit că și dacă aș stresa telefonul și cu reprize intensive de jocuri, filmări și altele nu aș avea probleme în a-l duce de dimineața până seara când aș reveni acasă.

Las mai jos un colaj cu câteva statistici de consum din zilele de test:

CONCLUZIE

Google Pixel 9 XL este nu doar cel mai bun telefon scos de Google, dar e probabil și unul dintre cele mai bine construite, finisate și atractive telefoane din universul Android.

Un design nou, menit în opinia mea să le facă cu ochiul poate și mai mult utilizatorilor de iPhone decât de Android, o construcție premium și o experiență software mult consolidată față de modelele din trecut, fac din seria 9 de la Pixel ceva de luat în calcul ca adevărat etalon în zona telefoanelor de vârf din universul Android.

Da, unele specificații sunt de top, în timp ce în alte locuri parcă telefonul face câteva compromisuri (stocare de bază mică și de clasă mai veche, încărcare modestă, performanțe grafice mai slabe decât competiția), dar per total pachetul este unul convingător, ba chiar atractiv din anumite puncte de vedere.

Un ecran excelent, o baterie foarte bună și un set de camere greu de egalat, toate fac din Google Pixel 9 Pro XL un vârf de gamă de luat în calcul.

Iar pe deasupra, cine vrea acces la cele mai noi funcții AI și să „călătorească” la clasa I din „trenul” cu Inteligența Artificială, chiar dacă multe dintre funcții încă nu sunt complet dezvoltate și finisate, atunci Google Pixel 9 Pro e răspunsul evident.

Pe de altă parte, e greu de ignorat elefantul din camera Google: noul telefon poate fi perceput mai mult ca un refresh hardware al seriei precedente, o altă formă, alt design. Dar efectiv la partea software, înafară de câteva situații punctuale, un utilizator va regăsi aproape aceeași experiență și pe un model din generația precedentă.

Și asta e și bine, e și rău pentru Google: un Pixel 8 Pro (comparație foto mai jos) e acum aproape la jumate de preț față de noul model, dar va oferi utilizatorului în mare parte aceeași experiență – un testament elocvent pentru cât de bune au fost și telefoanele lansate anul trecut și o veste fericită pentru orice utilizator care își explorează realist opțiunile de pe piață.