iPhone Duo mi-a arătat, în sfârșit, de ce ar putea avea sens un telefon pliabil. Însă e un dispozitiv care vine și cu o listă lungă de compromisuri , iar uneori trebuie să înveți din nou gesturi pe care le făceai instinctiv pe un iPhone obișnuit. L-am folosit trei săptămâni ca să văd dacă ecranul mare compensează toate aceste neajunsuri.

Din start trebuie spus că am plecat la drum circumspect cu privire la noul iPhone Duo. Asta pentru că încă de când au apărut, nu am fost un mare fan al telefoanelor pliabile. Nu am înțeles exact care ar putea să fie marele avantaj oferit de ele astfel încât să merite tot efortul din partea companiilor mari de tech care le fabrică și nici efortul financiar al celor care le cumpără.

Cu atât mai mult am fost interesat să-mi testez aceste preconcepții pe parcursul celor trei săptămâni în care am folosit în viața de zi cu zi noul iPhone Duo. Am plecat la drum cu niște întrebări la care mi-am propus să găsesc câteva răspunsuri, chiar dacă poate nu definitive.

O serie de întrebări pe care mi le-am pus

Ar putea Apple să schimbe părerea unui sceptic față de acest gen de telefoane? A meritat așteptarea, având în vedere că competitorii au scos deja de ani buni modele de telefoane fold? Chiar ai nevoie de un iPhone care se transformă într-o mini-tabletă sau Apple a găsit o soluție spectaculoasă la o problemă pe care nu o aveai?

Am vrut să văd mai ales cât de mult schimbă ecranul interior felul în care folosesc telefonul și dacă avantajele aduse de el sunt suficiente ca să trec peste toate compromisurile care sunt, cumva, inevitabile când vine vorba de astfel de telefoane.

Am fost atent și la cât de bine adaptat Apple sistemul de operare la acest format nou, cum și dacă sunt adaptate aplicațiile pentru acest ecran mare dar și elementele clasice de analizat la orice telefon: autonomia, performanța, camerele, greutatea etc.

Menționez de la început că Apple nu a avut nicio influență în redactarea acestui review, nu e vorba de o reclamă plătită sub nicio formă, iar toate rândurile de mai jos reflectă experiența mea și impresiile mele personale după folosirea noului iPhone Duo.

Design-ul iPhone Duo: în sfârșit, ceva nou de la Apple

E, de departe, cel mai curajos iPhone din ultimii ani din acest punct de vedere. Apple ne-a obișnuit să nu mai inoveze neapărat când vine vorba de design, dar iată că a venit momentul pentru ceva complet nou.

Închis, are o formă mai degrabă pătrățoasă: e mult mai scurt și mai lat decât telefoanele cu care ne-am obișnuit în ultimii ani. Ecranul exterior măsoară 5,4 inchi, iar atunci când îl deschizi ai la dispoziție un display de 7,6 inchi. Practic, Apple a încercat să găsească un echilibru între un telefon suficient de compact pentru utilizarea de zi cu zi și un ecran suficient de mare încât să poată înlocui, măcar în anumite situații, o tabletă. E vorba de celebrul design „în formă de pașaport”.

E un telefon greu: are 254 de grame și vei simți asta când îl pui în buzunar. Simțeam că îmi atârnă o cărămidă. Dar e drept că forma pătrățoasă compensează și deși greutatea e mare, încape mult mai ușor decât variantele mai înalte. Grosimea este de 11,3 mm când e pliat și de numai 5,2 mm când e deschis. Este construit din titan de gradul 5, cu un finisaj lucios, iar spatele este protejat de Ceramic Shield.

Per total, așa cum ne-am obișnuit de la Apple, designul transmite senzația unui produs premium, cu o construcție atentă la detalii. Balamaua este una dintre componentele esențiale. Apple spune că mecanismul este alcătuit din peste 100 de componente și că a fost proiectat pentru a permite deschiderea și închiderea fluidă a telefonului. Sincer să fiu, tind să le dau dreptate: deschiderea și închiderea telefonului au mers mereu impecabil și nu am observat vreun glitch în zona din mijloc.

La asta contribuie cu siguranță și felul în care a fost construit ecranul interior, care folosește un finisaj special nano-texture, pentru a reduce reflexiile dar și să facă pliul din mijloc mai puțin vizibil. E un finsaj mat care se simte foarte bine la atingere și este una dintre diferențele prin care Apple încearcă să rezolve câteva dintre problemele care au însoțit telefoanele pliabile încă de la primele generații și cred că le-a ieșit.

Aplicații neoptimizate pentru formatul lat

Apple a gândit cele două ecrane astfel încât să aibă proporții cât mai apropiate: ecranul exterior, atunci când telefonul este închis, are un format relativ lat pentru un smartphone, iar cel interior, când îl desfaci, oferă o suprafață mai apropiată de formatul landscape. Ideea e ca trecerea de la un ecran la celălalt să fie cât mai naturală și să poți avea un ecran mai mare fără să schimbi radical modul în care ții telefonul. În practică, însă, lucrurile sunt mai complicate. Majoritatea aplicațiilor nu sunt optimizate pentru acest format mai lat și de multe ori ai doar mult spațiu gol nefolosit pe margini așa că ajungi oricum să întorci telefonul.

iPhone Duo, un telefon care cere multe de la tine. Și nu are Face ID

Dacă ai de gând să-ți cumperi noul iPhone Duo, trebuie să te pregătești mental de ceva la care nu te-ai aștepta neapărat: pentru prima oară după mult timp, trebuie, treptat, să înveți de la capăt cum să folosești un iPhone. După atâția ani în care ne-am obișnuit cu aceeași experiență de utilizare a iPhone-ului, să iei în mână noul iPhone Duo vine cu multe provocări și cu o perioadă de adaptare pe care am găsit-o destul de dificilă.

În primul rând, trebuie să te obișnuiești cu ideea că tocmai ai dat peste 12.000 de lei pe un telefon care nu are Face ID și nici buton de silent (și o cameră mai slabă, dar despre asta vorbim mai jos). Poate să nu pară mare lucru, dar Face ID s-a înrădăcinat atât de mult în felul în care folosim telefoanele încât mi se pare un mare dezavantaj să nu îl ai la dispoziție, mai ales pe un telefon atât de scump.

Faptul că a trebuit să folosesc amprenta a fost un mic disconfort în folosirea de zi cu zi, însă unul care s-a adăugat la multe alte mici disconforturi, ceea ce nu e chiar plăcut. În timp, după câteva săptămâni, m-am reobișnuit să folosesc amprenta, însă sunt două lucruri de menționat: dacă ai Apple Watch,, poți debloca telefonul cu ajutorul lui atunci când ceasul este la mână, deblocat și se află în apropierea iPhone-ului (Configurări > Touch ID și cod > Deblocare cu dispozitive din apropiere); Apple pare să pregătească o alternativă la Face ID.

În versiunea beta iOS 27.3, compania testează o funcție care permite deblocarea telefonului folosind camera frontală de pe ecranul exterior. Nu este însă Face ID în adevăratul sens al cuvântului, deci nu vei putea folosi asta pentru plăți sau autentificarea în aplicații.

Dincolo de dispariția Face ID și a butonului de silent (poți pune telefonul pe Silent intrând în Control Center, totuși), cele mai multe bătăi de cap îți va da faptul că telefonul poate fi folosit întorcându-l în toate modurile posibile, ceea ce devine destul de iritant.

În mod normal, dacă folosești deja de ceva timp un iPhone, nu vei avea probleme de adaptare când îți iei un model nou: vei apăsa instinctiv pe butoane fără să te gândești. Știi unde sunt toate și ce fac. Însă pe Duo lucrurile pot să devină foarte confuze foarte rapid. În funcție de cum ții telefonul în mână sau dacă îl folosești închis sau deschis, butoanele își schimbă constant pozițiile și trebuie să te reajustezi constant și tu.

Nu pare mare lucru și într-adevăr nu e o tragedie, însă e încă un disconfort care se simte în folosirea zilnică a telefonului. Mi s-a întâmplat de multe ori să apăs pe butonul greșit și să blochez ecranul din greșeală de exemplu, ceea ce poate fi frustrant.

După câteva săptămâni începi să te obișnuiești, însă nu am ajuns niciodată să folosesc telefonul la fel de instinctiv ca pe un iPhone clasic.

Un ecran mai mare nu înseamnă neapărat unul mai comod

Un alt lucru cu care mi-a fost destul de greu să mă obișnuiesc a fost tastatul cu telefonul deschis. Deși ai la dispoziție un ecran mult mai mare, asta nu înseamnă neapărat că e mai comod să scrii pe el. Tastatura se întinde pe o suprafață mai lată, iar dacă încerci să tastezi cu ambele mâini, e chiar incomod. Dacă îl ții ca pe o tabletă, nici nu mai poți ajunge la toate tastele la fel de ușor. În plus, formatul mai lat te face să-ți schimbi puțin poziția mâinilor față de cum ești obișnuit să ții un telefon. Până la urmă, am ajuns să prefer să-l închid atunci când aveam de scris un mesaj mai lung.

iPhone Duo e un telefon care cere multe de la tine: trebuie să te adaptezi la felul în care îl ții în mână, îl deschizi, îl rotești și interacționezi cu el. Sunt multe gesturi mici care, luate separat, nu par importante, dar care se adună și fac ca experiența să fie mai puțin intuitivă decât te-ai aștepta de la un iPhone.

Ce aplicații sunt mai bune pe iPhone Duo? Plusuri și minusuri

Una dintre cele mai discutate probleme ale Duo a fost legată de faptul că multe aplicații încă nu erau adaptate la noul format la data lansării telefonului. Mi s-a părut din start ceva mai degrabă trivial pentru că era clar că, în timp, toate se vor adapta. Nu cred că asta e cea mai mare problemă: în ultimele săptămâni, treptat, majoritatea au făcut deja asta. Apple anunța în noiembrie că peste 200.000 de aplicații erau deja optimizate pentru Duo.

Totuși, e important să facem o distincție între trei categorii de aplicații. Prima și cea mai bună este cea a aplicațiilor adaptate complet, adică nu doar redimensionate, ci și regândite pentru ecranul mai mare. Aici vei observa că interfața aplicațiilor se schimbă în funcție de felul în care tu ții telefonul, adică meniurile sunt repoziționate, poate apar niște coloane în plus etc; adică simți că aplicația chiar profită de spațiul în plus.

Urmează apoi aplicațiile care au fost doar redimensionate. Ele reușesc să acopere toată suprafața, dar păstrează interfața clasică, numai că întinsă pe un ecran mai mare. În unele cazuri arată bine, în altele rămâne mult spațiu gol sau elementele sunt poziționate destul de ciudat. În fine, există și aplicații care nu au fost adaptate deloc, cum e Duolingo, de exemplu, care arată foarte rău:

Unde mi se pare că ecranul mai mare chiar își arată utilitatea este, în primul rând, în aplicațiile care se concentrează pe video landscape: YouTube, Netflix, HBO Max, Apple TV arată mult mai bine pe display-ul interior. Am avut onoarea să văd Manchester United (clubul cu care țin) cum e distrusă pe teren de marea rivală Liverpool chiar pe iPhone Duo și am putut măcar să mă consolez că experiența vizionării meciului pe ecranul mai mare chiar e plăcută.

Ai mai mult spațiu pentru imagine, iar în cazul YouTube poți să navighezi mai ușor prin clipuri și recomandări în timp ce urmărești ceva.

Te ajută când lucreză în Word

Ecranul mare poate să fie util și dacă ai de citit sau de modificat un document în Word, de exemplu. Vezi mai mult din el fără să tot derulezi, iar în Excel și PowerPoint ai mai mult loc pentru tabele, slide-uri și instrumentele de editare. La fel, în Zoom poți urmări mai ușor ce se întâmplă într-o întâlnire. E o experiență plăcută și citirea articolelor de pe site-urile de presă sau chiar din aplicația Kindle, mai ales când ții telefonul deschis în modul portret, ai senzația că ca un fel de Kindle în mână.

Un alt avantaj este că poți împărți ecranul între două aplicații și să le folosești în același timp. De exemplu, poți ține deschis un document în Word într-o parte și browserul Safari în cealaltă, dacă ai nevoie să verifici niște informații în timp ce scrii. Sau poți avea o conversație pe WhatsApp deschisă lângă o aplicație de notițe, fără să tot sari de la una la alta.

Camerele iPhone Duo: marele compromis

La capitolul camere, iPhone Duo este probabil unul dintre cele mai evidente exemple în care Apple a făcut compromisuri pentru a putea construi un telefon pliabil atât de subțire. Și, sincer, mi se pare destul de greu de justificat să plătești peste 12.000 de lei pentru un telefon care nu vine cu un sistem foto la nivelul modelelor de top din 2026.

În primul rând, sunt doar două camere: cea principală Fusion și cea ultrawide. Ambele vin cu 48 de megapixeli. Camera principală are, cum te-ai aștepta, diafragmă de f/1.6 și stabiliare optică a imaginii, iar cea ultrawide vine cu unghi de cuprindere de 120 de grade și diafragmă f/2.2.

Mai important este, însă, ce nu ai. Nu ai o cameră telefoto și deci nu beneficiezi de un obiectiv cu zoom optic propriu. iPhone Duo vine cu un zoom de 2x de calitate optică, ceea ce e decent pentru pozele obișnuite. Totuși dacă vrei să faci o poză la ceva la distanță, vei observa o deteriorare a calității semnificativă. Sigur, zoomul digital ajunge până la 10x, dar rezultatele lasă de dorit și diferența e mare față de ce ai obține cu un teleobiectiv.

Camerele frontale sunt decente, dar nimic care să impresioneze. Ai o cameră frontală de 12 megapixeli pe ecranul exterior care face o treabă bună la selfie-uri și încă una ascunsă (dar nu chair, se vede reflexia la lumină) sub ecranul interior, destinată în mare parte FaceTime. Imaginea de pe această a doua cameră arată decent în lumină foarte bună, dar calitatea scade semnificativ dacă nu ești undeva bine luminat.

La filmare, lucrurile stau ceva mai bine. Poți înregistra la rezoluție 4K Dolby Vision, inclusiv la 120 de cadre pe secundă cu camera principală, ai mod Cinematic și Action Mode, iar funcția Dual Capture îți permite să filmezi simultan cu camera frontală și cea principală.

Sunt niște camere care ar fi în regulă pe un telefon mai ieftin, dar care devin greu de justificat când vorbim despre unul dintre cele mai scumpe iPhone-uri. Nu spun că nu poți face fotografii foarte bune cu el. Camera principală este suficient de bună pentru majoritatea situațiilor de zi cu zi. Spun doar că, la peste 12.000 de lei, mă așteptam să nu trebuiască să fac atâtea compromisuri.

Bateria se ține bine, dar telefonul se încinge

iPhone Duo are două baterii, câte una în fiecare jumătate a telefonului, care funcționează împreună ca o singură unitate. S-a ajuns aici pentru că Apple a vrut să distribuie mai eficient componentele într-un corp pliabil foarte subțire, fără să sacrifice prea mult din capacitatea totală. Și aș zice că e o reușită. Cu telefonul încărcat la 100% atunci când mă trezeam, rareori era la sub 50% la finalul zilei. E adevărat, nu l-am folosit pentru gaming, însă l-am folosit destul pentru vizionat clipuri pe YouTube. De menționat aici că da, bateria se va consuma mai repede pe măsură ce folosești ecranul deschis mai mult. Per total, nu am de ce să mă plâng când vine vorba de baterie.

Problema apare însă atunci când începi să folosești telefonul mai intens. iPhone Duo se încălzește destul de tare, iar asta se întâmplă mai ales când folosești camera pentru perioade mai lungi. Apple a încercat să prevină problema printr-un sistem de răcire cu cameră de vapori și un element flexibil din grafit integrat în zona balamalei, care ajută la distribuirea căldurii între cele două jumătăți ale telefonului. E o soluție interesantă, mai ales că Duo folosește același procesor A20 Pro ca modelele iPhone 18 Pro. Numai că spațiul disponibil pentru răcire este mai limitat, iar telefonul trebuie să gestioneze și două ecrane, dintre care unul considerabil mai mare decât cel al unui smartphone obișnuit. Cred că mai e de lucrat aici.

iPhone Duo e un telefon curajos, plin de compromisuri și scump

Având în vedere că telefoanele pliabile există deja de ceva timp pe piață, e legitim să te întrebi de ce îl numesc curajos. E curajos pentru Apple, care e printre companiile care până acum ceva vreme se sfia să se arunce într-o categorie nouă de produse înainte să fie convinsă că poate veni cu o versiune proprie, suficient de bine pusă la punct. iPhone Duo e orice dar numai „pus la punct” nu, însă asta nu e neapărat ceva rău dacă vrei să experimentezi cu un produs nou.

Apple nu a încercat pur și simplu să copieze rețeta pe care Samsung, HONOR sau OPPO o folosesc deja de câțiva ani. A venit cu un format diferit (Huawei Pura X e singurul care se apropie): închis, telefonul este mai scurt și mai lat, aproape ca un pașaport, iar deschis ai un ecran de 7,6 inchi.

Apple a încercat să facă trecerea între cele două ecrane cât mai naturală, păstrând proporții apropiate, ca să nu simți că folosești două dispozitive complet diferite. Nu e neapărat o idee revoluționară în sine, dar schimbă felul în care folosești un pliabil față de modelele concurente, care au mizat în general pe un ecran exterior mai îngust și mai alungit.

Mi-a plăcut foarte mult ecranul interior, finisajul mat, felul în care funcționează balamaua și faptul că poți folosi telefonul aproape ca pe o tabletă atunci când am nevoie de mai mult spațiu. Practic, ai în același timp și un telefon mic și unul mare, ceea ce clar poate fi un plus. Pentru citit, urmărit videoclipuri sau lucrat cu două aplicații în paralel, Duo oferă o experiență pe care un iPhone obișnuit nu o poate reproduce.

Pe de altă parte, sunt multe lucruri la care trebuie să te adaptezi și care nu mi se par neapărat niște compromisuri pe care ar trebui să le accepți la un telefon atât de scump. Lipsa Face ID, greutatea, tastatul, aplicațiile care încă nu profită de display-ul mare, utilizarea destul de incomodă per total și, mai ales, sistemul foto inferior celui de pe modelele Pro sunt aspecte pe care le simți în fiecare zi. Unele dintre ele probabil vor fi îmbunătățite la generațiile următoare, dar asta nu schimbă experiența pe care o primești acum.

Cred că iPhone Duo are sens mai ales pentru cineva care folosește deja produse Apple, își dorește de mult un telefon pliabil și știe că va profita frecvent de ecranul interior. E adevărat, după trei săptămâni de folosire a iPhone Duo am înțeles mai bine de ce și-ar dori cineva un telefon pliabil și cred că Apple a venit cu un prim model bun. Nu m-a convins însă că acesta trebuie să fie următorul meu telefon.