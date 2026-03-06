REVIEW Proaspăt lansat, cel mai performant telefon Samsung are o ultra-problemă. Și nu e una tehnică, ci una existențială

Samsung a lansat zilele trecute cel mai nou vârf de gamă Galaxy S26 Ultra la un preț mai mare ca anul trecut. HotNews a testat noul ultra-telefon al producătorului sud-coreean și a încercat să afle dacă noul vârf de gamă își justifică noul cost. Două dintre noile funcții ne-au impresionat.

PLUSURI – CE MI-A PLĂCUT LA Samsung Galaxy S26 Ultra

+ #1 „Privacy Display” – tehnologia care permite ca ecranul să se înnegrească complet sau selectiv în funcție de aplicația deschisă sau doar pe zona de notificări atunci când este privit din unghiuri laterale. Cred că e un avans tehnologic care va deveni ceva standard în anii ce urmează pe viitoarele ecrane de pe telefoanele mobile (detalii mai jos).

+ #2 Stabilizarea incredibilă pe video în modul „Horizon lock". Fără a sacrifica (prea mult) din calitatea video, Samsung poate păstra un cadru fix chiar și dacă rotești telefonul la 360 de grade – e impresionant când vezi pe viu ce face.

+ S26 Ultra se simte cu adevărat ca un pachet premium : de la construcție la software, de la camerele foto-video la autonomia bateriei, de la viteza procesorului la ecranul excelent.

+ Camerele foto-video sunt un combo foarte convingător – rezultate foarte bune, la vârful tehnologiei în prezent, lejer pe același nivel cu seriile Google Pixel și noile modele Apple iPhone.

+ Autonomia excelentă a bateriei – Un telefon pe care în șase zile de teste l-am încărcat doar de 4 ori. Am dus și 40 de ore între încărcări, păstrând ecranul mereu activ cu funcția Always On. Cu puțină atenție, dacă menajezi mai bine telefonul, l-ai putea duce și în trei zile complete de utilizare.

+ Funcțiile de Inteligență Artificială pe care Samsung le propune pe seria S26 Ultra (multe din ele disponibile și pe modelele mai vechi) sunt chiar mișto: unele sunt utile și bine realizate, precum funcțiile de editare a pozelor, de reimaginare a detaliilor și fundalelor, de decupare/umplere goluri în imagini, de generare de imagini de fundal sau funcția „Circle to search" pentru o căutare rapidă a elementelor de pe ecran care e și mai dezvoltată acum.

+ Combinație Software – Hardware foarte bună. Android 16 cu Samsung One UI 8.5 de pe S26 Ultra este foarte capabil, coerent în design și foarte fluid. Cât timp am avut telefonul în teste nu am dat peste nici o eroare, agățare sau probleme. Samsung promite 7 ani de actualizări majore.

MINUSURI – Ce NU mi-a plăcut la Samsung Galaxy S26 Ultra

– Faptul că un telefon de 7.400 de lei preț de lansare (scumpit față de anul trecut) nu vine cu un încărcător în cutie . Mai ales că una din noutățile acestei generații este încărcarea rapidă la 60W, dar care nu se poate obține decât cu un încărcător separat cumpărat de la Samsung (160-180 de lei pe net). Șansele ca utilizatorii să aibă pe acasă un încărcător perfect compatibil cu noua încărcare rapidă Samsung sunt foarte mici. De altfel, tot pachetul cu care vine telefonul e sărăcăcios : fără folie de protecție pre-aplicată pe ecran, fără husă inclusă din cutie. Nu sunt „mofturi”, sunt elemente pe care competiția le oferă pe telefoanele lor de ani de zile, inclusiv în zona de mijloc și de jos a gamelor de preț.

– Ergonomia mai puțin reușită . Modulul camerelor foto are acum o „cocoașă" apreciabilă în dimensiuni care face telefonul instabil pe masă și mai problematic de manevrat. Dacă la muchii Samsung laudă subțirimea telefonului de doar 7,9 mm, grosimea la modulul foto măsurată de mine ajunge la 12,5 mm, adică cine își va lua o carcasă să „niveleze" spatele se va alege cu un telefon foarte… grăsuț.

. Modulul camerelor foto are acum o „cocoașă” apreciabilă în dimensiuni care face telefonul instabil pe masă și mai problematic de manevrat. Dacă la muchii Samsung laudă subțirimea telefonului de doar 7,9 mm, grosimea la modulul foto măsurată de mine ajunge la 12,5 mm, adică cine își va lua o carcasă să „niveleze” spatele se va alege cu un telefon foarte… grăsuț. – Samsung a ratat ocazia să pună pe S26 Ultra un sistem de magneți – așa cum Apple are deja de câțiva ani MagSafe pe modelele iPhone și precum Google a introdus anul trecut PixelSnap pe modelele Pixel. Și Samsung știe că magneții sunt utili și ajută atât la o aliniere precisă a încărcătoarelor wireless, cât și ca modalitate de fixare a telefoanelor în diverse suporturi. Știe pentru că anul acesta, cu seria Galaxy S26, a lansat o suită întreagă de accesorii care depind de un cerc magnetic pe spatele telefonului, dar a ales ca pentru telefonul propriu-zis să ignore implementarea acestei funcții, deși a mărit prețul de pornire a întregii game.

Alte lucruri de reținut despre Samsung Galaxy S26 Ultra

Telefonul renunță la construcția ramelor din titan și adopta un nou aliaj din aluminiu (numit Armor Aluminiu 3). Pierde poate puțin la partea de rezistență, dar câștigă la partea de greutate – S26 Ultra e cel mai ușor telefon din această gamă făcut până acum de Samsung. De apreciat că atât ramele din aluminiu, cât și spatele cu sticlă satinată ascund foarte bine urmele și amprentele.

Galaxy AI e peste tot: Bixby, Google Gemini, Perplexity – ca variante de agenți AI la alegere pentru utilizator; funcții precum Now Brief, Now Nudge, Circle to Search, Photo Assist și altele, precum și o suită întreagă de editări și unelte AI presărate prin meniuri și interfață.

Privacy Display e o funcție chiar utilă și bine implementată. Da, vine cu un dezavantaj: scade intensitatea luminozității ecranului dacă e activat, însă Samsung oferă opțiuni inteligente de activare. Poți selecta să se activeze doar în anumite aplicații (gen aplicația de banking) sau atunci când trebuie să introduci coduri sau parole (inclusiv codul de logare pe telefon) sau poate fi activat doar pe bulele de notificări când apar pe ecran.

Ecranul are și în acest an pe deasupra pusă sticla superioară Corning Gorilla Armor 2 și include și celebrul strat Samsung anti-reflexii pentru a anula sursele exterioare de lumină.

Bateria își păstrează capacitatea ca la ultimele cinci generații – 5.000 mAh – însă optimizările Samsung și noul procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 mult mai eficient fac ca S26 Ultra să aibă o autonomie grozavă. Și soluția de răcire a fost îmbunătățită cu 20%. Nu prea am simțit în perioada de test ca telefonul să se supraîncălzească.

Bateria își păstrează capacitatea ca la ultimele cinci generații – 5.000 mAh – însă optimizările Samsung și noul procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 mult mai eficient fac ca S26 Ultra să aibă o autonomie grozavă. Și soluția de răcire a fost îmbunătățită cu 20%. Nu prea am simțit în perioada de test ca telefonul să se supraîncălzească.

Deși S26 Ultra se poate încărca fără fir la 25W și respectă standardul Qi2.2, Samsung nu a ales să integreze și magneți pe spatele telefonului conform standardului. Păcat… Ca viteză a încărcării, am observat un +18% în 30 de minute pe un încărcător wireless (și magnetic, dar degeaba…) de 25W de la Samsung.

Cititorul de amprente, amplasat sub ecran, este unul de tip ultrasonic și s-a comportat foarte bine, rapid și exact în a detecta amprentele de fiecare dată.

Telefonul se lansează pe 11 martie în România și are un preț de pornire de 7.400 de lei pentru varianta cu 12GB RAM și 256 GB stocare. Ajunge până la 9.950 lei pentru 16GB RAM și 1TB stocare.

Până pe 11 martie, însă, la precomandă pe site-ul Samsung și pe site-urile partenere, cumpărătorii pot primi la același preț un telefon cu un spațiu de stocare dublu, economisind practic aproape 1.000 de lei. Adică la 7.400 cine face precomandă primește un S26 Ultra cu 512 GB stocare.

Samsung mai oferă și variante de Trade-In ca reduceri. Astfel, utilizatorii pot obține până la 1.950 de lei reducere dacă dai la schimb un telefon mai vechi. Și comercianții parteneri oferă variante de buy-back.

Ce am testat

Pentru acest review am folosit un model Samsung Galaxy S26 Ultra (Cobalt Violet, 12 GB RAM și 256 GB stocare) timp de 6 zile în București, în rețeaua 5G Orange. Telefonul a fost folosit pe post de unic telefon personal, cu toate aplicațiile și serviciile pe care le folosesc în mod normal pe telefonul propriu.

Telefonul a rulat Android 16 (cu Google Play system update din 1 noiembrie 2025), interfața Samsung One UI 8.5 și în perioada de test nu a primit nicio actualizare de sistem.

Telefonul a fost folosit ca un telefon normal, fără să-l menajez din punct de vedere al bateriei și fără a activa vreodată modul de economisire a bateriei. A fost însă setat pe funcția „Dark Mode”, care presupune fundaluri închise în multe zone din meniu și în diverse aplicații, dar a fost păstrat pe rata adaptivă de refresh de maxim 120Hz, iar ecranul „Always On” chiar a fost păstrat activ în permanență (dar în varianta minimalistă, cu fundal negru și text alb, doar cu ora, data și iconițele de notificări).

Telefonul ne-a fost pus la dispoziție pentru test în România de către Samsung, însă nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol. Acesta nu este un articol publicitar, ci este o recenzie a unui produs, un demers pur jurnalistic. Nimeni din partea producătorului nu a văzut spre consultare sau aprobare conținutul recenziei înainte de publicare, iar ideile, aprecierile, criticile și opiniile exprimate în articol sunt exclusiv ale autorului.

Samsung Galaxy S26 Ultra – DESIGN & ERGONOMIE

Pe scurt: S26 nu schimbă multe în termeni de design, rămâne un pachet frumos, ușor sobru. Renunță la ramele de titan. Ergonomia are de suferit din cauza „cocoașei” de la camerele foto (12,5 mm). La muchii S26 este cel mai subțire Ultra de până acum: 7,9mm.

La capitolul estetic, Samsung a ales și în acest an calea conservatoare. Adică nu a modificat prea mult designul deja consacrat de câțiva ani ale liniei Galaxy Ultra.

Comparativ cu modelul de anul trecut, sau chiar și de acum doi ani, noul S26 Ultra pare doar puțin mai rafinat, ușor mai rotunjit la colțurile ecranului, cu margini mai drepte și muchii mai subțiri.

De altfel, Samsung spune că noul S26 Ultra este cel mai subțire astfel model din întreaga linie de până acum, cu o grosime de doar 7,9mm la muchii (față de 8,2 anul trecut sau 8,6mm acum doi ani).

Însă subțirimea la muchii a făcut ca Samsung să umfle simțitor mai mult „cocoașa” de la modulul de camere foto. Ca design, noua „insulă” care înconjoară trei din cele cinci camere foto arată destul de bine, cu o suprafață de sticlă semi-transparentă.

Dar „cocoașa” e amplasată asimetric pe spate, în colțul din stânga-sus, ceea ce face ca telefonul să fie aproape de nefolosit când e așezat pe spate pe o suprafață plană.

Da, știu, majoritatea utilizatorilor vor spune că e o non-problemă având în vedere că vor pune instant o husă pe telefon, dar pentru cei care poate și-ar dori să folosească telefonul dezvelit e puțin deranjant (da, existăm și noi ăștia câțiva printre voi, cei mulți 🙂 )

Chiar și așa, am măsurat „cocoașa” de la camere la aproape 12,5 mm grosime. Adică cine vrea o husă care să o anuleze atunci când pune telefonul pe masă, va „ceda” mult de la cei 7,9mm subțirime la muchie și se va alege cu un telefon foarte butucănos.

Grosimea lui S26 Ultra – La la modulul foto și la muchie / Foto: HotNews

Ecranul și în acest an este complet plat, punctând cu o notă de seriozitate, iar rama nu mai este realizată din titan, precum la ultimele două generații de Galaxy Ultra. Samsung a ales să urmeze Apple și să facă o „retrogradare” la o construcție de aluminiu (denumită Armor Aluminium 3). Reprezentanții Samsung cu care am discutat spun că noua formulă păstrează toată rezistența ramei din titan, dar oferă o greutate mai permisivă unui telefon care este printre cele mai mari de pe piață.

Apreciez însă foarte mult sticla satinată de pe spate – plăcută la atingere și foarte capabilă să ascundă amprentele și urmele, cel puțin pe culoarea Cobalt Violet al telefonului de test.

Pe partea de ergonomie, telefonul suferă totuși din cauza dimensiunilor sale apreciabile. Butoanele sunt toate pe partea dreaptă, oferă un feedback foarte bun, însă mânuirea telefonului cu o singură mână a aproape imposibilă sau, cel puțin, e foarte riscantă.

Totuși, în ciuda dimensiunilor sale, telefonul nu mi s-a părut prea greu. La 214 grame telefonul e sesizabil mai ușor decât modele Ultra din trecut. Spre exemplu l-am comparat în mână cu un S23 Ultra al unei colege, cotat la 234 grame. Ai spune că 20 de grame sunt puține și nu s-ar simți, dar nu e așa – am putut percepe diferența, iar la o utilizare prelungă acest lucru cu siguranță contează.

Per total, însă, din punct de vedere estetic noul Galaxy Ultra mi se pare în continuare unul dintre cele mai ochioase telefoane la ora actuală, mai ales dacă-l ai într-o variantă cu culoare precum Violet, Albastru deschis sau Roz-auriu (ultima disponibilă doar la comandă online de la Samsung).

Samsung Galaxy S24 Ultra – DISPLAY

Pe scurt: Ecran super, specificații de top, rapid și luminos. „Privacy Display” e, într-adevăr, un avantaj real, un pas tehnologic înainte ce ar putea să introducă un nou parametru must-have pe viitoarele telefoane.

Deja nu mai e o noutate că ecranele de pe vârfurile de gamă Samsung sunt printre cele mai bune, iar anul acesta nu e vreo excepție și asta pentru că vorbim practic de aproape același ecran excelent ca la ultimele două generații.

Un superb AMOLED LTPO de 6,9 inci diagonală, cu refresh adaptiv de la 1 la 120Hz cu rezoluție 1440 x 3120 pixeli, pe un format înalt 19,5:9, ceea ce se traduce într-o densitate a pixelilor de 500 pe inci.

Displayul vine cu același prag ridicat la luminozitate, 2.600 nits la punctul maxim, ceea ce-l face foarte ușor de urmărit chiar și în lumina directă a soarelui. Iar Samsung a pus și în acest an pe modelul Ultra sticla superioară Corning Gorilla Armor 2 care nu doar că rezistă foarte bine la zgârieturi, dar include și un strat anti-reflexii pentru a anula sursele exterioare de lumină.

La culori, la contrast, la unghiuri de vizualizare am apreciat că e un ecran senzațional și plăcut de folosit.

PRIVACY SCREEN

Poate una din cele mai interesante funcții care au apărut în ultimii ani pe un telefon. Samsung a adus o mică revoluție de tehnologie pe ecranul de pe S26 Ultra, posibilitatea de a ascunde ecranul sau parte din ecran dacă te uiți la el din unghiuri laterale.

Similar cu ce fac foliile de protecție de tip „privacy”, care înnegresc ecranul atunci când e privit din lateral, pentru a-l ascunde de ochii indiscreților din metrou sau din lift. Doar că Samsung a integrat această posibilitate direct în tehnologia ecranului.

Practic, Samsung a împărțit pixelii ecranului în două: jumătate sunt cu unghi larg de iluminare, iar cealaltă jumătate sunt făcuți să lumineze doar într-un con mult mai îngust, spre verticala ecranului, direct către ochii privitorului. Astfel, din lateral, odată „închiși” pixelii cu unghi larg, rămân activi doar cei care proiectează lumina direct în sus, vertical, spre ochii utilizatorului.

Dezavantajul e că, atunci când e activat, practic utilizatorul pierde o parte din rezoluția ecranului (dar e ceva aproape insesizabil), dar și din luminozitatea ecranului.

În practică însă, scăderea de luminozitate s-ar putea să nu afecteze pe majoritatea utilizatorilor care vor dori să activeze această funcție în permanență. Poate direct în lumina soarelui să fie supărător de întunecos ecranul, dar altfel e destul de ok.

Ce am apreciat, însă, cel mai mult este posibilitatea de a seta funcția „privacy display” să se activeze doar în anumite circumstanțe sau doar parțial.

Adică să se activeze doar pentru anumite aplicații pe care le poți selecta (precum aplicația de banking sau Instagram etc) sau să se activeze doar deasupra bulei de notificări atunci când aceasta apare pe ecran. Practic, ecranul rămâne complet luminos, dar când primești o notificare și apare bula în partea de sus a ecranului, un privitor indiscret care s-ar uita la telefon din lateral ar vedea doar o bulă neagră în locul notificării.

Cred că Samsung a bifat o reușită mare cu această tehnologie și nu m-ar mira ca, în curând, toți marii jucători din industrie să copieze această funcție cu adevărat utilă.

Samsung Galaxy S26 Ultra – SOFTWARE

Pe scurt: Software capabil și stabil, frumos și coerent la design. Cam plin de aplicații duplicat Samsung – Google. Plin de elemente AI oriunde intri și te joci prin telefon – unele utile, altele mai puțin.

Galaxy S26 Ultra vine cu Android 16 peste care Samsung a pus interfața sa One UI ajunsă la versiunea 8.5. Deși împrumută multe elemente din Androidul standard de la Google, Samsung merge mai departe pe rețeta „cu de toate” în care încarcă pe telefon tot felul de aplicații și funcții prin care să te pierzi, câte ceva pentru fiecare.

Samsung One UI 8.5

Acum, pe One UI 8.5 avem și un mic refresh estetic, cu zone de transparență și elemente de interfață translucide, cu multe elemente colorate tip pastel în setări sau zona de notificări și quick settings.

Apreciez că One UI rămâne în continuare destul de coerentă în design și închegată ca funcționalități și pune la dispoziția utilizatorului suficient de multe opțiuni de personalizare sau schimbări estetice sau funcționale, chiar excesiv de multe 🙂

Peste tot și toate, mi s-a părut că se și mișcă impecabil de bine, fâșneț la tranziții, rapid la utilizarea de zi cu zi. În plus, stylus-ul discret ascuns în telefon îți poate deschide o nouă dimensiune prin care să interacționezi cu telefonul sau să faci anumite lucruri pe el – să decupezi, să scrii, să completez documente, să înregistrezi doar anumite părți din ecran, să salvezi GIF-uri, să desenezi. Evident, dacă nu vrei, îl lași deoparte și nu te încurcă cu nimic.

La asta punem perechea cu excelentul procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 și totul parcă zboară. Telefonul efectiv „zbârnâie” prin orice îi dai să facă și se mișcă fluid, rapid, fără erori, fără „sughițuri”. În cele 6 zile cât l-am folosit totul a mers fără cusur, inclusiv jocuri.

Ce nu-mi place în general la Samsung (și la alți producători, de fapt) este că insistă să preinstaleze pe telefoanele sale prea multe aplicații care să le dubleze pe cele de bază oferite de Google, multe din aplicații nefiind cu nimic mai bune, sau sunt chiar inferioare celor oferite pe Androidul standard.

Sunt atât de multe aplicații dublate sau triplate care pot crea confuzii pentru utilizatorul obișnuit. De exemplu ai Samsung Shop, dar ai și „Store” pentru aplicații, dincolo de magazinul Google Play official de la Google. Ai Galerie foto, dar ai și Google Photos, ai Samsung Wallet, ai Calendarul Samsung sau Samsung Notes sau Samsung News.

Samsung Galaxy AI

AI, AI… AI peste tot. Inteligența Artificială folosită ca pretext pentru orice aplicație, orice funcție în plus. Samsung continuă inserția de AI în mai peste tot pe unde poate. Excesiv de mult, aș spune.

Pe utilizatorul obișnuit îl așteaptă pe noul S26 Ultra cu One UI 8.5 inserția AI peste tot, până la nivelul de confuzie. Ai și Google Gemini preinstalat, dar ai și Bixby cu funcții AI…. Dar ai și Perplexity preinstalat. Asta doar la partea de „agenți AI” cu care să conversezi.

Apoi ai o miriadă de aplicații și funcții care integrează elemente de Inteligență Artificială: AI Select, Circle to Search, Now Brief, Wallpaper AI, editarea pozelor cu AI, Transcrieri automate, traduceri automate la telefon, Creative Studio, Now Nudge, Writing Assist, Note Assist șamd.

Multe nu sunt noi, și nu toate sunt chiar utile. Însă acolo unde funcționează bine, am apreciat câteva din funcțiile Samsung și, peste toate, am apreciat modul mult mai smart în care Samsung a inserat și presărat funcții și capabilități AI prin aplicațiile sale deja existente, pe care multă lume le folosește zilnic pe telefoane lor.

Apreciez în continuare funcția „Instant Slow-motion” pe clipurile video din galerie, care îți permite, când ții cu degetul apăsat pe filmare, practic să înjumătățească viteza de playback a oricărui video din galerie (care poate fi fost captat cu orice telefon), dar păstrează clipul video smooth intrapolând cadre generate în timp real. Rezultatul e că atunci când ții degetul pe ecran, telefonul îți transformă acea bucată de clip într-un slow-motion foarte mișto. Dacă îți place ce vezi, itnri rapid într-o sesiune de editare și poți salva acel clip cu acel efect de slow-motion îmbunătățit de AI.

La fel cum apreciez Editarea imaginilor cu AI, care e segmentul AI unde unde ce propune Samsung probabil funcționează cel mai bine. Să decupezi, să muți, să ștergi, să reinterpretezi elemente din poze funcționează foarte bine și rapid. Ca și în trecut, cel mai utilă de exemplu mi se pare posibilitatea să îndrepți o fotografie fără a face crop în ea – practic îndrepți fotografia, iar zonele extreme care ar rămâne goale sunt umplute cu sens de către motorul AI.

Și foarte distractivă mi s-a părut posibilitatea să reinterpretezi orice fotografie în diferite sitluri: 3D toon, Retro Anime, Pop Art, Watercolour, Oil Painting, Anime, Crayon, Comic, Sci-Fi. Las mai jos un exemplu:

Samsung Galaxy S26 Ultra – FOTO

Pe scurt: camere foto foarte bune, un pachet competent cu camere care deservesc toată plaja de zoom și de încadrare. Aplicație bine gândită și un sistem foto rapid.

La capitolul fotografii noul S26 Ultra stă destul de bine. Parcă nu mai e acel „wow” ca în anii trecuți, e greu să mai impresionezi când la vârful pieței sunt telefoane extrem de capabile la capitolul foto precum modelele Pixel de la Google sau ultimele modele de iPhone.

Dar asta nu înseamnă că S26 Ultra e mai prejos. Vine cu un sistem de camere foto care pur si simplu oferă o experiență de top, poate chiar și mai bun pe alocuri față de rivali pentru că vine cu un pachet foto care se împarte mai bine pe toată plaja de zoom, cu rezultate excelente pe wide (principală) și ultrawide, dar și pe plajele de zoom de 2x (digital), 3x (optic), 5x (optic), 10x (digital/hibrid).

În mare vorbim cam de aceleași camere foarte bune de anul trecut, doar cu lentile ceva mai luminoase (F1.4 vs F1.7) pentru senzorul principal de 200 de MP (pozele pe auto sunt salvate la 12 MP) și pentru camera telefoto de 5X (F2.9 vs F3.4).

Camera ultrawide (0,6x, 12 MP) este foarte apropiată ca look&feel cu cea principală și, în general, produce rezultate foarte bune.

Am apreciat și de data aceasta rapiditatea camerelor și a aplicației foto-video pe care Samsung a rafinat-o mult în ultimii ani. E simplu de folosit și cu opțiunile de bază la îndemână, fără să te scoată din fereastra de compoziție.

Vorba lungă, sărăcia omului… Așa că las mai jos o fotogalerie cu câteva din cadrele pe care le-am reușit să le surprind cu S26 Ultra (în general pe auto, la diferite niveluri de zoom) și care mi-au plăcut cum au ieșit. Pentru cei care vor să vadă pozele „în original” și cu informațiile EXIF, le las depozitate și aici într-o fotogalerie Flickr.

Galerie foto

(+11) :

Samsung Galaxy S26 Ultra – VIDEO

Pe scurt: Video de calitate foarte bună, cu multiple opțiuni și setări la îndemână. Anul acesta poate înregistra și filmări LOG. Stabilizarea este foarte bună, extraordinară chiar în modul „Horizon Lock”.

La partea video S26 Ultra propune un pachet destul de generos, fiind capabil să filmeze 8K la 30 de cadre pe secunde, inclusiv la zoom de 5X, iar la 4K (UHD) telefonul poate filma 4K la 60 de cadre pe secunde pe toate cele 4 camere, permițând utilizatorului să sară de la o cameră la alta chiar în timpul înregistrărilor.

Rezultatele mi s-au părut foarte bune, cu o stabilizare excelentă, inclusiv la pragurile mai mari de zoom și inclusiv din mișcare.

Nuanțele mi s-au părut echilibrate, un bun balans de luminozitate și un efect HDR eficient în zonele umbrite fără să genereze halouri dubioase. Pe timp de noapte, nivelul de zgomot parcă e mai prezent față de alte telefoane similare, dar per total totuși discutăm de o calitate foarte bună.

De apreciat că de anul acesta Samsung permite și filmări LOG, un format video cu un profil plat, conceput pentru a maximiza plaja dinamică și a reține mai multe detalii în umbre și lumini, o tehnică preferată pentru corecția de culoare și post-producție.

Las mai jos câteva exemple de filmări realizate cu Samsung Galaxy S26 Ultra la rezoluție 4K/UHD la 60 de cadre pe secunde, imagini realizate cu toate cele 4 camere de pe telefon, în diferite situații:

Stabilizare incredibilă

Cel mai tare ne-a impresionat o nouă funcție pe care Samsung a adus-o anul aacesta pe modelul S26 Ultra – stabilizare cu „horizontal lock” – un mod de a stabiliza imaginea păstrând mereu cadrul „în picioare”, cu linia orizontului nemișcându-se indiferent cum rotești telefonul.

Mi-e greu să explic în cuvinte cât de impresionantă e funcția: odată pornită o astfel de filmare cu „horizontal lock”, utilizatorul poate roti telefonul inclusiv la 360 de grade în timp ce filmează (atâta timp cât păstrează cât de cât orientarea camerei în direcția inițială), iar imaginile filmate NU SE MIȘCĂ. Dacă filmezi o persoană, indiferent cum rotești telefonul, cadrul filmat va rămâne mereu fix și cu persoana „în picioare”.

Și mai mult decât atât, funcția este disponibilă și pe rezoluții mai mari decât doar Full HD, inclusiv la 60 de cadre pe secundă.

Las mai jos un clip video exact cum funcționează funcția și rezultatul obținut. E de departe cea mai impresionantă funcționalitate de pe noul telefon, în opinia mea.

Samsung Galaxy S26 Ultra – BATERIE & ÎNCĂRCARE

Pe scurt: Capacitatea bateriei e aceeași ca din 2021 încoace, dar autonomia telefonului este foarte bună. Am dus cicluri mai ușoare de 36-40 de ore între încărcări, ceea ce mă face să cred că, dacă am grijă de el, telefonul m-ar putea duce și trei zile întregi. Nu vine însă cu încărcător în pachet (previzibil), iar asta înseamnă că pentru a se bucura de noua viteză de încărcare promovată de Samsung (60W, +75% în 30 de minute), utilizatorul trebuie să-și cumpere un încărcător special, compatibil, de la Samsung (+160-180 de lei).

Pentru Galaxy S26 Ultra Samsung a ales și în acest an să păstreze bateria fix la aceeași capacitate precum la ultimele cinci generații: 5.000 mAh. Asta în condițiile în care alți producători lansează deja de mai bine de un an telefoane la fel de subțiri dar cu baterii de 6 sau chiar 7.000 de mAh.

Totuși, țin să remarc autonomia foarte bună pe care telefonul a avut-o în zilele mele de test. Practic a trebuit să-l încarc doar de patru ori în cele șase zile în care l-am folosit (și ultima oară doar parțial).

E un telefon care, după obiceiul meu de consum, ar duce lejer două zile întregi între încărcări. În prima zi de test – cea mai intensă – am dus 17,5 ore de la 100% la 8%, cu un timp de ecran de 7 ore și 20 de minute.

În cea mai puțin intensiv perioadă, telefonul a ținut 40 de ore cu un timp de ecran de puțin sub 5 ore. Și toate aceste rezultate au fost obținute cu funcția de Always On Display mereu activ (care consuma cam 25-28%), adică există o rezervă de autonomie și mai mare pentru cine vrea.

Problema încărcării

Evident și din păcate, S26 Ultra vine fără vreun încărcător în pachet, deși discutăm de un telefon cu un preț la lansare de 7.400 de lei.

Dacă Samsung a ales să păstreze capacitatea bateriei aceeași, măcar anul acesta a făcut un pas înainte în ceea ce privește vitezele de încărcare. Pe fir S26 Ultra se încarcă acum la 60W (față de 45W anul trecut), iar wireless viteza de încărcare e de 25W pe standardul Qi2.2.

La încărcarea pe fir la 60W Samsung susține că telefonul ajunge la 75% în 30 de minute.

Un rezultat decent, dar deloc impresionant față de telefoanele cu viteze mult mai mari de încărcare, precum cele de la Xiaomi pe care le-am testat cu deja mulți ani în urmă și care aveau încărcare de 120W și un timp de la 0% la 100% în circa 20 de minute.

Dar ce susține Samsung se poate obține doar cu un încărcător de 60W exact pe specificațiile Samsung. Să nu credeți că orice încărcător mai potent pe care îl aveți prin casă va funcționa exact. Eu am avut la îndemână trei – de 65W, de 80W și de 120W – cu niciunul nu am nimerit Super Fast Charging 3.0 la 60W. Și nici nu mă miră pentru că încărcarea de 60W, dacă citesc bine specificațiile Samsung de pe pagina încărcătorului lor, se atinge la 3A și 20V, or nu orice încărcător susține combinația asta printre valorile de output.

În modul de 45W (Super Fast Charging 2.0), am scos +35% în circa 30 de minute.

Un încărcător de 60W de la Samsung costă undeva între 160 și 180 de lei pe la diverse magazine online. La Samsung pe site apare deocamdată „Indisponibil”. În orice caz, cine vrea să se bucure de noutatea încărcării rapide la 60W e bun de plată extra pentru un încărcător compatibil.

Mă rog, e totuși un pas în față făcut de Samsung că a introdus un nou prag superior de încărcare, dar am să rămân consecvent cu ce am tot spus în ultimii (mulți) ani: pentru un telefon care costă 7.000+ lei e prea puțin. O încărcare ultra-rapidă, direct cu încărcător COMPATIBIL în pachet, trebuie să rămână un must-have pentru orice telefon cu pretenții de vârf de gamă, fără discuții.

Samsung S25 Ultra și Samsung S26 Ultra

CONCLUZIE – Ultra-problema în cazul Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung ne-a obișnuit deja în ultimii ani să scoată telefoane vârfuri de gamă excelente. Și anul acesta nu e o excepție – S26 Ultra este un telefon foarte bun, un pachet destul de convingător și capabil.

Dar aici poate intervine și un posibil blocaj, problema pe care o are Samsung. Când faci telefoane foarte bune an de an, e greu ca la fiecare nouă generație să vii cu ceva „wow”, să inovezi și să îmbunătățești semnificativ produsul. Dacă la situația asta adaugi și o mărire a prețului, atunci ajungi să ai o problemă.

Pentru Samsung, în momentul de față, tot Samsung e cel mai mare rival. Pentru utilizatorii care consideră să-și ia un S26 Ultra, cel mai potrivit telefon – obiectiv vorbind – este modelul de anul trecut.

Un S25 Ultra face cam 90% din ce face noul vârf de gamă, dar costă simțitor mai puțin. Din toate considerentele obiective, nu există o altă recomandare mai bună pentru un utilizator în căutare de un telefon de top de la Samsung. Inclusiv S24 Ultra, un alt telefon excelent pe care l-am testat, poate fi o variantă mai potrivită dacă mai există în stoc pe piață, pe undeva.

:

Sigur, subiectiv, pot înțelege de ce cineva ar fi dispus să dea atâția bani pe modelul de top de acum – de la dorința de a avea cel mai nou și cel mai cel, de la considerente estetice, la preferințe de dimensiuni sau „privacy display”.

Totuși, după aceste zile de test, pot spune că S26 Ultra e un telefon care le bifează (aproape) pe toate: un ecran superb și acum și inteligent prin funcția sa privacy, build quality de top, camere foto-video foarte capabile, la pachet cu un soft mai cizelat și mai polișat ca niciodată, un procesor fâșneț, stabil și capabil și o miriadă de funcții AI, unele utile, altele mai mult de umplutură.

Nu-mi place că nu vine din pachet cu un încărcător capabil să ofere utilizatorului specificațiile la care face Samsung publicitate (încărcarea rapidă la 60W), dar măcar are o autonomie a bateriei excelentă și se prezintă ca un telefon ce poate duce în mod constant două sau chiar trei zile între încărcări.

Altfel, încercând să judec telefonul doar într-o bulă, decuplat oarecum de ce oferă competitorii și inclusiv Samsung pe piață cu modelele mai vechi, S26 Ultra este un telefon excelent și primește recomandarea mea.

:

Samsung Galaxy S24 Ultra – HARDWARE, SPECIFICAȚII și PREȚ

Dimensiuni :163,6 x 78,1 x 7,9 mm

:163,6 x 78,1 x 7,9 mm Greutate : 214 grame

: 214 grame Construcție : ramă din aluminiu (Armor Aluminiu 3), sticlă față (Gorilla Glass Armor 2), sticlă spate (Gorilla Glass Victus 2), IP68

: ramă din aluminiu (Armor Aluminiu 3), sticlă față (Gorilla Glass Armor 2), sticlă spate (Gorilla Glass Victus 2), IP68 Ecran: 6.9-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X, QHD+, refresh adaptiv 1-120Hz (S-Pen inclus), luminozitate 2.600 niti

6.9-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X, QHD+, refresh adaptiv 1-120Hz (S-Pen inclus), luminozitate 2.600 niti Procesor : Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3mm) / Octa-core (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M)

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3mm) / Octa-core (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU : Adreno 840

: Adreno 840 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Stocare : UFS 4.0, 256 GB / 512 GB / 1 TB

: UFS 4.0, 256 GB / 512 GB / 1 TB Baterie : 5.000 mAh Li-Ion

: 5.000 mAh Li-Ion Încărcare : 60W pe fir (PD 3.0), 25W Wireless (Qi2.2), Încărcare wireless inversă 4,5W

: 60W pe fir (PD 3.0), 25W Wireless (Qi2.2), Încărcare wireless inversă 4,5W Cameră frontală: 12MP, F2.2, 26mm, 4K@30/60fps

12MP, F2.2, 26mm, 4K@30/60fps Sistem de 4 camere foto-video: Camera principală: 200 MP, f/1.4 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS Camera cu unghi ultra-larg: 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5″, 0,7µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video Cameră telefoto 3X: 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom Cameră telefoto 5X: 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52”, 0,7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom

VIDEO : 8K@30fps, 4K@30/60/120fps (slow-motion), 1080p@30/60/240fps (slow motion), HDR10+

: 8K@30fps, 4K@30/60/120fps (slow-motion), 1080p@30/60/240fps (slow motion), HDR10+ Sistem de operare : Android 16 / One UI 8.5 (Android security patch level – 1 Ianuarie 2026 / Google Play system update – 1 Noiembrie 2025)

: Android 16 / One UI 8.5 (Android security patch level – 1 Ianuarie 2026 / Google Play system update – 1 Noiembrie 2025) Senzori : Senzor de amprentă ultrasonic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Giroscop, Proximitate

: Senzor de amprentă ultrasonic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Giroscop, Proximitate Conectivitate : 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 6, A2DP, LE, USB typeC 3.2, SamsungDeX, Wireless DeX, UWB support

: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 6, A2DP, LE, USB typeC 3.2, SamsungDeX, Wireless DeX, UWB support Alte caracteristici: Senzor de amprente ultrasonic, sub ecran Conexiune cu monitor extern Samsung Dex și Samsung Wireless DeX. Difuzoare stereo: unul la bază, unul mascat în fanta difuzorului pentru ureche Protecție apă și praf IP68 Stylus integrat în corpul telefonului (dar fără capabilități wireless) În pachet vine doar cu un cablu USB C la USB C. Fără încărcător, fără husă, fără folie de protecție preaplicată pe ecran.

Culori : White, Black, Sky Blue, Cobalt Violet / Pink Gold și Silver Shadow doar online pe site la Samsung

: White, Black, Sky Blue, Cobalt Violet / Pink Gold și Silver Shadow doar online pe site la Samsung Preț de lansare (februarie 2026): 7.399 lei (12GB RAM+256GB stocare), 8.399 lei (12GB RAM + 512GB stocare), 9.950 lei ( 16GB RAM + 1TB stocare)