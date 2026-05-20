REVIEW. Am testat urmașul celui mai vândut telefon din România. Două minusuri importante persistă

Samsung Galaxy A57 are o misiune grea: să ducă mai departe titlul de cel mai livrat smartphone de pe piața locală, într-un moment în care granița dintre gama medie și cea premium devine tot mai fină. Am testat timp de 16 zile succesorul popularelor A55 și A56 – cu un design extrem de subțire ce rivalizează cu seria S26, o autonomie foarte bună și performanțe robuste, A57 pare rețeta perfectă pentru mase. Totuși, sub carcasa elegantă rămân câteva compromisuri greu de ignorat. Merită upgrade-ul?

Cel mai vândut telefon din România în ultimii ani

Potrivit datelor Omdia, Samsung are cea mai mare cotă de piață (35%) din Europa (fără Rusia) dintre toți producătorii de telefon. Aceleași date arată că cel mai livrat telefon din 2024 a fost Samsung Galaxy A55, iar în 2025 a fost Samsung Galaxy A56.

În România, potrivit vicepreședintelui Samsung pe România și Bulgaria, Samsung domină autoritar piața de smartphone cu o cotă de piață de peste 45%, mai mare deci decât cota europeană.

„Cel mai bine vândut telefon al nostru anul trecut a fost din seria A50X, a mai fost și 55X și 56X, 5X îl numim noi”, spune oficialul Samsung.

Samsung Galaxy A57 are așadar în față o provocare importantă: să păstreze tradiția și să devină și el cel mai vândut telefon din România.

Să vedem dacă există și argumente pentru așa ceva.

PLUSURI – CE MI-A PLĂCUT la Samsung Galaxy A57

Designul și construcția. Deși e un telefon de clasă medie, A57 poaste sta mereu oricând pe aceeași masă cu vârfurile din seria S26 și să arate la fel de bine. Și să se simtă în mână la fel de premium.

Autonomia bateriei este excelentă. Este primul telefon pe care îl testez (și fac asta la HotNews de aproape 13 ani deja) care m-a dus la peste 10 ore timp de ecran folosit între încărcări.

este excelentă. Este primul telefon pe care îl testez (și fac asta la HotNews de aproape 13 ani deja) care m-a dus la peste 10 ore timp de ecran folosit între încărcări. Software bun, plăcut, refresh binevenit pentru Samsung, dar și performanțe neașteptat de bune. Am putut să mă bucur de sesiuni prelungite de gaming Call of Duty Mobile fără să simt că rulez pe un telefon de clasă medie. â

Minusuri – Ce nu mi-a plăcut la Samsung Galaxy A57

Lipsește încărcarea wireless. Pentru unii poate contează prea puțin, însă în cazul meu am resimțit lipsa ei. Samsung a lansat tehnologia de încărcare wireless pe Galaxy S6… sunt 11 ani de atunci și m-aș fi așteptat deja ca acest lucru să ajungă și pe modelel de clasă medie.

Camerele secundare modeste.

Alte lucruri de reținut despre Samsung Galaxy A57

Telefonul este foarte subțire, dar foarte mare, cu o amprentă mai mare decât un Galaxy S26 Plus. Este însă mult mai ușor, deci mai manevrabil și ergonomic.

Ecranul este rapid, frumos și suficient de luminos să fie folosit și-n lumina soarelui.

Cititorul de amprente este de tip optic, sub ecran. Deși decent de rapid și precis, mi s-a părut montat o idee prea jos.

Telefonul nu vine din pachet decât cu un cablu USB-C. Nu are încărcător, nu are husă, nu are folie de protecție sau căști.

Se încarcă la fir la maxim 45W (încărcător separat de la Samsung la 100-200 de lei). Am scos cam +60% în 30 de minute, fix cât spune Samsung că se poate.

Camera principală este decentă, chiar bună pe alocuri și la foto și la video. Cea ultra wide este un hit&miss – uneori e capabilă de rezultate bune, alteori produce poze prea moi și cu detalii estompate, mai ales pe lumină slabă. La fel și pe video.

A treia cameră de pe spate, cea macro, este degeaba – este inutilizabilă și e pusă mai degrabă pentru aspect.

Lipsesc unele funcții AI de pe frații mai scumpi, dar asistenții precum Gemini, Perplexity sau Bixby sunt prezenți.

Ce am testat

Pentru acest review am folosit un model Samsung Galaxy A57 (Awesome Icyblue, 8 GB RAM și 256 GB stocare) timp de 16 zile în București, în rețeaua 5G Orange. Din toată perioada de test, într-un interval de 7 zile telefonul a fost folosit pe post de unic telefon personal, cu toate aplicațiile și serviciile pe care le folosesc în mod normal pe telefonul propriu.

Telefonul a rulat Android 16 (cu Google Play system update din 1 martie 2026), interfața Samsung One UI 8.5 și în perioada de test nu a primit nicio actualizare de sistem.

Telefonul a fost folosit ca un telefon normal, fără să-l menajez din punct de vedere al bateriei și fără a activa vreodată modul de economisire a bateriei. A fost însă setat pe funcția „Dark Mode”, care presupune fundaluri închise în multe zone din meniu și în diverse aplicații, dar a fost păstrat pe rata adaptivă de refresh de maxim 120Hz, iar ecranul „Always On” chiar a fost păstrat activ în permanență (dar în varianta minimalistă, cu fundal negru și text alb, doar cu ora, data și iconițele de notificări).

Telefonul ne-a fost pus la dispoziție pentru test în România de către Samsung, însă nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol.

Acesta nu este un articol publicitar, ci este o recenzie a unui produs, un demers pur jurnalistic. Nimeni din partea producătorului nu a văzut spre consultare sau aprobare conținutul recenziei înainte de publicare, iar ideile, aprecierile, criticile și opiniile exprimate în articol sunt exclusiv ale autorului.

Samsung Galaxy A57 – Design & Ergonomie

Pe scurt: A57 arată foarte bine și se simte ca un telefon mult mai premium decât este. În mână rivalizează senzația fraților mai scumpi din seria Galaxy S26. Telefonul este foarte subțire, dar cu o „cocoașă” apreciabilă la modulul foto. Culori interesante, ergonomie destul de bună, deși e un telefon mare ca amprentă fizică.

Pentru un utilizator mai puțin atent la ultimele trenduri sau ce telefoane se lansează an de an, dacă-i pui în mână un Samsung A57 cred că ar avea mari dificultăți să-l deosebească ca design și look&feel de un vârf de gamă precum Galaxy S26. Efectiv telefonul se simte premium la design și construcție, deși reprezintă un model de clasă medie.

Pe spate sticlă, pe laterale avem o muchie de aluminiu satinat, un ecran plat și o „insulă” de camere foto care – deși destul de înaltă – este frumos încadrată cu o sticlă semi-transparentă și cu nuanțe colorate.

Modelul pe care l-am avut în test a plusat și la capitolul design prin culoare. Modelul „Awesome Icyblue” e teoretic un albastru foarte pal, dar care în funcție de cum bate lumina se vede și ca alb, și ca alb fad, dar și ca verzui pal, iar sticla semi-transparentă din jurul camerelor foto accentuează nuanța printr-o culoare puțin mai pronunțată pe dedesubt.

Și peste toate avem subțirimea telefonului, demnă de un vârf de gamă. Samsung spune că telefonul are o grosime de doar 6,9 mm la muchie. Eu l-am măsurat cu un șubler digital și mai puțin de 7,1 mm nu mi-a dat, dar nu e ca și cum un om normal ar simți diferența între 6,9 și 7,1 mm în mână – efectiv telefonul e foarte subțire.

La modulul camerei foto, însă, grosimea ajunge la 9,46 mm, iar asta – la pachet cu poziționarea modului foto într-un colț pe spate – înseamnă că telefonul nu poate sta așezat în echilibru când îl pui pe masă. Desigur, acest mic „dezavantaj” poate și va fi cu siguranță anulat de majoritatea utilizatorilor printr-o husă.

Altfel, în mână telefonul se simte foarte bine. Așa subțire cum e, compensează pentru dimensiunea sa mai măricică – ca amprentă per total, A57 e chiar mai mare decât un S26 Plus și se apropie mai degrabă de un S26 Ultra.

Samsung Galaxy A57 – Display

Pe scurt: A57 are un ecran foarte bun, plăcut de folosit, rapid și suficient de luminos. Unul din punctele forte ale modelului.

Samsung are deja o tradiție să pună pe telefoanele sale ecrane bune și frumoase, și nu doar pe modelele liniei vârf de gamă. Acum, pe A57, avem de-a face cu un display foarte plăcut de folosit.

Vorbim de un Super AMOLED+ de 6,7 inci diagonală, cu refresh adaptiv de până la 120Hz cu rezoluție 1080 x 2340 pixeli, pe un format înalt 19,5:9, ceea ce se traduce într-o densitate a pixelilor de 385 pe inci.

Ecranul e și suficient de luminos: 1200 nits prag maxim normal, 1900 nits punct maxim – simplu spus, ecranul poate fi „citit” destul de ușor chiar și direct în lumina soarelui, perfect utilizabil de majoritatea persoanelor. Și tot la capitolul luminozitate am putut aprecia pragul foarte jos până la care se „stinge” ecranul când îl citești în întuneric deplin.

Am apreciat și culorile, și contrastul, dar și unghiurile foarte largi de vizualizare.

Ecranul este plat, ceea ce-l va face foarte prietenos cu orice folie sau sticlă de protecție, iar ramele laterale sunt foarte mici, mai puțin cea de jos care iese puțin în evidență fiind o idee mai groasă.

Samsung Galaxy A57 – Software

Pe scurt: Software destul de capabil și plăcut la design, coerent și cu multe opțiuni. Lipsesc o parte din funcțiile AI regăsite pe modelele de vârf, dar nu duce lipsă de infuzii AI pe ici-colo. Telefonul s-a mișcat bine, inclusiv la jocuri. Suportul software este de șase ani.

A57 vine cu Android 16 peste care Samsung a pus interfața sa One UI ajunsă la versiunea 8.5. Samsung promite șase actualizări de sistem, ceva ce în mod normal s-ar traduce în șase ani de suport software.

Pentru cine nu cunoaște deja, Samsung prin interfața sa împrumută multe elemente din Androidul standard de la Google, dar adaugă și multe elemente inspirate din universul iOS de la Apple și plusează pe telefon cu tot felul de aplicații, funcții și elemente de personalizare, unele utile, altele mai puțin.

One UI 8.5 este versiunea care s-a lansat cu vârfurile de gamă din seria S26, dar spre deosebire de modelele de top, pe A57 Samsung a mai scos din miriada de funcții AI, dar păstrează chestii utile precum Object Eraser, Best Face sau Edit Suggestions la partea de poze.

În schimb, nu se regăsesc aceleași opțiuni jucăușe de reinterpretarea pozelor prin diferite stiluri pe care le-am apreciat la S26 Ultra. Față de modelele mai scumpe, lipsește și funcia Samsung Dex prin care poți transforma telefonul într-un calculator dacă-l conectezi la un ecran extern.

Per total nu consider că majoritatea utilizatorilor vor simți prea tare lipsa unora dintre trucurile AI pe care Samsung le-a rezervat doar pentru modelele de top. Dimpotrivă, utilizarea telefonului pare chiar mai aerată când nu te poticnești la tot pasul de AI, AI, AI… Oricum, pentru cine vrea, telefonul vine totuși și cu suita de trei asistenți AI: Gemini, Bixby și Perplexity.

Din punct de vedere estetic, așa cum am remarcat și la review-ul pentru S26 Ultra, pe One UI 8.5 avem și un mic refresh stilistic, cu zone de transparență și elemente de interfață translucide, cu multe elemente colorate tip pastel în setări sau zona de notificări și quick settings. Per total, interfața Samsung rămâne în continuare destul de coerentă în design și închegată ca funcționalități și pune la dispoziția utilizatorului suficient de multe opțiuni de personalizare sau schimbări estetice sau funcționale, chiar excesiv de multe pe alocuri.

Altfel, mi s-a părut că telefonul s-a mișcat nesperat de bine, fâșneț la tranziții, rapid la utilizarea de zi cu zi, ba chiar capabil și pe partea de gaming.

Deși nu dispune de cel mai capabil procesor, am putut să mă bucur de multe sesiuni intense și prelungite de Call of Duty Mobile, la setări maxime și cu 60 de cadre pe secunde constant (cel puțin așa afișa contorul de Hz din sistemul Android, setat să se afișeze mereu în colț).

Samsung Galaxy A57 – Foto&Video

Pe scurt: camere foto decente, mai ales camera principală. Camera cu unghi foarte larg e bună pe zi, la foto și video, dar rezultatele noaptea sunt mixte, dar în general utilizabile. Stabilizarea este foarte bună, iar aplicația foto fâșneață. Camera macro e degeaba, doar ca să fie bifat designul cu trei lentile pe spate.

A57 vine pe spate cu un sistem de trei camere, mai mult ca să semene ca design cu modelele de top. Spune asta pentru că deși vorbim de trei camere – una principală, una ultrawide și o unitate macro dedicată – ultima dintre ele, cea macro, e pusă acolo doar de formă, e practic inutilizabilă.

Camera principală, însă, m-a surprins plăcut. În condiții de iluminare bună, oferă detalii satisfăcătoare și o claritate îmbunătățită față de generațiile anterioare, și are și un interval dinamic foarte bun, oferind în același timp culori vibrante, poate chiar prea vibrante uneori.

Totuși, texturile din zonele de umbră pot apărea ușor neclare pe alocuri, iar fotografiile la rezoluție maximă de 50MP necesită procesare suplimentară pentru a extrage detalii mai fine decât modul auto la 12,5 MP.

Și pe noapte am găsit rezultate bunicele cu camera principală, dar nimic senzațional. Modul dedicat fotografierii e timp de noapte am găsit că uneori face mai mult rău decât bine, exagerând sursele de lumină și luminând prea mult zone pe care le redă lipsite de contrast. Practic ca un mod HDR agresiv și necalibrat.

Camera ultrawide reprezintă un pas înainte față de modelul precedent, oferind culori destul de bune și un interval dinamic bun, dar claritatea nu este ideală, iar focalizarea fixă limitează fotografierea obiectelor apropiate. Camera ultrawide are totuși dificultăți majore în lumină slabă, producând imagini „moi”, cu granulație vizibilă și culori care ar fi putut beneficia de o saturare mai pronunțată.

Pentru cadrele de tip macro, am găsit că mai degrabă merge să pozez cu zoom-ul digital 2x de pe camera principală decât cu senzorul macro dedicat, deoarece acesta din urmă produce imagini cu un aspect „ieftin” și impune o distanță de lucru dificilă, care umbrește adesea subiectul.

Vorba lungă, sărăcia omului, așa că las mai jos o galerie cu o serie de fotografii pe care le-am făcut cu Samsung Galaxy A57. Pentru cine vrea mai multe info, las aici aceleași poze într-o galerie Flickr care păstrează informațiile EXIF.

Pe partea de video am fost și plăcut surprins pe alocuri, dar și dezamăgit în același timp despre unele aspecte.

Mi-a plăcut că video-ul captat pe camera principală este chiar bun, mai ales pe timp de zi, cu o expunere bună și o stabilizare chiar impresionantă. Chiar și zoomul digital de 2x este utilizabil.

În același timp, camera ultrawide mi s-a părut mult prea „moale”, dar și ea decentă la stabilizare. Nici echilibrul de lumină-umbre nu mi s-a părut cel mai bun, iar rezultatele noaptea lasă de dorit.

Am apreciat că poți capta video 4K (UHD) pe ambele camere, însă telefonul nu știe să înregistreze 4K la 60 de cadre pe secundă decât pe camera principală.

Utilizatorul poate alege între cordecuri h.264 și h.265 (HEVC), însă telefonul nu are capabilități de înregistrare HDR.

Per total, însă, aș spune că pentru gama sa de preț, A57 oferă rezultate mai degrabă bune, apreciabile și pe care utilizatorul obișnuit se poate baza mai mereu. Las mai jos câteva cadre video surprinse cu camerele de pe A57, pe zi și pe noapte.

Samsung Galaxy A57 – Baterie& Încărcare

Pe scurt: Autonomie excelentă – un telefon de două sau chiar trei zile între încărcări dacă-l menajezi puțin. Cel mai bun rezultat scos: +10 ore de ecran într-un interval de 47 de ore. Încărcare decentă, 45W cu încărcător cumpărat separat – +60% în 30 de minute, testat și verificat.

Samsung a păstrat bateria fix la aceeași capacitate precum la ultimele două generații – 5.000 mAh – însă din ce am testat telefonul are o autonomie foarte bună.

Atât de mult mi-a ținut telefonul în perioada de test încât a trebuit uneori să mp chinui să-l descarc să pot vedea statistici de baterie. E cred că primul telefon cu care am putut să obțin un timp de ecran de peste 10 ore între încărcări.

Las mai jos câteva statistici din ciclurile din perioada de test, dar pot să spun că apreciez A57 ca un telefon care, după obiceiul meu de consum, poate duce lejer două, ba chiar trei zile întregi între încărcări dacă-l menajez puțin.

Și remarc rezultatele foarte bune le-am obținut cu funcția always On mereu activă, care în statistici la final de zi îmi apărea că are un consum de 12-14%. Deci cine vrea neapărat mai mult, există o rezervă de autonomie și mai mare.

De remarcat că A57 vine la partea de încărcare cu standardul de 45W, un plus față de generațiile mai vechi de la care ar putea veni potențialii utilizatori.

Evident, telefonul nu vine din cutie cu un astfel de încărcător. Cine își dorește unul de la Samsung (să fie sigur de compatibilitate), costă între 100 și 200 de lei, depinde de unde îl cumperi.

Cu un astfel de încărcător, am scos pe ceas fix +60% în 30 de minute, adică exact cât zice Samsung că se poate maxim. DIn punctul ăsta de vedere am fost impresionat.

Ce nu mi-a plăcut – și asta am să trec ca unul din marile minusuri ale telefonului – este că nici măcar acum nu vine cu posibilitatea de încărcare wireless. Deja nu mai vorbim de o tehnologie nouă – primul Samsung cu încărcare wireless a fost Galaxy S6, tocmai în 2015. Suntem deja la 11 ani de la acel moment și încărcarea wireless la Samsung încă nu a ajuns la modelele de gamă medie. Păcat.

Concluzii

Realist vorbind, cât de multe lucruri ai nevoie la un telefon?

În urmă cu doar două luni am testat vârful de gamă Samsung Galaxy S26 Ultra, un telefon excelent, dar care vine cu o notă de plată pe măsură – peste 7.000 de lei la acel moment. Acum, Samsung prezintă publicului modelul pentru mase, Galaxy A57 care vine la aproape o treime din preț.

Le-am testat pe amândouă, unul după altul. Chiar se simte modelul mai scump de trei ori mai bun? Nici pe departe. Chiar cred în mod sincer că A57 aduce utilizatorului obișnuit mare parte din senzațiile modelului de top, mai ales pe partea de design și look&feel.

Vine și cu un ecran foarte bun, plăcut la folosire, suficient de luminos și foarte rapid, un sistem și o interfață software care în general se mișcă rapid și fără prea multe agățări, o cameră principală decentă, chiar bună uneori, iar peste toate astea probabil cea mai robustă autonomie pe care am avut-o la un telefon până acum.

Ok, da, partea software mai poate fi lustruită, lipsesc unele funcții AI pe care le regăsim la seria de vârf de gamă, camerele foto&video nu te dau pe spate în toate condițiile, iar una din camerele de pe spate este efectiv degeaba.

Și la partea de minusuri aș mai puncta lipsa încărcării wireless și prețul destul de mare cu care s-a lansat comparativ cu competiția. Din fericire, acesta a început să scadă și frecvent modelele A57 apar în magazine deja cu preț redus.

Totuși, la același nivel de preț există și alte variante mai capabile pe piață, dar asta e și frumusețea universului Android – ceva pentru toată lumea. Samsung, Motorola, Xiaomi, Oneplus, Oppo sau chiar și Google au și ele modele competitive în acest segment, fiecare cu plusurile și minusurile sale.

Dacă ar fi să privesc A57 fără contextul rivalilor de pe piață, aș spune că fără îndoială e un telefon bun pentru gama medie, un model destul de echilibrat care face multe destul de bine și pe care l-aș putea recomanda aproape oricui care nu are pretenții uriașe și nu e dispus să plătească mult mai mult pe modele vârf de gamă, din acest an sau din anii trecuți.

Cu atât mai mult, pentru un utilizator din generațiile mai vechi – A54, A53 … – cred că saltul la A57 e un pas înainte și merită recomandarea mea.

Samsung Galaxy A57 – Hardware, specificații și preț

Dimensiuni : 161.5 x 76.8 x 6.9 mm

: 161.5 x 76.8 x 6.9 mm Greutate : 179 grame

: 179 grame Construcție : ramă din aluminiu, sticlă față (Gorilla Glass Victus+), sticlă spate (Gorilla Glass Victus+), IP68

: ramă din aluminiu, sticlă față (Gorilla Glass Victus+), sticlă spate (Gorilla Glass Victus+), IP68 Ecran : 6.7-inch Super AMOLED+,refresh adaptiv 120Hz luminozitate 1.200 niti

: 6.7-inch Super AMOLED+,refresh adaptiv 120Hz luminozitate 1.200 niti Procesor : Exynos 1680 (Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-720 & 4×2.6 GHz Cortex-720 & 3×1.95 GHz Cortex-520)

: Exynos 1680 (Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-720 & 4×2.6 GHz Cortex-720 & 3×1.95 Cortex-520) GPU : Xclipse 550

: Xclipse 550 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Stocare : UFS 3.1, 128 GB / 256 GB / 512 GB

: UFS 3.1, 128 GB / 256 GB / 512 GB Baterie : 5.000 mAh Li-Ion

: 5.000 mAh Li-Ion Încărcare : 45W pe fir,

: 45W pe fir, Cameră frontală: 12MP, F2.2, 26mm, 4K@30fps

12MP, F2.2, 26mm, 4K@30fps Sistem de 3 camere foto-video :

: Camera principală: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS

50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS Camera cu unghi ultra-larg: 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm

12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm Cameră macro: 5 MP, f/2.4, (macro)

5 MP, f/2.4, (macro) VIDEO : 4K@30fps (60fps doar pe camera principală), 1080p@30/60fps, gyro-EIS

: 4K@30fps (60fps doar pe camera principală), 1080p@30/60fps, gyro-EIS Sistem de operare : Android 16 / One UI 8.5 (șsase actualizări majore de sistem)

: Android 16 / One UI 8.5 (șsase actualizări majore de sistem) Senzori : Senzor de amprentă optic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Giroscop, Proximitate

: Senzor de amprentă optic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Giroscop, Proximitate Conectivitate: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 6, A2DP, LE, USB typeC 2.0

Alte caracteristici:

Senzor de amprente optic, sub ecran

Protecție apă și praf IP68

În pachet vine doar cu un cablu USB C la USB C. Fără încărcător, fără husă, fără folie de protecție preaplicată pe ecran.

Culori : Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue, Awesome Lilac

: Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue, Awesome Lilac Preț oficiale la Samsung (mai 2026): 2.699 lei (8GB RAM + 128 GB stocare) / 2.999 lei (8 GB RAM + 256 GB stocare) / 3.899 lei (12 GB RAM + 512 GB stocare)

Ai o întrebare sau curiozitate legată de Samsung Galaxy A57 și la care nu ai găsit răspuns în review? Lasă-ne un comentariu mai jos și voi încerca să-ți răspund.