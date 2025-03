Revista Time publică o imagine cu Zelenski în fața unui tablou cu Kremlinului în flăcări. Reacție furioasă de la Moscova

O fotografie cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pozând în fața unei picturi ce arată Kremlinul în flăcări și publicată luni de revista Time a indignat Moscova, relatează agenția DPA, conform Agerpres.

„Aceasta ilustrează probabil cel mai bine nivelul de dezvoltare intelectuală și starea interioară a celui care pozează pentru imagini ca aceasta”, a remarcat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov.

Despre acea pictură, realizată în anul 2022 de artistul georgian Sandro Antadze și denumită „Vis”, se spune că este pentru președintele Zelenski simbolul favorit al victoriei pe care o dorește în războiul cu Rusia.

In Zelensky’s office hang paintings depicting the Kremlin in flames, Ukrainian soldiers, and the sinking of the cruiser Moskva.



The photos were published by The Times, which interviewed Zelensky. pic.twitter.com/yZmDsKFUSp