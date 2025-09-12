Revolut a ajuns la 4 milioane de clienți în Italia și devine a cincea bancă

Banca digitală Revolut a anunțat joi că a depășit 4 milioane de clienți în Italia, plasându-se printre primele cinci bănci italiene ca număr de clienți, după ce s-a clasat și pe primul loc printre băncile străine care operează în țară, scrie presa italiană.

Această nouă etapă importantă sosește după anunțul din luna ianuarie în care spunea că a ajuns la 3 milioane de clienți. Un rol cheie în creșterea Revolut în peninsulă l-a avut recenta lansare a IBAN-urilor italiene, care simplifică tranzacțiile zilnice, posibilitatea de a primi salariul în contul Revolut și plata fără probleme a facturilor sau a debitărilor directe. Toate aceste operațiuni aflându-se sub supravegherea autorității de reglementare italiene.

„Interesul Italiei față de Revolut crește rapid. Astăzi, în fiecare minut devin clienți Revolut patru italieni, ceea ce înseamnă că oferim produsul potrivit pentru piață și că brandul nostru este cu adevărat apreciat. Având în vedere că aproape unul din zece italieni este în prezent client Revolut, ne propunem ca până în 2026 să devenim una dintre primele trei bănci italiene ca baza de clienți”, spune Ignacio Zunzunegui, Director de Creștere pentru Europa de Sud.

Numărul clienților care își primesc salariile în conturile lor Revolut a crescut cu 62% față de noiembrie anul trecut, iar utilizatorii care își alimentează conturile Revolut cu cel puțin 1.000 EUR pe lună au crescut cu 630% față de noiembrie anul trecut.

Ce se întâmplă cu IBAN-ul

„Observăm un «efect IBAN» clar asupra modului în care clienții noștri utilizează Revolut, cu o creștere tangibilă a utilizării ca și cont principal, comparativ cu perioada în care nu aveam un IBAN local și o sucursală”, adaugă Nicola Vicino, director general al Revolut Bank Italia.

„Pe de o parte, am observat o creștere a numărului de clienți care aleg să își primească salariile pe Revolut de la introducerea IBAN-ului, dar, pe de altă parte, observăm că mulți oameni care încă își primesc salariile în altă parte preferă să utilizeze Revolut pentru cheltuielile lor zilnice. Acest lucru arată că experiența clienților noștri este apreciată și că oamenii au cu adevărat încredere în compania și produsele noastre.”

Începand din ianuarie, Revolut migrează de la IBAN-urile lituaniene la cele italiene, pentru cei care și-au dat consimțământul după ce au primit o notificare. Cu toate acestea, există încă grupuri de clienți care nu au primit-o sau o primesc în prezent, deoarece au activate anumite funcții, sau trebuie să facă ceva pentru a o primi. De exemplu, cei cu conturi comune nu au putut migra până acum, însă recent, Revolut a activat și această opțiune.

Alte inițiative

Compania și-a îmbunătățit recent aplicația cu funcții inovatoare, cum ar fi eSIM-uri pentru a rămâne conectat în timpul călătoriilor, Duo pentru o mai bună gestionare financiară a beneficiilor planurilor plătite și programul de fidelitate RevPoints, care recompensează clienții cu mile aeriene și reduceri la experiențe și cazare, pe măsură ce cheltuiesc (se aplică termenii și condițiile pentru RevPoints, Stays și Experiences).

În paralel, Revolut a lansat parteneriate pentru a se conecta cu pasiunile clienților săi. La nivel global, parteneriatul cu Audi va lansa o serie de inițiative pentru fanii Formulei 1 începând cu 2026, în timp ce în Italia, acordul cu Como 1907 va permite companiei să creeze legături puternice cu comunitatea fotbalistică.

