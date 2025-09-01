Revoluția AI în depistarea cancerului – Dr. Magda Duma, imagist MedLife Micromedica: „În 10-15 ani, inteligența artificială se va descurca singură la detecție, iar omul va adăuga empatia”

Medicina trece astăzi printr-o tranziție majoră: de la epoca în care se scana totul și se interpretau doar fragmente vizibile cu ochiul liber, la era în care algoritmi multimodali de inteligență artificială pot prelucra volume uriașe de date și pot scoate la iveală informații imposibil de sesizat de un medic, oricât de experimentat ar fi. „Thank God for AI in medicine – Mulțumim lui Dumnezeu pentru Inteligența Artificială în medicină“, a spus Eric Topol, unul dintre cei mai influenți oameni de știință din lume, la Congresul Societății Nord-Americane de Radiologie de la Chicago. Pentru dr. Magda Duma, medic primar radiolog la MedLife Micromedica, această propoziție sintetizează perfect momentul în care ne aflăm acum.

Despre cum AI schimbă deja modul în care sunt analizate imaginile medicale, despre proiectul ambițios MedLife de dezvoltare a unui algoritm propriu și despre experiențe concrete – inclusiv personale – a vorbit pentru HotNews dr. Duma. Medicul a participat recent la marile congrese internaționale de radiologie, la Chicago și Viena, și povestește cum algoritmii pot prezice apariția unui cancer mamar cu 4-6 ani înainte ca boala să fie vizibilă pe investigații. „Asta va face AI: nu vom mai rata atâtea cancere și vom găsi mult mai multe cancere în faze precoce – stadiul 0 sau stadiul 1. În stadiul 0, de multe ori, e suficientă doar îndepărtarea chirurgicală a tumorii, fără alte tratamente, iar femeia își poate relua viața normal în câteva zile, fără să se mai întâmple toate dramele pe care încă le vedem astăzi în plan personal și familial la femeile care se confruntă cu această boală“, explică medicul.

De la arhive uriașe de imagini la predicții personalizate

De-a lungul ultimelor decenii, clinicile și spitalele au acumulat baze de date uriașe cu imagini CT, RMN, mamografii sau ecografii. Toate aceste investigații au fost stocate și interpretate, dar informațiile ascunse în spatele pixelilor au rămas în mare parte nevalorificate. „Într-o singură imagine există mult mai multe informații decât măsurăm noi, ca radiologi, cu ochiul liber. Algoritmii de inteligență artificială sunt capabili să coreleze aceste date cu analizele de sânge, istoricul familial și alte investigații și să scoată la iveală detalii pe care noi, ca oameni, nu le putem surprinde“, explică dr. Duma.

Astfel de analize pot merge mult dincolo de diagnostic. Un simplu CT cardiac, de exemplu, ar putea permite inteligenței artificiale să estimeze nivelul glicemiei sau al colesterolului pacientului, fără ca acesta să fi făcut vreodată o analiză de sânge în paralel.

AI-ul, mai precis decât radiologii cu experiență

Un moment revelator pentru dr. Duma a fost participarea la prezentările științifice din cadrul congreselor internaționale. Acolo au fost prezentate studii în care performanța radiologilor era comparată cu cea a algoritmilor de detecție automată a leziunilor mamare.

„Am urmărit cazuri în care imaginile erau analizate atât de medici, cât și de AI. Unele dintre aceste studii au arătat că inteligența artificială se poate descurca mai bine decât omul în stabilirea unui diagnostic. Totuși, concluzia comună a fost că cele mai bune rezultate se obțin atunci când lucrăm împreună – medic și AI, în echipă. Pentru că, dincolo de detecție, rămâne componenta empatică a relației medic–pacient, un rol pe care doar omul îl poate îndeplini. Cred, de altfel, că în 10–15 ani AI-ul va depăși medicii în partea de detecție propriu-zisă, iar noi vom rămâne garanția dimensiunii umane și emoționale.“

Un alt avantaj major este timpul: același diagnostic poate fi stabilit cu până la 100 de secunde mai repede. La sute de cazuri pe zi, acest câștig devine uriaș, înseamnă mai mulți pacienți investigați și mai puțină presiune asupra medicilor.

Cum va arăta o zi cu un „asistent AI“ în cabinet

Dr. Duma descrie AI-ul ca pe un viitor coleg invizibil. „Atunci când medicul va deschide lista de lucru și urmează să examineze o pacientă, sistemul poate semnala că are risc genetic de, să zicem, 40% pentru cancer de sân. Mai mult, îi indică și ce tip de investigație ar putea fi mai sensibilă pentru a depista o leziune, fie că e mamografie, ecografie sau RMN. E ca și cum am primi din start o direcție mai clară, care ajută medicul să fie mult mai atent la detalii.“

Cum va fi posibil acest lucru? Dr. Duma oferă exemplul MedLife: „Trăim într-o eră în care clinici precum MedLife activează o bază de date imensă – sute de mii de rezultate asociate unor investigații care pot fi complexe. O femeie care intră în MedLife poate avea înregistrate în baza de date mamografie, ecografie, RMN și de sân, poate și de alte organe, poate să mai aibă înregistrate și un computer tomograf, analize de sânge, consult cardiologic, istoric familial. Integrând această bază de date într-un algoritm de analiză prin inteligență artificială, noi putem extrage informații atât actuale, legate de starea de sănătate a pacientei, cât și de prognostic, extrem de importante, și pot fi trase semnale de alarmă.“

Proiectul MedLife: o comoară de date pentru viitor

De altfel, MedLife derulează deja un proiect ambițios, unic în România: dezvoltarea unui algoritm AI propriu, bazat pe arhiva sa uriașă de investigații. „Este o comoară. Dacă această bază de date va fi folosită pentru a antrena algoritmi, putem obține un instrument unic, care să ajute nu doar pacienții, ci și sistemul de sănătate publică“, explică medicul.

Inteligența artificială nu doar că va detecta tumori, cu o mai mare precizie și mai precoce, ci va și scrie rapoarte medicale standardizate. „Algoritmul îți propune direct un raport, cu toți parametrii incluși, și te atenționează dacă ai omis ceva. Asta elimină diferențele de stil între medici și asigură că pacientul primește o concluzie clară și comparabilă oriunde ar merge. În plus, reduce riscul de a uita detalii importante“, spune dr. Duma.

Echipa implicată în proiectul AI dezvoltat de MedLife este multidisciplinară: radiologi, IT-iști, epidemiologi și geneticieni. Primele rezultate sunt așteptate în următorii ani.

Ce poate face AI concret în prezent în practica medicală?

Înainte de a vorbi despre viitor, merită spus că asistența prin inteligență artificială nu mai este un concept teoretic: ea există deja în practica medicală de zi cu zi, inclusiv în România. În cadrul MedLife există ecografe cu asistență AI: „În timp ce eu examinez sânul cu sonda, mai este o pereche de ochi – ai inteligenței artificiale – care îmi pot semnala în timp real, în timp ce eu examinez, anumite zone de interes din sân care mie îmi pot scăpa“, explică medicul.

Dr. Duma povestește și o experiență personală, care i-a crescut încrederea în aceste tehnologii. „Am un nodul tiroidian pe care îl monitorizez. Când am folosit pentru prima dată ecograful cu AI, mi-a afișat instant clasificarea: TI-RADS 3 (n.r. – probabil nodul benign), monitorizare la șase luni. Exact ceea ce îmi spusese și endocrinologul meu. M-a impresionat să văd confirmarea atât de rapidă și precisă.“

Pentru pacienți, astfel de confirmări rapide nu înseamnă doar siguranță medicală, ci și mai puțină anxietate și mai multă încredere în diagnostic.

O altă zonă unde AI-ul a intrat deja în uz clinic este rezonanța magnetică. Cele mai noi aparate, lansate recent, pot adapta protocolul de investigație în timp real la pacient – de la greutate și constituție fizică până la ritmul respirației. Astfel, o examinare care dura o oră poate fi făcută în doar 15-20 de minute, cu imagini mai clare și cu mult mai puține artefacte de mișcare.

Accesibilitatea variază însă. Softuri performante de asistență AI — precum Hologic Genius AI Detection 2.0, Therapixel MammoScreen cu analiza imaginilor anterioare sau SmartMammo™️ de la DeepHealth — sunt deja aprobate și utilizate în Statele Unite, iar clinicile din Europa le adoptă tot mai des. În general, asistența AI în imagistică este încă percepută ca o tehnologie „2.0” — comparabilă cu versiunea inițială a telefoanelor mobile — însă fiecare nouă actualizare aduce îmbunătățiri semnificative, atât pe plan tehnic, cât și clinic, precizează medicul radiolog.

O revoluție în desfășurare

Medicina se află la începutul unei revoluții, iar radiologia este în prima linie. „Nu cred că vom fi înlocuiți complet de algoritmi. Vom lucra împreună, ca o echipă. AI-ul este încă în versiunile 1.0 sau 2.0, învață și se perfecționează“, spune dr. Magda Duma.

Și încheie cu convingerea pe care a adus-o de la marile congrese: „Da, mulțumim lui Dumnezeu pentru inteligența artificială în medicină. Pentru că ne ajută să nu mai ratăm atâtea cancere, să avem un diagnostic mai rapid și mai precis. Asta înseamnă vieți salvate.“

***

