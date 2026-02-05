Revoluția digitală a „puiului prăjit” în China. KFC se laudă cu cel mai mare program de loialitate din lume cu ajutorul AI

Compania-mamă a KFC din China a raportat o creștere agresivă a programelor sale digitale de loialitate, depășind 590 de milioane de membri, ceea ce reprezintă peste 40% din populația țării, informează miercuri Reuters.

Yum China, care a raportat miercuri veniturile sale pentru 2025, a transmis că numărul membrilor unici în programele de loialitate ale KFC și Pizza Hut a crescut cu 13% începând din 2024 și că 55% din vânzări au avut loc prin intermediul acestor programe.

„Este incredibil”, a declarat David Slavick, fondatorul firmei de consultanță Ascendant Loyalty Marketing din SUA. „Este cel mai mare program de loialitate din lume”, a adăugat el.

Yum China Holdings, o filială a Yum Brands cu sediul în Shanghai, deține și administrează în franciză peste 18.000 de magazine în China, inclusiv aproximativ 13.000 de locații pentru KFC (Kentucky Fried Chicken – „Pui Prăjit din Kentucky”), care, potrivit companiei, este cel mai mare lanț de restaurante din țară. Compania a urmărit o expansiune rapidă.

Consumatorii din China utilizează aplicațiile de plată digitală într-o măsură mult mai mare decât în SUA și în alte piețe de consum, o tendință care s-a accelerat în ultimii ani. „Ei au fost primii care au adoptat această tehnologie”, a declarat Kate Hogenson, consultant principal la Mallett Group, o firmă de consultanță în domeniul loialității față branduri.

Acțiunile Yum China listate în SUA, YUMC.N, au crescut cu 4%.

Joey Wat, CEO-ul Yum China, le-a transmis miercuri investitorilor că programul de loialitate KFC „ajută cu adevărat afacerea noastră pe termen lung și pe termen scurt”, indicând creșterea brandului KPRO al lanțului, lansat în 2017 ca o versiune mai sănătoasă și mai sofisticată a KFC. Wat a spus că 80-90% din vânzările KPRO provin de la membrii programului de loialitate KFC.

Wat a mai spus că noul asistent virtual al companiei, dotat cu inteligență artificială (AI) și care se adresează utilizatorilor aplicației KFC, a cărei lansare la nivel național a fost finalizată în ianuarie, a fost folosit până acum de două milioane de membri, concentrați în rândul clienților care comandă micul dejun și cafea.

Experții din industrie spun că consumatorii din China utilizează aplicațiile digitale pentru comenzi mai mult decât cei din SUA. Piața programelor de loialitate din China a fost evaluată la aproape 20 de miliarde de dolari în 2025 și se așteaptă să atingă aproape 33 de miliarde de dolari în 2029, potrivit unui raport al ResearchAndMarkets.com.

Yum China afirmă că 265 de milioane de utilizatori sunt activi, ceea ce înseamnă că tot atâția au utilizat programul pe parcursul ultimului an.

Aplicațiile de fidelizare specifice mărcii companiei, la fel ca în SUA, permit utilizatorilor să comande digital mese și livrări, dar și să beneficieze de reduceri și recomandări personalizate.

Dar, spre deosebire de majoritatea mărcilor de restaurante din SUA, spun consultanții, aplicația KFC a Yum China are și niveluri plătite și accesibile doar pe bază de invitație în programul său de membru, care oferă livrări gratuite și prioritate la nivelul comenzilor.