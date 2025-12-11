REWIRE – puntea dintre furnizorii de servicii  și Portofelul european pentru identitate digitală

Portofelul european pentru identitate digitală (EUDIW – European Digital Identity Wallet) este un instrument prin care oricine își poate dovedi identitatea sau anumite caracteristici/atribute în mediul digital, în orice stat membru al Uniunii Europene.

Pentru ca acest ecosistem să funcționeze cu adevărat, furnizorii de servicii – orice entitate ce interacționează digital cu o persoană sau companie – trebuie să poată solicita și verifica atribute electronice într-un mod simplu și interoperabil.

Cine și până când trebuie să utilizeze EUDIW?

Decembrie 2026

Fiecare stat membru trebuie să furnizeze cel puțin un portofel digital european de identitate persoanelor fizice și juridice

Instituțiile publice care furnizează servicii trebuie să accepte portofelul pentru autentificare și verificare a identității, la cererea utilizatorului

Iulie 2027

Furnizorii de servicii ce intră sub incidența regulamentului AML (Regulamentul (UE) 2024/1624 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului) trebuie să accepte portofelul pentru autentificare și verificare a identității, la cererea utilizatorului.

Decembrie 2027

Beneficiarii privați, inclusiv în domeniile transporturilor, energiei, serviciilor bancare și financiare, securității sociale, sănătății, apei potabile, serviciilor poștale, infrastructurii digitale, educației sau telecomunicațiilor trebuie să accepte portofelul pentru autentificare și verificare a identității, la cererea utilizatorului.

Furnizorii de platforme online foarte mari vor trebui și ei să accepte portofelul pentru autentificare și verificare a identității, la cererea utilizatorului.

De ce este nevoie de o soluție precum REWIRE?

Aici intervine REWIRE – ”Soluție de interfațare cu EUDI Wallet pentru solicitarea atestărilor electronice”, care își propune să devină o interfață ușor de integrat dintre sistemele informatice ale instituțiilor publice sau private și Portofelul european pentru identitate digitală.

Actualizarea cadrului eIDAS prin Regulamentul 1183/2024 a schimbat fundamental modul în care sunt gestionate identitățile electronice . Sunt introduse atestările electronice ale atributelor – o modalitate flexibilă, granulară și sigură de prezentare și verificare a informațiilor despre persoane fizice și juridice, care necesită o soluție tehnică modernă, capabilă să depășească limitările vechilor mecanisme:

atributele erau incluse, de obicei, în certificate digitale, așa cum sunt certificatele calificate pentru semnătură electronică calificată.

revocarea unui certificat digital ducea automat și la pierderea tuturor atributelor incluse în acesta;

nu exista posibilitatea anulării selective a unui atribut;

interoperabilitatea era dificilă, mai ales în contexte transfrontaliere.

Noul cadru european, detaliat în The European Digital Identity Wallet Architecture and Reference Framework (ARF), rezolvă aceste probleme. Însă pentru ca această infrastructură să poată fi folosită de bănci, furnizori de servicii online, instituții publice sau companii private, este nevoie de o soluție tehnică ce poate comunica eficient și standardizat cu Portofelul european pentru identitate digitală.

REWIRE răspunde exact acestei nevoi.

REWIRE devine mecanismul prin care un serviciu poate solicita, primi și procesa atribute electronice, integrând în același timp cerințele de securitate, interoperabilitate și protecție a datelor impuse de eIDAS.

REWIRE oferă mecanismele prin care sistemele informatice comunică cu EUDIW pentru a utiliza PID și atribute de identitate, fiind aliniat cu reglementările europene. Va fi ușor și rapid de configurat prin conectori API standardizați,oferind soluții gata de utilizare pentru fluxurile de lucru, dar și o arhitectură scalabilă și interoperabilă pentru utilizare transfrontalieră.

Exemple concrete în care REWIRE devine indispensabil

Implementarea Portofelului european pentru identitate digitală va avea impact în aproape toate sectoarele economice. Iată câteva situații în care REWIRE devine o componentă esențială:

Sectorul bancar – verificări rapide și sigure

O bancă are nevoie să știe cu certitudine anumite informații despre clienți sau viitori clienți, precum identitatea confirmată, vârsta, adresă, informații necesare pentru procedurile KYC (Know Your Customer).

Cu REWIRE, banca poate solicita aceste atribute direct prin EUDI Wallet, obținând răspunsul în câteva secunde. Clientul aprobă cererea în portofelul său digital, iar banca primește doar informațiile strict necesare, fără acces la date suplimentare.

Acest proces reduce riscul de fraudă, elimină necesitatea încărcării manuale a documentelor și simplifică fluxurile interne de verificare.

Închirierea de mașini – verificarea permisului de conducere

O companie de rent-a-car trebuie să verifice dacă persoana care dorește să preia mașina deține un permis valid, are categoria necesară pentru tipul de vehicul închiriat.

Cu REWIRE, această verificare se poate face instant, prin solicitarea atributelor electronice corespunzătoare din EUDI Wallet. Clientul nu mai trebuie să prezinte permisul fizic, poate chiar închiria mașini fără interacțiune fizică cu reprezentantul companiei de închirieri, iar compania poate avea certitudinea veridicității datelor.

Furnizorii de utilități – verificări rapide pentru încheierea contractelor

Un furnizor de energie, apă sau internet trebuie să verifice anumite informații înainte de a încheia un contract cu un client, precum identitatea persoanei, adresa de domiciliu sau adresa locuinței unde urmează să fie prestat serviciul, statutul de proprietar sau de chiriaș.

În prezent, aceste verificări se fac prin copii ale actului de identitate, declarații pe propria răspundere sau documente încărcate manual. Procesul este greoi și poate întârzia încheierea contractului.

Beneficiarii atributelor de identitate au nevoie de mecanisme intuitive pentru solicitarea lor. REWIRE oferă o interfață standardizată, ușor de conectat la orice sistem informatic.

Portofelul european pentru identitate digitală va schimba radical modul în care interacționăm online. Dar pentru ca acest ecosistem să devină funcțional și accesibil, este nevoie de soluții precum REWIRE, care fac legătura dintre serviciile digitale și infrastructura eIDAS.

REWIRE – Soluție de interfațare cu EUDI Wallet pentru solicitarea atestărilor electronice”, este un proiect dezvoltat de certSIGN în parteneriat cu Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”, finanțat de către UEFISCDI prin Programul 5.7 – Parteneriat pentru inovare, Subprogramul 5.7.1 – Parteneriate pentru competitivitate.

Obiectivele proiectului de cercetare constau în proiectarea, implementarea și testarea următoarelor module:

Conector listă de încredere (TLParser – Trust List Parser) care va fi responsabil de obținerea și procesarea listelor sigure. Prin acest modul, sistemul REWIRE poate verifica faptul că o atestare electronică a fost emisă de un furnizor de servicii de încredere. Conector registru cu starea atestărilor (EASC – Electronice Attestation Status Connector) care va fi utilizat pentru verificarea stării de revocare a atestărilor electronice. Putem asimila acest modul cu un client OCSP sau CRL dintr-o infrastructură clasică PKI. Așa cum este stipulat în Art. 45c, alin 3, atestările electronice ale atributelor pot fi revocate. Conector portofel pentru identitate electronică (EUDIWC – EUDI Wallet Connector). Atestările electronice vor fi transmise către sistemul REWIRE la cererea utilizatorului, prin intermediul portofelului european pentru identitate electronică, iar comunicația dintre portofel și sistem se realizează printr-o interfață standardizată. În acest moment nu este cunoscut cu exactitate standardul, dar există o serie de inițiative la nivel european în care compania certSIGN s-a implicat privind standardizarea, prin grupurile de lucru. Conector Furnizor de servicii (SEWI – Simplified Eudi Wallet Interface) reprezintă componenta dintre furnizorul de servicii electronice și modulul REWIRE. Folosind această interfață, furnizorul de servicii poate menționa atributele de interes pentru un flux anume, iar sistemul REWIRE va returna detalii privind atributele obținute și detaliile despre acestea.

Articol susținut de certSIGN