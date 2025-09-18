Rezerva Federală a SUA reduce dobânda cheie pentru prima dată în acest an / Cine a votat împotrivă

Anunțul Fed privind reducerea dobânzii de politică monetară, văzut de la bursa din New York. Credit foto: John Angelillo / UPI / Profimedia

Rezerva Federală a SUA (Fed) a redus miercuri dobânda de politică monetară cu un sfert de punct procentual şi a indicat că va continua să relaxeze treptat condiţiile de creditare în restul anului, pe fondul îngrijorărilor privind încetinirea pieţei muncii. Decizia a fost susţinută de majoritatea oficialilor numiţi de preşedintele Donald Trump, singura opoziţie venind din partea noului guvernator Stephen Miran, care dorea o reducere mai mare, relatează Reuters și News.ro.

Miran, care s-a alăturat Fed marţi şi se află în concediu din funcţia de şef al Consiliului Economic al Casei Albe, a cerut o reducere mai agresivă, de 0,5 puncte procentuale.

Noua decizie mută intervalul dobânzii de politică monetară la 4,00%–4,25%. Totodată, proiecţiile publicate miercuri arată că Fed anticipează încă două reduceri de câte 0,25 puncte procentuale, la şedinţele rămase în 2025.

Rata dobânzii în SUA nu mai fusese modificată din decembrie 2024, oficialii Fed fiind îngrijoraţi de efectele taxelor vamale asupra economiei şi inflaţiei în acest an.

„Comitetul (de politică monetară al Fed, n.r.) este atent la riscurile ambelor obiective ale mandatului său şi apreciază că riscurile negative pentru ocuparea forţei de muncă au crescut. Crearea de locuri de muncă a încetinit, iar rata şomajului a urcat”, se arată în comunicatul Fed.

Preşedintele Fed, Jerome Powell, va susţine o conferinţă pentru a detalia decizia şi noile prognoze.

Proiecţii actualizate

Potrivit proiecţiilor actualizate, rata inflaţiei ar urma să rămână la 3% la finalul anului, peste ţinta de 2%, nivel neschimbat faţă de estimările din iunie.

Prognoza pentru şomaj a fost menţinută la 4,5%, iar cea pentru creşterea economică a fost uşor ridicată, la 1,6%, faţă de 1,4% anterior.

Noile estimări arată că riscurile de stagflaţie s-au redus, oficialii Fed mizând pe faptul că o relaxare mai rapidă a politicii monetare poate contracara creşterea şomajului, în timp ce inflaţia scade treptat anul viitor.

Tot mai mulţi oficiali au adoptat ideea că tarifele impuse de Trump vor avea doar un impact temporar asupra inflaţiei. Susţinători ai noii abordări au fost şi guvernatorul Christopher Waller şi vicepreşedinta pentru supraveghere Michelle Bowman, care în iulie votaseră împotriva menţinerii dobânzii neschimbate.

Stephen Miran a rămas însă pe o poziţie mai radicală: el a anticipat pentru finalul lui 2025 o dobândă de 2,875%, cu 0,75 puncte procentuale sub următoarea estimare cea mai scăzută.

În favoarea deciziei a votat şi guvernatoarea Lisa Cook, prezentă la şedinţă în pofida încercării lui Trump de a o demite, respinsă de două instanţe federale.