Rezolvare subiecte Matematică Evaluare Națională 2026 pentru clasa a VIII-a. Profesorii explică în curând cerințele

Elevii care au susținut miercuri, 24 iunie, proba la Matematică la Evaluarea Națională 2026 vor putea urmări, începând cu ora 12.00, rezolvarea subiectelor alături de profesorii de la Centrul Educațional Unirea. HotNews va transmite live analiza acestora, în care sunt explicate exercițiile, problemele și răspunsurile corecte pentru fiecare cerință.

Proba la Matematică la Evaluare Națională 2026 a început la ora 9:00 și a durat două ore. Profesorii de la Centrul Educațional Unirea vor rezolva în direct, începând cu ora 12.00, subiectele primite de elevii de clasa a VIII-a la examenul de Matematică. Elevii pot urmări explicațiile pentru fiecare exercițiu și își pot verifica răspunsurile după încheierea probei.

Subiectele la matematică la Evaluare Națională 2026

Elevii au avut, ca figuri la geometrie, cercul, paralelogramul și prisma dreaptă, potrivit subiectelor publicate de Edupedu.ro.

Galerie foto

(+3) :

Cum au fost structurate subiectele la Matematică

Subiectul la Matematică este împărțit în mai multe categorii de exerciții și probleme care verifică noțiunile studiate pe parcursul gimnaziului. Elevii au avut de rezolvat cerințe de algebră și geometrie, precum și probleme care necesită prezentarea modului de rezolvare.

Proba a început la ora 9:00, iar elevii au avut la dispoziție 120 de minute pentru rezolvarea subiectelor. Timpul de lucru se calculează după distribuirea subiectelor în sala de examen.

Ministerul Educației publică în aceeași zi subiectele și baremele de corectare. După publicarea baremului, elevii își pot verifica răspunsurile și își pot estima punctajul obținut la examen.

Ce urmează după proba la Matematică de la Evaluarea Națională 2026

Pentru elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale, următoarea probă este cea la Limba și literatura maternă, programată pe 26 iunie.

Potrivit calendarului oficial, următoarele etape ale examenului sunt:

26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă;

– Limba și literatura maternă; 1 iulie 2026 – afișarea rezultatelor inițiale;

– afișarea rezultatelor inițiale; 2-3 iulie 2026 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 8 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale.

Rezultatele Evaluării Naționale sunt folosite ulterior în procesul de admitere la liceu, alături de opțiunile completate de elevi și părinți în fișele de înscriere.