Rezolvarea subiectelor la BAC Română 2026. Profesorii explică în curând răspunsurile la toate cerințele de la proba de azi

Absolvenții de liceu au susținut luni prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2026, cea la Limba și literatura română. HotNews va transmite, începând cu ora 13:00, rezolvarea subiectelor primite de candidați. Analiza va fi realizată live de profesorii de la Centrul Educațional Unirea, care vor explica modul de rezolvare a fiecărei cerințe și vor prezenta variante de răspuns.

Profesorii de la Centrul Educațional Unirea rezolvă și explică, în direct pe YouTube, începând cu ora 13:00, subiectele primite de candidați la proba de Limba și literatura română de la Bacalaureat 2026. HotNews va transmite explicațiile profesorilor și variantele de rezolvare pentru fiecare cerință.

Subiectele la Română la BAC 2026

La Subiectul I, elevii au primit un fragment din volumul „Sufletul nu cunoaște distanțele. Pagini de corespondență cu familia Pillat”, de Pia Pillat. La punctul B, candidații au avut de redactat un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte în care să răspundă la întrebarea dacă pregătirea pentru un examen impune sau nu renunțarea la activitățile preferate.

La Subiectul III, profilul real, elevilor li s-a cerut redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte despre: particularitățile unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia.

Cum este structurată proba la Limba și literatura română

Proba scrisă la Limba și literatura română este comună tuturor absolvenților de liceu și durează trei ore, timpul fiind calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor.

Subiectele sunt împărțite în trei părți:

Subiectul I – cerințe pe baza unui text la prima vedere și redactarea unui text argumentativ;

– cerințe pe baza unui text la prima vedere și redactarea unui text argumentativ; Subiectul al II-lea – analizarea unui text și explicarea unui element de construcție a acestuia;

– analizarea unui text și explicarea unui element de construcție a acestuia; Subiectul al III-lea – redactarea unui eseu pe baza unei opere sau a unui autor prevăzut în programa de examen, cerința fiind diferențiată în funcție de profil.

Reguli pentru candidați

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valabil și pot folosi doar instrumentele de scris permise. Este interzis accesul în sala de examen cu telefoane mobile, ceasuri inteligente, căști, manuale, notițe, ciorne sau orice alte dispozitive ori materiale care pot fi folosite pentru rezolvarea subiectelor sau comunicarea cu exteriorul.

Probele încep la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor. Lucrările sunt supravegheate audio-video pe toată durata examenului.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

29 iunie – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 30 iunie – Proba obligatorie a profilului

– Proba obligatorie a profilului 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării

– Proba la alegere a profilului și specializării 3 iulie – Limba și literatura maternă

Rezultate și contestații: