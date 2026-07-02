Rezolvare subiecte Geografie BAC 2026. Profesor: „Au fost mai dificile decât în ultimii doi ani” / Ce exerciții au făcut diferența

Profesorul de geografie Răzvan Vișan, de la Liceul Privat Atlas, spune că subiectele primite de elevi la proba de Geografie de la Bacalaureat 2026, de azi, 2 iulie, au fost mai dificile decât cele din ultimii doi ani și decât cele de la simularea națională. În opinia sa, cerințele care necesitau explicații și argumentări au făcut diferența între un rezultat foarte bun și unul excelent.

Profesorul de geografie Răzvan Vișan, de la Liceul Privat Atlas, consideră că subiectul de la Geografie de la Bacalaureat 2026 a avut un grad de dificultate mai ridicat decât cel din ultimii ani și decât cel de la simularea națională.

„Subiectul de anul acesta a fost, în opinia mea, mai dificil decât cele din ultimii doi ani și mai dificil decât cel de la simularea națională”, a declarat profesorul pentru HotNews.

Acesta estimează un nivel de dificultate de aproximativ 8,5 din 10 și spune că elevii bine pregătiți puteau obține fără probleme note de până la 8, însă cerințele pentru punctajele mari au fost mai solicitante.

„Mă aștept la o rată ridicată de promovare, însă mai puține note de 10”

„Până în zona notei 8, cerințele puteau fi rezolvate fără mari probleme de elevii bine pregătiți. Totuși, de la nota 8 în sus, subiectul a devenit mai solicitant, iar diferența s-a făcut prin cerințele care necesitau explicații și argumentări”, a explicat Răzvan Vișan.

Profesorul arată că exercițiile de tip E, care au un punctaj important, au fost mai dificile decât în anii precedenți. „Elevii au trebuit, de exemplu, să argumenteze de ce în Munții Alpi apar lacuri glaciare, să explice de ce energia eoliană apare în vestul Europei, de ce în Finlanda energia solară ocupă pondere redusă și să prezinte atât un avantaj, cât și un dezavantaj al utilizării transporturilor maritime”.

În ceea ce privește rezultatele examenului, profesorul estimează că rata de promovare va rămâne ridicată, însă numărul notelor maxime ar putea fi mai mic decât în anii anteriori.

„Per ansamblu, mă aștept la o rată ridicată de promovare. Estimez un procent de aproximativ 75%, posibil chiar mai mare. În schimb, cred că numărul notelor de 10 va fi mai mic comparativ cu anii trecuți, tocmai din cauza cerințelor care au făcut diferența între un rezultat foarte bun și unul excelent”, a mai spus profesorul.

Ce subiecte au fost la Geografie la BAC 2026

Subiectele de la Geografie la BAC 2026 au verificat atât cunoștințele despre geografia României și a Europei, cât și capacitatea elevilor de a interpreta hărți, grafice și tabele statistice.

La Subiectul I , elevii au primit o hartă politică a Europei și au avut de identificat state și orașe-capitală marcate pe hartă. Cerințele au inclus și întrebări grilă despre state europene, relief și orașe, precum și un exercițiu în care au trebuit să prezinte diferențe între clima a două state. La finalul subiectului, candidații au explicat prezența lacurilor glaciare în Munții Alpi și au precizat numele celui mai mare port maritim european pentru transportul de mărfuri și statul în care acesta se află.

, elevii au primit o hartă politică a Europei și au avut de identificat state și orașe-capitală marcate pe hartă. Cerințele au inclus și întrebări grilă despre state europene, relief și orașe, precum și un exercițiu în care au trebuit să prezinte diferențe între clima a două state. La finalul subiectului, candidații au explicat prezența lacurilor glaciare în Munții Alpi și au precizat numele celui mai mare port maritim european pentru transportul de mărfuri și statul în care acesta se află. La Subiectul al II-lea , pe baza unei hărți a României, candidații au identificat orașe, râuri și unități de relief. De asemenea, au rezolvat exerciții grilă despre relief și resurse de subsol, au prezentat diferențe între două unități de relief și au explicat o cauză a cantității mari de precipitații într-o anumită unitate de relief. Ultima cerință a vizat precizarea a două resurse de subsol.

, pe baza unei hărți a României, candidații au identificat orașe, râuri și unități de relief. De asemenea, au rezolvat exerciții grilă despre relief și resurse de subsol, au prezentat diferențe între două unități de relief și au explicat o cauză a cantității mari de precipitații într-o anumită unitate de relief. Ultima cerință a vizat precizarea a două resurse de subsol. La Subiectul al III-lea, elevii au analizat un grafic privind producția de energie electrică din Finlanda, Franța și Luxemburg și un tabel cu date despre populația cu vârsta de până la 14 ani din Portugalia și România. Cerințele au inclus identificarea unor state și procente, efectuarea unor calcule, explicarea unor diferențe privind producția de energie și prezentarea unui avantaj și a unui dezavantaj al transportului naval al mărfurilor în Europa.

Vezi pe larg toate subiectele la Geografie la BAC 2026. Baremul de corectare, publicat mai târziu

Cum este structurat examenul la Geografie

Proba scrisă la Geografie durează trei ore și este alcătuită din trei subiecte.

La primul subiect, elevii primesc cerințe bazate pe hărți și trebuie să identifice state, orașe, unități de relief, râuri sau alte elemente geografice. De asemenea, au de comparat date și de explicat diferite fenomene geografice.

Subiectul al II-lea conține exerciții asemănătoare, dar pune accent și pe interpretarea informațiilor geografice și pe utilizarea corectă a noțiunilor de specialitate.

La subiectul al III-lea, candidații trebuie să răspundă unor cerințe care verifică înțelegerea proceselor și fenomenelor geografice, folosind cunoștințele acumulate pe parcursul liceului.

Punctajul maxim este de 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Modelele oficiale de subiecte și baremele de corectare pentru toate disciplinele de la proba la alegere a profilului și specializării sunt disponibile pe platforma subiecte.edu.ro:

Model Subiecte Geografie BAC 2026:

Barem de evaluare:

Calendarul probelor scrise la BAC 2026

29 iunie – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 1 iulie – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie);

– Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie); 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării;

– Proba la alegere a profilului și specializării; 3 iulie – Limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, precum și pe 8 și 9 iulie, elevii vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații. Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor.