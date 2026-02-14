Rezultat catastrofal pentru o brigadă NATO care a intrat într-un joc de război contra unei unități ucrainene: „Totul a fost distrus”

O brigadă britanică a fost „distrusă” de forțele ucrainene într-un joc de război al NATO ce a avut loc în Estonia anul trecut, potrivit informațiilor care abia acum au apărut în spațiul public, scriu The Wall Street Journal și The Telegraph.

Hedgehog 2025, un exercițiu de război la care au participat peste 16.000 de soldați din 12 țări NATO, a simulat un câmp de luptă „contestat și aglomerat” cu o varietate de drone, potrivit șefului unității de sisteme fără pilot din Estonia.

Într-unul dintre scenarii, un grup de luptă format din mii de soldați, inclusiv o brigadă britanică și o divizie estoniană, a fost învins de forțele ucrainene, un rezultat „oribil” pentru NATO.

„Totul a fost distrus”

Grupul de luptă „se plimba pur și simplu, fără să folosească niciun fel de camuflaj, parcând corturi și vehicule blindate”, a declarat pentru WSJ unul dintre participanți, care a jucat rolul inamicului. „Totul a fost distrus”, a adăugat el.

Locotenent-colonelul Arbo Probal, șeful programului de sisteme fără pilot al Forțelor de Apărare Estoniene, a declarat că scopul exercițiului a fost de a testa capacitatea soldaților de a se adapta în condiții de luptă.

„Scopul a fost într-adevăr acela de a crea fricțiuni, stres pentru unități și suprasolicitare cognitivă cât mai curând posibil”, a spus el.

Scenariul prevedea un câmp de luptă în care tancurile și trupele aveau capacitatea de a avansa, imitând etapele inițiale ale războiului din Ucraina, mai degrabă decât liniile de front în mare parte înghețate de-a lungul cărora luptă în prezent trupele.

Ucrainenii au folosit un sistem de informații în timp real

Echipa ucraineană a folosit Delta, un sistem sofisticat de gestionare a câmpului de luptă, pentru a contracara forțele NATO.

Sistemul permite trupelor ucrainene să colecteze informații în timp real de pe câmpul de luptă și să utilizeze inteligența artificială pentru a analiza date, a identifica ținte și a coordona atacuri.

O echipă formată din 10 ucraineni, care acționa ca inamic, a contraatacat forțele NATO, „distrugând” 17 vehicule blindate și efectuând 30 de „lovituri” în jumătate de zi.

„We are f****d”

Aivar Hanniotti, un coordonator de sisteme estonian care a condus o unitate în timpul exercițiului, a declarat că rezultatele au fost „oribile” pentru forțele NATO.

Două batalioane au fost eliminate într-o singură zi, a spus Hanniotti, adăugând că „nu au mai putut lupta după aceea”.

Un comandant ar fi observat exercițiul și ar fi concluzionat: „Suntem terminați”. („We are f****d” în engleză).

Exercițiul subliniază modul în care dronele au devenit arma definitorie a războiului din Ucraina, analiștii estimând că aceste arme sunt responsabile pentru aproximativ 70 % din totalul victimelor, mai scrie The Telegraph.