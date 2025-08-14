Rezultat concret, de 1,5 miliarde de dolari, anunțat de Zelenski pentru prioritățile de pe câmpul de luptă. „Întărește cu adevărat apărarea noastră”

Artileriștii din Brigada 148 de artilerie separată din Jîtomîr trag asupra inamicului folosind un obuzier M777 de 155 mm fabricat în SUA. Regiunea Donețk, Ucraina, 9 iunie 2025. FOTO: Anatolii Stepanov / Sipa Press / Profimedia

Ucraina și-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaților săi europeni pentru achiziția de arme americane, a anunțat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, această sumă fiind parte a unui mecanism despre care el spune că „întărește cu adevărat apărarea noastră”, scrie Reuters.

„Până acum avem deja 1,5 miliarde de dolari promiși. Prin intermediul inițiativei NATO Lista de Necesități Prioritare a Ucrainei (PURL), membrii NATO pot coopera pentru a achiziționa arme de fabricație americană pentru Ucraina, un mecanism care întărește cu adevărat apărarea noastră”, a afirmat Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Liderul ucrainean a precizat că Olanda a contribuit cu 500 de milioane de dolari, Danemarca, Norvegia și Suedia s-au angajat în mod colectiv să contribuie cu 500 de milioane de dolari, iar Germania va finanța un pachet de echipamente militare și muniție provenind din Statele Unite și destinat Ucrainei în valoare tot de 500 de milioane de dolari.

Aceasta este o consecință a acordului convenit de șeful NATO, Mark Rutte, și președintele american Donald Trump la Casa Albă pe 14 iulie, potrivit căruia aliații europeni și Canada vor contribui la finanțarea pachetelor periodice de asistență militară americană destinată Ucrainei, fiecare având o valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari, notează Agerpres.

Aceste pachete de asistență vor conține echipamente și muniții identificate de Ucraina ca fiind „priorități operaționale” și includ capabilități pe care SUA le pot furniza în cantități mai mari decât Europa și Canada.

NATO va coordona livrarea pachetelor prin comandamentul de la Wiesbaden (Germania).

PURL completează alte inițiative în curs de desfășurare pentru a sprijini Ucraina, precum NSATU, fondul fiduciar al NATO pentru Kiev, sau așa-numitul pachet de asistență cuprinzător (CAP), precum și o gamă largă de măsuri bilaterale din partea aliaților și a țărilor partenere.